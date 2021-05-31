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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым

Россия в последние годы существенно наращивает военные силы, а НАТО остается оборонительным альянсом, цель которого - охранять все страны-члены.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". Таким образом Столтенберг отреагировал на слова министра обороны России Шойгу, заявившего, что его страна сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО.

"Россия на протяжении последних лет существенно инвестировала в новые современные военные возможности, от традиционных до ядерных систем вооружений. Но не только в это. В то же время Россия была готова применять военные силы против соседей, в Грузии, в Украине, - продолжая дестабилизировать Донбасс и восток Украины и незаконно аннексировав Крым", - сказал Столтенберг.

Читайте: Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО"

Он добавил, что также наблюдается увеличение военного присутствия России на крайнем севере в Баренцевом море, в Балтийском море и Калининграде, в Черном море, Средиземном море и на Ближнем Востоке.

"Это одна из главных причин, почему НАТО в последние годы увеличило готовность наших сил и также почему мы разместили боевые группы на восточном фланге альянса. Германия возглавляет одну из этих групп в Литве", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО - это оборонительный альянс, который призван защищать и охранять все страны-члены.

Также читайте: Министры стран НАТО завтра обсудят ситуацию в Украине, - генсек Альянса Столтенберг

"Мы готовы предотвратить конфликт и войну, но лучший способ сделать это состоит в том, чтобы послать четкий сигнал любому потенциальному противнику: если один союзник подвергается нападению, то весь Альянс станет (в защиту)", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО такими действиями сохраняет мир.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России сформирует в Западном военном округе порядка двух десятков новых соединений и воинских частей. По его словам, в этом регионе продолжает расти военная угроза со стороны стран НАТО.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Да этому шойгу уже давно похрен на такие заявления, он прекрасно знает, что повязан кровью с остальной кремлёвской бандой и ответит за это только на виселице…
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31.05.2021 20:35
+18
Кацапня опять наклепала железяк - дело идет к "ножкам Буша".
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31.05.2021 20:36
+10
Шойга закосить під дурачка. Знову буде триндіти про іхтамнєтів.
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31.05.2021 20:37
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Да этому шойгу уже давно похрен на такие заявления, он прекрасно знает, что повязан кровью с остальной кремлёвской бандой и ответит за это только на виселице…
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31.05.2021 20:35 Ответить
Кацапня опять наклепала железяк - дело идет к "ножкам Буша".
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31.05.2021 20:36 Ответить
А вже херушки - тільки кігті від "ніжок Буша"!
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31.05.2021 20:46 Ответить
Шойга закосить під дурачка. Знову буде триндіти про іхтамнєтів.
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31.05.2021 20:37 Ответить
алень таёжный племени шойгу -
в срану аленью ускакал, в тайгу Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым - Цензор.НЕТ 4030
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31.05.2021 20:37 Ответить
Империя иначе жить не может. Только война!
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31.05.2021 20:43 Ответить
Сейчас бункерфюрер в своем погребке газанет едкий ответ, только непонятно как Тайгу его интерпретирует в человеческую речь.
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31.05.2021 20:45 Ответить
Чи я вірно зрозумів цього чоловіка, що НАТО цікавиться виключно захистом країн НАТО. А у випадку нападу на не країни учасники, обмежуться стурбованістю?
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31.05.2021 20:47 Ответить
Именно! А чего ради им ,например ,за Монголию париться?
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31.05.2021 21:04 Ответить
да. В Уставе НАТО так и записано - защита членов альянса.
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31.05.2021 21:10 Ответить
Тобто це ще один аргумент, що Україні терміново потрібно починати розробку ядерної зброї і засобів доставки.
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31.05.2021 21:12 Ответить
Догада
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31.05.2021 21:11 Ответить
тётя роза

