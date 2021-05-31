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Столтенберг: "Ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Столтенберг:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.

Про це йшлося на онлайн-брифінгу генсека НАТО для журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ввести обмеження на допуск дипломатів з Білорусі до брюссельської штаб-квартири НАТО вирішили на тлі останніх вчинків білоруського режиму та заяв представників Білорусі.

Читайте також: Важко уявити, що захоплення літака в Білорусі сталося без будь-якої координації з Росією, - генсек НАТО Столтенберг

"Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО. І ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО, грунтуючись на нашій оцінці заходів безпеки в штаб-квартирі", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що примусова посадка літака в Мінську - серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування.

Він також прирівняв Білорусь до Росії, заявивши, що ці країни однаково пригнічують демократію. Генсек НАТО також допустив, що Білорусь могла примусово посадити літак авіакомпанії Ryanair у координації з Росією.
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Топ коментарі
+6
Это как в 1942 году внезапно ограничить доступ наблюдателей Муссолини в штаб объединенных сил антигитлеровской коалиции. Типа опомнились Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО" - Цензор.НЕТ 9973
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31.05.2021 17:22
+5
Их штаб-квартира в кремле...
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31.05.2021 17:16
+3
а шо вообще делают представители парашного ***** в штаб-квартире нато? там что нет ссаных тряпок, шоб клининговая фирма гнала ими оттуда этих представителей?
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31.05.2021 17:19
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та то піпец....потужно ...
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31.05.2021 17:13 Відповісти
Запад не стал катить бочку на Зелю, сами понимают, что клоунада закончится раньше чем можно ожидать.
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31.05.2021 17:14 Відповісти
Их штаб-квартира в кремле...
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31.05.2021 17:16 Відповісти
а шо вообще делают представители парашного ***** в штаб-квартире нато? там что нет ссаных тряпок, шоб клининговая фирма гнала ими оттуда этих представителей?
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31.05.2021 17:19 Відповісти
да, бульбаши могут пронести в нато бiмбу!
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31.05.2021 17:20 Відповісти
Это как в 1942 году внезапно ограничить доступ наблюдателей Муссолини в штаб объединенных сил антигитлеровской коалиции. Типа опомнились Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО" - Цензор.НЕТ 9973
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31.05.2021 17:22 Відповісти
Гнать этих стукачей сцанными трусами до границ **********.
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31.05.2021 17:23 Відповісти
Это просто потрясает!!! А что,буьбаши были допущены ближе чем на 10 км. к штаб-квартире НАТО???!!! Наивность Европы и США просто потрясает!!!
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31.05.2021 20:37 Відповісти
Такое впечатление шо они умственно отсталые дегенераты и шизики.
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01.06.2021 00:39 Відповісти
А на счет "российских представителей" Столтенберг ничего не хочет сказать?
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31.05.2021 17:24 Відповісти
старпёрское НАТО умерло,да здравствует НАТО молодое !
военный союз Скандинавия-Прибалтика -Польша- Украина - Румыния -Турция - Грузия
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31.05.2021 17:46 Відповісти
я бы на всякий случай спросил Скандинавию , Турцию и Румынию. А потом кукарекал.
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31.05.2021 17:52 Відповісти
опыт по кукарекам солидный имеешь,походу Столтенберг: "Ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО" - Цензор.НЕТ 1228
с петухами не общаюсь,без обид..
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31.05.2021 17:56 Відповісти
И российских ограничьте - потому, что это всё одна кремлёвская банда.
Просто кители и паспотра меняют.
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31.05.2021 17:56 Відповісти
Я худею просто! Так у этих кретинов по НАТЕ путлеровцы ходют как у себя дома?!
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01.06.2021 00:41 Відповісти
 
 