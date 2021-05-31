"Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым"

Россия в последние годы существенно наращивает военные силы, а НАТО остается оборонительным альянсом, цель которого - охранять все страны-члены.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". Таким образом Столтенберг отреагировал на слова министра обороны России Шойгу, заявившего, что его страна сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО.

"Россия на протяжении последних лет существенно инвестировала в новые современные военные возможности, от традиционных до ядерных систем вооружений. Но не только в это. В то же время Россия была готова применять военные силы против соседей, в Грузии, в Украине, - продолжая дестабилизировать Донбасс и восток Украины и незаконно аннексировав Крым", - сказал Столтенберг.

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Он добавил, что также наблюдается увеличение военного присутствия России на крайнем севере в Баренцевом море, в Балтийском море и Калининграде, в Черном море, Средиземном море и на Ближнем Востоке.

"Это одна из главных причин, почему НАТО в последние годы увеличило готовность наших сил и также почему мы разместили боевые группы на восточном фланге альянса. Германия возглавляет одну из этих групп в Литве", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО - это оборонительный альянс, который призван защищать и охранять все страны-члены.

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"Мы готовы предотвратить конфликт и войну, но лучший способ сделать это состоит в том, чтобы послать четкий сигнал любому потенциальному противнику: если один союзник подвергается нападению, то весь Альянс станет (в защиту)", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО такими действиями сохраняет мир.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России сформирует в Западном военном округе порядка двух десятков новых соединений и воинских частей. По его словам, в этом регионе продолжает расти военная угроза со стороны стран НАТО.