Настоящее разочарование охватывает тех в России, кто начинает понимать, что приход солдат НАТО был лишь пустой угрозой.
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31.05.2021 21:09 Ответить
Ну так і тепер жодної надії, що цей Бухенвальд Гулаг хтось колись звільнить.
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31.05.2021 21:24 Ответить
Ну. Беларусь напала на пассажирский самолет страны-члена НАТО.
Где жесткие меры? Где эмбарго, где отключение от свифта?
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31.05.2021 21:10 Ответить
Быстро реагируют только диктаторы. Союз ,со многими участниками и необходимостью консенсуса ,реагирует медленно .....не война всё-таки.
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31.05.2021 21:15 Ответить
Там тільки на пів-шишки, тобто "не считается"
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31.05.2021 21:18 Ответить
Яка нафіг дестабілізація? Там був військовий напад.І що це таке Донбас? Він каже як за окрему територію.Цим самим підігрує москалям.Здувся Захід остаточно.А колись Першінги ставили в Європу,що аж совки какали.
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31.05.2021 21:19 Ответить
Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым - Цензор.НЕТ 2872
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31.05.2021 21:20 Ответить
Слабка заява пана Столтенберга. Прямого нападу й не буде. А гібридні операції - тут простір величезний. У Нарві почнуть бігати з триколором, якісь теракти по Литві, Латвії, у Франції жовті жилети почнуть трощити все, в Іспанії знову Барселона почне відокремлюватись, в Німеччині - АдФ почне турок громити, ще один польский літак з посадовими особами підірветься чомусь - а тільки-но у Воронежі його відремонтували... І все це на європейські гроші за апетитний російський нафтогазовий сир, що у такому гарному пристрої з пружинкою розташований... Про Україну, Молдову, Грузію і нагадувати не треба, тема вже обкатана. Годуйте монстра і далі.
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31.05.2021 21:25 Ответить
_Нет никаких "гибридных операций"! Есть лишь прикидывающийся шлангом Запад, отказавшийся называть вещи своими именами. Вот и вся "гибридность".
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31.05.2021 21:30 Ответить
"Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым"
_Стултенберг - подлая ты тля! - расия Донбасс не "дестабилизировала", а оккупировала! Урод...
_Зло торжествует когда политиканы отказываются называть вещи своими именами.
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31.05.2021 21:26 Ответить


Selvestor Vivat



Эрдоган объявил о начале строительства турецкого канала Стамбул для соединения Черного и Мраморного моря, что даст возможность ВМС #NATO свободно заходить в Черное море в любом количестве минуя ограничения Конвенции Монтрё 1936 года. РФ полностью проигравшая сторона проекта.

Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым - Цензор.НЕТ 8331
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31.05.2021 21:32 Ответить
Какой бред Столтенберг відповів Шойгу: це Росія дестабілізувала Донбас і незаконно анексувала Крим - Цензор.НЕТ 4498
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31.05.2021 21:55 Ответить
Верно. И непонятно зачем ты этот бред написал. Ботинок тупорылый, ольгинский.
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31.05.2021 21:57 Ответить
Вы бы хоть саму конвенцию почитали. Прогресс дал эту возможность без записи в центральную библиотеку Вашего города.
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31.05.2021 22:08 Ответить
Столтенберг ответил Шойгу: это Россия дестабилизировала Донбасс и незаконно аннексировала Крым - Цензор.НЕТ 8556
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31.05.2021 21:38 Ответить
Що за словосполучення "незаконна анексія"??? Хтось чув про анексію законну? Треба писати і говорити просто анексія без дивного словечка "незаконна".
Ане́ксія (лат. annexio - приєднання) - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія - один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.
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31.05.2021 22:03 Ответить
Приколы нашего городка: угроза - с Запада, а муйлуша почему-то взвыл а Космос, мол, пусть кто-то (с востока) попробует оттяпать Сибирь... Чудеса да и только.
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01.06.2021 01:55 Ответить
Быстрее всего, Сибири - трында, а под заявлениями так называемой угрозы Запада, каазлабад шифруется и стягивает с востока свои нано недопобедобесные войска с техникой , чтобы не досталась восточному врагу и, чтобы попытаться схорониться в мэжах мокшинских болот... Мультики продолжаются, дай , боже , пыне хутчiй склеить ласты.
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01.06.2021 04:02 Ответить
МИРОВАЯ ВОЙНА ЭТО ПЛОХО !!! А КОГДА МИРНЫЕ НАРОДЫ НАКАЗЫВАЮТ ОДНОГО ПРЕСТУПНИКА - ЭТО СПРАВЕДЛИВО !!!
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01.06.2021 04:14 Ответить
 
 