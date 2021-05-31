Столтенберг відповів Шойгу: це Росія дестабілізувала Донбас і незаконно анексувала Крим

Росія останніми роками значно збільшує військові сили, а НАТО залишається оборонним альянсом, мета якого - охороняти всі країни-члени.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН". Таким чином Столтенберг відреагував на слова міністра оборони Росії Шойгу, який заявив, що його країна сформує близько 20 з'єднань і військових частин в Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг відреагував на наміри Російської Федерації створити біля західних кордонів близько 20 нових військових частин і з'єднань.

"Росія впродовж останніх років істотно інвестувала у нові сучасні воєнні можливості, від традиційних до ядерних систем озброєнь. Але не тільки у це. Водночас Росія була готова застосовувати воєнні сили проти сусідів, у Грузії, в Україні, - продовжуючи дестабілізовувати Донбас і схід України і незаконно анексувавши Крим", - сказав Столтенберг.

Він додав, що також спостерігається збільшення воєнної присутності Росії на крайній півночі у Баренцовому морі, у Балтійському морі і Калінінграді, у Чорному морі, Середземному морі і на Близькому Сході.

"Це одна з головних причин, чому НАТО в останні роки збільшила готовність наших сил і також чому ми розмістили бойові групи на східному фланзі Альянсу. Німеччина очолює одну з цих груп у Литві", - заявив Столтенберг.

Він додав, що НАТО - це оборонний альянс, який покликаний захищати та охороняти усі країни-члени.

"Ми готові запобігти конфлікту і війні, але найкращий спосіб зробити це полягає у тому, аби надіслати чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику: якщо один союзник зазнає нападу, то увесь Альянс стане (на захист)", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО такими діями зберігає мир.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія сформує в Західному військовому окрузі близько двох десятків нових з'єднань і військових частин. За його словами, в цьому регіоні продовжує зростати військова загроза з боку країн НАТО.