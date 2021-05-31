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Столтенберг відповів Шойгу: це Росія дестабілізувала Донбас і незаконно анексувала Крим

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Столтенберг відповів Шойгу: це Росія дестабілізувала Донбас і незаконно анексувала Крим

Росія останніми роками значно збільшує військові сили, а НАТО залишається оборонним альянсом, мета якого - охороняти всі країни-члени.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН". Таким чином Столтенберг відреагував на слова міністра оборони Росії Шойгу, який заявив, що його країна сформує близько 20 з'єднань і військових частин в Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг відреагував на наміри Російської Федерації створити біля західних кордонів близько 20 нових військових частин і з'єднань.

"Росія впродовж останніх років істотно інвестувала у нові сучасні воєнні можливості, від традиційних до ядерних систем озброєнь. Але не тільки у це. Водночас Росія була готова застосовувати воєнні сили проти сусідів, у Грузії, в Україні, - продовжуючи дестабілізовувати Донбас і схід України і незаконно анексувавши Крим", - сказав Столтенберг.

Він додав, що також спостерігається збільшення воєнної присутності Росії на крайній півночі у Баренцовому морі, у Балтійському морі і Калінінграді, у Чорному морі, Середземному морі і на Близькому Сході.

"Це одна з головних причин, чому НАТО в останні роки збільшила готовність наших сил і також чому ми розмістили бойові групи на східному фланзі Альянсу. Німеччина очолює одну з цих груп у Литві", - заявив Столтенберг.

Він додав, що НАТО - це оборонний альянс, який покликаний захищати та охороняти усі країни-члени.

"Ми готові запобігти конфлікту і війні, але найкращий спосіб зробити це полягає у тому, аби надіслати чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику: якщо один союзник зазнає нападу, то увесь Альянс стане (на захист)", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО такими діями зберігає мир.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія сформує в Західному військовому окрузі близько двох десятків нових з'єднань і військових частин. За його словами, в цьому регіоні продовжує зростати військова загроза з боку країн НАТО.
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Топ коментарі
+24
Да этому шойгу уже давно похрен на такие заявления, он прекрасно знает, что повязан кровью с остальной кремлёвской бандой и ответит за это только на виселице…
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31.05.2021 20:35
+18
Кацапня опять наклепала железяк - дело идет к "ножкам Буша".
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31.05.2021 20:36
+10
Шойга закосить під дурачка. Знову буде триндіти про іхтамнєтів.
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31.05.2021 20:37
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Да этому шойгу уже давно похрен на такие заявления, он прекрасно знает, что повязан кровью с остальной кремлёвской бандой и ответит за это только на виселице…
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31.05.2021 20:35 Відповісти
Кацапня опять наклепала железяк - дело идет к "ножкам Буша".
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31.05.2021 20:36 Відповісти
А вже херушки - тільки кігті від "ніжок Буша"!
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31.05.2021 20:46 Відповісти
Шойга закосить під дурачка. Знову буде триндіти про іхтамнєтів.
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31.05.2021 20:37 Відповісти
алень таёжный племени шойгу -
в срану аленью ускакал, в тайгу Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым - Цензор.НЕТ 4030
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31.05.2021 20:37 Відповісти
Империя иначе жить не может. Только война!
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31.05.2021 20:43 Відповісти
Сейчас бункерфюрер в своем погребке газанет едкий ответ, только непонятно как Тайгу его интерпретирует в человеческую речь.
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31.05.2021 20:45 Відповісти
Чи я вірно зрозумів цього чоловіка, що НАТО цікавиться виключно захистом країн НАТО. А у випадку нападу на не країни учасники, обмежуться стурбованістю?
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31.05.2021 20:47 Відповісти
Именно! А чего ради им ,например ,за Монголию париться?
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31.05.2021 21:04 Відповісти
да. В Уставе НАТО так и записано - защита членов альянса.
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31.05.2021 21:10 Відповісти
Тобто це ще один аргумент, що Україні терміново потрібно починати розробку ядерної зброї і засобів доставки.
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31.05.2021 21:12 Відповісти
Догада
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31.05.2021 21:11 Відповісти
тётя роза

