Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Примусова посадка літака в Мінську - серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування.
Таку впевненість висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг в твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича. Це серйозний і небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування", - пише він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
"был снят пассажир, с воздушного судна, пролетающего транзитом, посаженного обманом и , позже пассажир был расстрелян"
это далеко не одно и то же.
про Качинського і МН-17 тут не згадують...
ИКАО серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции. Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами. (Google Translate)
Цікаво чому ніхто ***** ,не глибоко обурений, збитим "випадково" двома ракетами бортом в ірані ,бородатими *******?
Виявляється посадити примусово літак це піратство ,а збити при вильоті з міжнародного аеропорту це нормас?
Ню ,ню це підтримка державного тероризму !