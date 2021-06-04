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Вопрос Украины будет обсуждаться на саммите НАТО, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вопрос Украины будет обсуждаться на саммите НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскрыл повестку дня предстоящего саммита НАТО. По его словам, лидеры стран НАТО обсудят 9 главных вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла во время онлайн-выступления генсека НАТО.

Первым пунктом повестки дня саммита НАТО, по словам Столтенберга, станет вопрос трансатлантической безопасности. Обсудят Сирию, Иран и ситуацию в Южно-Китайском море.

Следующим вопросом саммита лидеров стран НАТО станет укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз и повышение способности альянса защищать всех союзников.

Третьим вопросом саммита будет разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса. "Работать с союзниками, чтобы воплотить их в конкретные национальные цели. Для защиты нашей критически важной инфраструктуры", - сказал Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу

Также лидеры стран НАТО обсудят стимулирование трансатлантических инноваций, а также роль Альянса в поддержании международного порядка, основанного на правилах. НАТО планирует укреплять партнерские отношения с ЕС и налаживать новые связи с другими странами.

Шестым вопросом повестки дня, как рассказал генсек НАТО, будет оказание поддержки партнерам Альянса "от Ирака до Иордании и от Грузии до Украины".

"В таких сферах, как борьба с терроризмом, противодействие кибератакам, управление кризисами и реформа обороны", - пояснил он.

Среди вопросов предстоящего саммита также будет проблема климатических изменений, а также разработка стратегической концепции НАТО на будущие годы. А девятым пунктом повестки дня будут инвестиции в оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
мені б хотілось зовсім іншого, але я живу в дурдомі, де 73% більшість вирішила вбитись головою об стіну.
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04.06.2021 23:10
+2
да, невдобно получилось, забули від України когось спитать. Але не того ж сраного клоуна питать, шо може тільки в сауні рокам своїми сідниціми торгувать? Так шо наголосували, сидіть тихенько тепер і не рипайтесь.
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04.06.2021 23:08
+2
ну якщо надія тільки на Зелю, то пора вчити російський гімн.
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04.06.2021 23:12
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Вопросы Украины, без Украины обсуждаться не могут, и не имеют никакой юридической силы, ушлепок.
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04.06.2021 23:04 Ответить
Ти дурний?))
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04.06.2021 23:05 Ответить
Ну допустим.
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04.06.2021 23:09 Ответить
да, невдобно получилось, забули від України когось спитать. Але не того ж сраного клоуна питать, шо може тільки в сауні рокам своїми сідниціми торгувать? Так шо наголосували, сидіть тихенько тепер і не рипайтесь.
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04.06.2021 23:08 Ответить
Невдобно было когда забрали ЯО. Нас при Ющенко и Порошенко не брали в НАТО, а при Зеленском и подавно не возьмут.
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04.06.2021 23:15 Ответить
было в ядерное оружие-еще в начале нулевых попали бы тайожный саюс...хуйло под видом контроля уговорил бы сша.он тогда еще америке вменяемым казался.
отпусти уже то ядренное оружие,ибо любое оружие полезно только в надежных руках...а не в зеленых
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04.06.2021 23:29 Ответить
Это лишь один вариант из множества предполагаемых событий.
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04.06.2021 23:41 Ответить
Ушлепок рашистский єто - ті,чмірь!
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05.06.2021 07:15 Ответить
Да ну. Тебе приснилось . И вообще у тебя что то поджевывает, то ли клавиатура, то ли мозги?
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05.06.2021 09:56 Ответить
будуть обсуждать вопрос, а чи не послать Україну накуй разом з її сцикливим говнокомандуючим.
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04.06.2021 23:05 Ответить
Як би вам цього хотілось,правда?
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04.06.2021 23:06 Ответить
мені б хотілось зовсім іншого, але я живу в дурдомі, де 73% більшість вирішила вбитись головою об стіну.
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04.06.2021 23:10 Ответить
все ерзишь и дерзишь?
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04.06.2021 23:29 Ответить
Нажаль Україна втратила п"ять років з папєрєдніком,але є надія шо Зеля до кінця каденції отримає для України ПДЧ.
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04.06.2021 23:07 Ответить
ну якщо надія тільки на Зелю, то пора вчити російський гімн.
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04.06.2021 23:12 Ответить
А воно нам потрібно? Яке НАТО без референдума? І в НАТО це розуміють.....
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05.06.2021 06:43 Ответить
"Первым пунктом повестки дня саммита НАТО, по словам Столтенберга, станет вопрос трансатлантической безопасности. Обсудят Сирию, Иран и ситуацию в Южно-Китайском море."
_Писец... расия атакует Грузию, нападает на Польшу, нападает на Украину, устраивает теракты и диверсии по всему Западу, предпринимает попытку переворота в США, нападает на Чехию, массово коррумпирует Запад, развязывает Третью всемирную - и что в это время эти дегенераты обсуждают?! Наибольшую угрозу для человества которой является путлеровская расия? Хер там плавал!
_Йобаные лемминги...
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04.06.2021 23:16 Ответить
Ти вважаєш себе розумнішим за учасників саміту? А не приходило тобі в голову, що ті люди бачать реальну картину подій у світі, а ти - ту, яку тобі показують по телевізору?
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04.06.2021 23:36 Ответить
Не суди о других по ты, ибо не все думают телевизором. Тупой лахтинишка, негодный.
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04.06.2021 23:47 Ответить
Що там з "Третьою всємірною"? Вже розв"язали?
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05.06.2021 01:49 Ответить
Я бачу що ми: Україна, Грузія, Сирія страждаємо. И мне пофиг на тех участников, что вони там бачать. Грош им цена.
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04.06.2021 23:59 Ответить
Вот в том то вся и беда,что бедные и несчастные,а почему не гордые и сильные?
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05.06.2021 06:17 Ответить
Надо сопротивляться,а не страдать,не надоело быть терпилами безответными ?
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05.06.2021 06:15 Ответить
Схоже на то, повязаны они. Ввели бы тяжелые санкции проти рф и полную изоляцию, всего, что движется. а нет, играются в войнушку. Это трудно объяснить. Чем то похоже на Оруэл 1984:
"На самом же деле эти державы не только не могли покорить одна другую, но и не получили бы от этого никакой выгоды"
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04.06.2021 23:55 Ответить
Невже все-таки почав щось підозрювати?
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05.06.2021 01:50 Ответить
"Мирный" атом в руках ученых и генералов, это защита получше всяких слюнявых и обеспокоенных наток.
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04.06.2021 23:20 Ответить
Кацапи , вам тут слова не давали , коли і куди вступати Украіні !
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04.06.2021 23:23 Ответить
Обеспокоенніе вступлением Украині в НАТО, рашистские ватники набежали кучею,устроили тут дисскуссию ,продвигая *идею* о ненужности Украині никому (только им с целью колонизации) .Затер падлюк
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05.06.2021 07:26 Ответить
Не, не примут. Запад ослабел на 90% совершив самострел барановирусом и дурантинами.
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05.06.2021 01:11 Ответить
Вот в том то вся и беда,что бедные и несчастные,а почему не гордые и сильные?
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05.06.2021 06:23 Ответить
Тобто Україну обговорюватимуть "шостим питанням"? Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7181
І що кому тут ще не зрозуміло?
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05.06.2021 06:41 Ответить
Без України!!!!
Чи Зе там бачити не хочуть..
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05.06.2021 07:06 Ответить
 
 