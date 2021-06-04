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Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкрив порядок денний майбутнього саміту НАТО. За його словами, лідери країн НАТО обговорять 9 головних питань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося у виступі генсека НАТО.

Першим пунктом порядку денного саміту НАТО, за словами Столтенберга, стане питання трансатлантичної безпеки. Обговорять Сирію, Іран і ситуацію в Південно-Китайському морі.

Наступним питанням саміту лідерів країн НАТО стане зміцнення прихильності до колективної оборони від усіх загроз і посилення здатності альянсу захищати всіх союзників.

Третім питанням саміту буде розробка завдань із забезпечення стійкості в межах всього альянсу. "Працювати з союзниками, щоб втілити їх (завдання - ред.) в конкретні національні цілі. Для захисту нашої критично важливої ​​інфраструктури", - сказав Столтенберг.

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Також лідери країн НАТО обговорять стимулювання трансатлантичних інновацій, а також роль Альянсу в підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах. НАТО планує зміцнювати партнерські відносини з ЄС і налагоджувати нові зв'язки з іншими країнами.

Шостим питанням порядку денного, як розповів генсек НАТО, буде надання підтримки партнерам Альянсу "від Іраку до Йорданії і від Грузії до України".

"У таких сферах, як боротьба з тероризмом, протидія кібератакам, управління кризами і реформа оборони", - пояснив він.

Серед питань майбутнього саміту також буде проблема кліматичних змін, а також розробка стратегічної концепції НАТО на наступні роки. А дев'ятим пунктом порядку денного будуть інвестиції в оборону.
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Топ коментарі
+3
мені б хотілось зовсім іншого, але я живу в дурдомі, де 73% більшість вирішила вбитись головою об стіну.
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04.06.2021 23:10
+2
да, невдобно получилось, забули від України когось спитать. Але не того ж сраного клоуна питать, шо може тільки в сауні рокам своїми сідниціми торгувать? Так шо наголосували, сидіть тихенько тепер і не рипайтесь.
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04.06.2021 23:08
+2
ну якщо надія тільки на Зелю, то пора вчити російський гімн.
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04.06.2021 23:12
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Вопросы Украины, без Украины обсуждаться не могут, и не имеют никакой юридической силы, ушлепок.
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04.06.2021 23:04 Відповісти
Ти дурний?))
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04.06.2021 23:05 Відповісти
Ну допустим.
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04.06.2021 23:09 Відповісти
да, невдобно получилось, забули від України когось спитать. Але не того ж сраного клоуна питать, шо може тільки в сауні рокам своїми сідниціми торгувать? Так шо наголосували, сидіть тихенько тепер і не рипайтесь.
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04.06.2021 23:08 Відповісти
Невдобно было когда забрали ЯО. Нас при Ющенко и Порошенко не брали в НАТО, а при Зеленском и подавно не возьмут.
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04.06.2021 23:15 Відповісти
было в ядерное оружие-еще в начале нулевых попали бы тайожный саюс...хуйло под видом контроля уговорил бы сша.он тогда еще америке вменяемым казался.
отпусти уже то ядренное оружие,ибо любое оружие полезно только в надежных руках...а не в зеленых
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04.06.2021 23:29 Відповісти
Это лишь один вариант из множества предполагаемых событий.
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04.06.2021 23:41 Відповісти
Ушлепок рашистский єто - ті,чмірь!
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05.06.2021 07:15 Відповісти
Да ну. Тебе приснилось . И вообще у тебя что то поджевывает, то ли клавиатура, то ли мозги?
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05.06.2021 09:56 Відповісти
будуть обсуждать вопрос, а чи не послать Україну накуй разом з її сцикливим говнокомандуючим.
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04.06.2021 23:05 Відповісти
Як би вам цього хотілось,правда?
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04.06.2021 23:06 Відповісти
мені б хотілось зовсім іншого, але я живу в дурдомі, де 73% більшість вирішила вбитись головою об стіну.
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04.06.2021 23:10 Відповісти
все ерзишь и дерзишь?
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04.06.2021 23:29 Відповісти
Нажаль Україна втратила п"ять років з папєрєдніком,але є надія шо Зеля до кінця каденції отримає для України ПДЧ.
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04.06.2021 23:07 Відповісти
ну якщо надія тільки на Зелю, то пора вчити російський гімн.
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04.06.2021 23:12 Відповісти
А воно нам потрібно? Яке НАТО без референдума? І в НАТО це розуміють.....
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05.06.2021 06:43 Відповісти
"Первым пунктом повестки дня саммита НАТО, по словам Столтенберга, станет вопрос трансатлантической безопасности. Обсудят Сирию, Иран и ситуацию в Южно-Китайском море."
_Писец... расия атакует Грузию, нападает на Польшу, нападает на Украину, устраивает теракты и диверсии по всему Западу, предпринимает попытку переворота в США, нападает на Чехию, массово коррумпирует Запад, развязывает Третью всемирную - и что в это время эти дегенераты обсуждают?! Наибольшую угрозу для человества которой является путлеровская расия? Хер там плавал!
_Йобаные лемминги...
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04.06.2021 23:16 Відповісти
Ти вважаєш себе розумнішим за учасників саміту? А не приходило тобі в голову, що ті люди бачать реальну картину подій у світі, а ти - ту, яку тобі показують по телевізору?
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04.06.2021 23:36 Відповісти
Не суди о других по ты, ибо не все думают телевизором. Тупой лахтинишка, негодный.
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04.06.2021 23:47 Відповісти
Що там з "Третьою всємірною"? Вже розв"язали?
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05.06.2021 01:49 Відповісти
Я бачу що ми: Україна, Грузія, Сирія страждаємо. И мне пофиг на тех участников, что вони там бачать. Грош им цена.
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04.06.2021 23:59 Відповісти
Вот в том то вся и беда,что бедные и несчастные,а почему не гордые и сильные?
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05.06.2021 06:17 Відповісти
Надо сопротивляться,а не страдать,не надоело быть терпилами безответными ?
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05.06.2021 06:15 Відповісти
Схоже на то, повязаны они. Ввели бы тяжелые санкции проти рф и полную изоляцию, всего, что движется. а нет, играются в войнушку. Это трудно объяснить. Чем то похоже на Оруэл 1984:
"На самом же деле эти державы не только не могли покорить одна другую, но и не получили бы от этого никакой выгоды"
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04.06.2021 23:55 Відповісти
Невже все-таки почав щось підозрювати?
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05.06.2021 01:50 Відповісти
"Мирный" атом в руках ученых и генералов, это защита получше всяких слюнявых и обеспокоенных наток.
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04.06.2021 23:20 Відповісти
Кацапи , вам тут слова не давали , коли і куди вступати Украіні !
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04.06.2021 23:23 Відповісти
Обеспокоенніе вступлением Украині в НАТО, рашистские ватники набежали кучею,устроили тут дисскуссию ,продвигая *идею* о ненужности Украині никому (только им с целью колонизации) .Затер падлюк
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05.06.2021 07:26 Відповісти
Не, не примут. Запад ослабел на 90% совершив самострел барановирусом и дурантинами.
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05.06.2021 01:11 Відповісти
Вот в том то вся и беда,что бедные и несчастные,а почему не гордые и сильные?
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05.06.2021 06:23 Відповісти
Тобто Україну обговорюватимуть "шостим питанням"? Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7181
І що кому тут ще не зрозуміло?
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05.06.2021 06:41 Відповісти
Без України!!!!
Чи Зе там бачити не хочуть..
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05.06.2021 07:06 Відповісти
 
 