Столтенберг: "Ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.

Про це йшлося на онлайн-брифінгу генсека НАТО для журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ввести обмеження на допуск дипломатів з Білорусі до брюссельської штаб-квартири НАТО вирішили на тлі останніх вчинків білоруського режиму та заяв представників Білорусі.

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"Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО. І ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО, грунтуючись на нашій оцінці заходів безпеки в штаб-квартирі", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що примусова посадка літака в Мінську - серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування.

Він також прирівняв Білорусь до Росії, заявивши, що ці країни однаково пригнічують демократію. Генсек НАТО також допустив, що Білорусь могла примусово посадити літак авіакомпанії Ryanair у координації з Росією.