Настоящее разочарование охватывает тех в России, кто начинает понимать, что приход солдат НАТО был лишь пустой угрозой.
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31.05.2021 21:09 Відповісти
Ну так і тепер жодної надії, що цей Бухенвальд Гулаг хтось колись звільнить.
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31.05.2021 21:24 Відповісти
Ну. Беларусь напала на пассажирский самолет страны-члена НАТО.
Где жесткие меры? Где эмбарго, где отключение от свифта?
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31.05.2021 21:10 Відповісти
Быстро реагируют только диктаторы. Союз ,со многими участниками и необходимостью консенсуса ,реагирует медленно .....не война всё-таки.
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31.05.2021 21:15 Відповісти
Там тільки на пів-шишки, тобто "не считается"
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31.05.2021 21:18 Відповісти
Яка нафіг дестабілізація? Там був військовий напад.І що це таке Донбас? Він каже як за окрему територію.Цим самим підігрує москалям.Здувся Захід остаточно.А колись Першінги ставили в Європу,що аж совки какали.
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31.05.2021 21:19 Відповісти
Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым - Цензор.НЕТ 2872
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31.05.2021 21:20 Відповісти
Слабка заява пана Столтенберга. Прямого нападу й не буде. А гібридні операції - тут простір величезний. У Нарві почнуть бігати з триколором, якісь теракти по Литві, Латвії, у Франції жовті жилети почнуть трощити все, в Іспанії знову Барселона почне відокремлюватись, в Німеччині - АдФ почне турок громити, ще один польский літак з посадовими особами підірветься чомусь - а тільки-но у Воронежі його відремонтували... І все це на європейські гроші за апетитний російський нафтогазовий сир, що у такому гарному пристрої з пружинкою розташований... Про Україну, Молдову, Грузію і нагадувати не треба, тема вже обкатана. Годуйте монстра і далі.
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31.05.2021 21:25 Відповісти
_Нет никаких "гибридных операций"! Есть лишь прикидывающийся шлангом Запад, отказавшийся называть вещи своими именами. Вот и вся "гибридность".
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31.05.2021 21:30 Відповісти
"Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым"
_Стултенберг - подлая ты тля! - расия Донбасс не "дестабилизировала", а оккупировала! Урод...
_Зло торжествует когда политиканы отказываются называть вещи своими именами.
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31.05.2021 21:26 Відповісти


Selvestor Vivat



Эрдоган объявил о начале строительства турецкого канала Стамбул для соединения Черного и Мраморного моря, что даст возможность ВМС #NATO свободно заходить в Черное море в любом количестве минуя ограничения Конвенции Монтрё 1936 года. РФ полностью проигравшая сторона проекта.

Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым - Цензор.НЕТ 8331
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31.05.2021 21:32 Відповісти
Какой бред Столтенберг відповів Шойгу: це Росія дестабілізувала Донбас і незаконно анексувала Крим - Цензор.НЕТ 4498
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31.05.2021 21:55 Відповісти
Верно. И непонятно зачем ты этот бред написал. Ботинок тупорылый, ольгинский.
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31.05.2021 21:57 Відповісти
Вы бы хоть саму конвенцию почитали. Прогресс дал эту возможность без записи в центральную библиотеку Вашего города.
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31.05.2021 22:08 Відповісти
Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым - Цензор.НЕТ 8556
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31.05.2021 21:38 Відповісти
Що за словосполучення "незаконна анексія"??? Хтось чув про анексію законну? Треба писати і говорити просто анексія без дивного словечка "незаконна".
Ане́ксія (лат. annexio - приєднання) - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія - один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.
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31.05.2021 22:03 Відповісти
Приколы нашего городка: угроза - с Запада, а муйлуша почему-то взвыл а Космос, мол, пусть кто-то (с востока) попробует оттяпать Сибирь... Чудеса да и только.
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01.06.2021 01:55 Відповісти
Быстрее всего, Сибири - трында, а под заявлениями так называемой угрозы Запада, каазлабад шифруется и стягивает с востока свои нано недопобедобесные войска с техникой , чтобы не досталась восточному врагу и, чтобы попытаться схорониться в мэжах мокшинских болот... Мультики продолжаются, дай , боже , пыне хутчiй склеить ласты.
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01.06.2021 04:02 Відповісти
МИРОВАЯ ВОЙНА ЭТО ПЛОХО !!! А КОГДА МИРНЫЕ НАРОДЫ НАКАЗЫВАЮТ ОДНОГО ПРЕСТУПНИКА - ЭТО СПРАВЕДЛИВО !!!
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01.06.2021 04:14 Відповісти
 
 