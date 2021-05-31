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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) НАТО (8915) Столтенберг (1408)

Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Столтенберг:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об ограничении доступа белорусских наблюдателей в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе.

Об этом речь шла на онлайн-брифинге генсека НАТО для журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

Ввести ограничения на допуск дипломатов из Беларуси в брюссельскую штаб-квартиру НАТО решили на фоне последних действий белорусского режима и заявлений представителей Беларуси.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", - сказал Столтенберг.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принудительная посадка самолета в Минске - серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования.

Он также сравнил Беларусь с Россией, заявив, что эти страны одинаково подавляют демократию. Генсек НАТО также допустил, что Беларусь могла принудительно посадить самолет авиакомпании Ryanair в координации с Россией.
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Топ комментарии
+6
Это как в 1942 году внезапно ограничить доступ наблюдателей Муссолини в штаб объединенных сил антигитлеровской коалиции. Типа опомнились Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО" - Цензор.НЕТ 9973
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31.05.2021 17:22
+5
Их штаб-квартира в кремле...
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31.05.2021 17:16
+3
а шо вообще делают представители парашного ***** в штаб-квартире нато? там что нет ссаных тряпок, шоб клининговая фирма гнала ими оттуда этих представителей?
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31.05.2021 17:19
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та то піпец....потужно ...
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31.05.2021 17:13 Ответить
Запад не стал катить бочку на Зелю, сами понимают, что клоунада закончится раньше чем можно ожидать.
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31.05.2021 17:14 Ответить
Их штаб-квартира в кремле...
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31.05.2021 17:16 Ответить
а шо вообще делают представители парашного ***** в штаб-квартире нато? там что нет ссаных тряпок, шоб клининговая фирма гнала ими оттуда этих представителей?
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31.05.2021 17:19 Ответить
да, бульбаши могут пронести в нато бiмбу!
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31.05.2021 17:20 Ответить
Это как в 1942 году внезапно ограничить доступ наблюдателей Муссолини в штаб объединенных сил антигитлеровской коалиции. Типа опомнились Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО" - Цензор.НЕТ 9973
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31.05.2021 17:22 Ответить
Гнать этих стукачей сцанными трусами до границ **********.
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31.05.2021 17:23 Ответить
Это просто потрясает!!! А что,буьбаши были допущены ближе чем на 10 км. к штаб-квартире НАТО???!!! Наивность Европы и США просто потрясает!!!
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31.05.2021 20:37 Ответить
Такое впечатление шо они умственно отсталые дегенераты и шизики.
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01.06.2021 00:39 Ответить
А на счет "российских представителей" Столтенберг ничего не хочет сказать?
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31.05.2021 17:24 Ответить
старпёрское НАТО умерло,да здравствует НАТО молодое !
военный союз Скандинавия-Прибалтика -Польша- Украина - Румыния -Турция - Грузия
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31.05.2021 17:46 Ответить
я бы на всякий случай спросил Скандинавию , Турцию и Румынию. А потом кукарекал.
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31.05.2021 17:52 Ответить
опыт по кукарекам солидный имеешь,походу Столтенберг: "Ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО" - Цензор.НЕТ 1228
с петухами не общаюсь,без обид..
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31.05.2021 17:56 Ответить
И российских ограничьте - потому, что это всё одна кремлёвская банда.
Просто кители и паспотра меняют.
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31.05.2021 17:56 Ответить
Я худею просто! Так у этих кретинов по НАТЕ путлеровцы ходют как у себя дома?!
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01.06.2021 00:41 Ответить
 
 