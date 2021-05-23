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Принудительная посадка самолета в Минске - опасный инцидент, требующий международного расследования, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Принудительная посадка самолета в Минске - опасный инцидент, требующий международного расследования, - Столтенберг

Принудительная посадка самолета в Минске - серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования.

Такую уверенность высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования", - пишет он.

Принудительная посадка самолета в Минске - опасный инцидент, требующий международного расследования, - Столтенберг 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич. КАРТА

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Требующий международной озабоченности.
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23.05.2021 23:54
+16
Расследования? Ну расследуйте, расследуйте... пустозвоны. Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9797
Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5764
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24.05.2021 00:06
+12
Да-да, запилите расследование лет на 5-10 и побольше глубоких обеспокоенностей как вы умеете. Это поможет.
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23.05.2021 23:55
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Требующий международной озабоченности.
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23.05.2021 23:54 Ответить
Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1466
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24.05.2021 00:22 Ответить
Да-да, запилите расследование лет на 5-10 и побольше глубоких обеспокоенностей как вы умеете. Это поможет.
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23.05.2021 23:55 Ответить
А схрена Европа должна высказывать озабоченность если 10 млн беларусов НЕ желают высказать озабоченность ? )) Я не слышал чтоб Столтенберг являлся гражданином Беларуси )
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24.05.2021 00:12 Ответить
это ваздушное глядство называецца - авиапиратство
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23.05.2021 23:58 Ответить
.. и что ..эти государства организовали сообщение о минировании и как выясняется подняли истребители и посадили самолёты у себя ..арестовав оппозиционеров? Франция и Португалия подняли истребители? Просто ЗАПРЕТИЛИ!! Запрети Лука пролёт Рьянэйра ... и что... самолёт бы сел в Варшаве например... и что было бы? НИЧЕГО!! Таких запретов в авиационном мире сотни каждый день... но никто не принуждает ЗАМИНИРОВАННЫЙ..хоть и ложно самолёт к посадке с использованием перехватчика!!
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24.05.2021 00:32 Ответить
"был снят пассажир, являющийся гражданином Армении, позже он был отпущен" и был снят и потом отпущен пассажир, который вылетал из этой же страны, где он прходил таможенный и паспортный контроли и отпущен он был через несколько часов вечерним рейсом и

"был снят пассажир, с воздушного судна, пролетающего транзитом, посаженного обманом и , позже пассажир был расстрелян"
это далеко не одно и то же.
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24.05.2021 07:41 Ответить
А ведь богли бы объявить Беларусь бесполетной зоной.
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23.05.2021 23:59 Ответить
это озабоченность не ниже 36 уровня.
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23.05.2021 23:59 Ответить
Захоплювати іноземні літаки це злочин,це акт тероризму.
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23.05.2021 23:59 Ответить
Расследования? Ну расследуйте, расследуйте... пустозвоны. Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9797
Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5764
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24.05.2021 00:06 Ответить
Заголовок писав Джамшут?
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24.05.2021 00:11 Ответить
про Качинського і МН-17 тут не згадують...
Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6545 про Качинського і МН-17 тут не згадують...
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24.05.2021 00:16 Ответить
Возят носом по стекловате этого столтенберга все как хотят.
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24.05.2021 00:09 Ответить
https://twitter.com/icao/status/1396515815248257027

Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7720
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24.05.2021 00:10 Ответить
Дуже цікаво.
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24.05.2021 00:12 Ответить
Изучат и запретят?

ИКАО серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции. Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами. (Google Translate)
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24.05.2021 00:17 Ответить
Самозванец Лука теперь сажает международные самолеты по собственной прихоти - безнаказанность порождает вседозволенность.Банальная история что Мировое сообщество теперь будет сильно озабочено и не более...
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24.05.2021 00:14 Ответить
о чем нам это говорит?
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24.05.2021 00:21 Ответить
Возврат самолета в аэропорт отправки и перехват международного рейса проходящего через воздушное пространство твоей страны, ну да, ну да одно и тоже.
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24.05.2021 00:36 Ответить
Цель у тебя одинаковая - сесть на бутылку.
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24.05.2021 00:46 Ответить
Це на кацапостані улюблена розвага. Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6603
Цікаво чому ніхто ***** ,не глибоко обурений, збитим "випадково" двома ракетами бортом в ірані ,бородатими *******?
Виявляється посадити примусово літак це піратство ,а збити при вильоті з міжнародного аеропорту це нормас?
Ню ,ню це підтримка державного тероризму !
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24.05.2021 07:43 Ответить
Будет трындеть - Петров с Бошировым могут прийти в гости.
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24.05.2021 00:15 Ответить
Поченається,треба рослідування яке буде тягнутись як сморід по калісонах,ми стурбовані і різна фігня.Замість того щоб тупо тотальне ембарго об"явити бульбафюреру бо ітак все ясно,вони будуть далі загравати надіючись,що лука і куйло стануть людьми!!!
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24.05.2021 00:20 Ответить
Давайте, собери комитеты, пообсуждайте в комиссиях, но обязательно тщательно все проверив. Тут нужна особая тщательность проверки. Года хватит?
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24.05.2021 00:22 Ответить
Глубокая озабоченность в самый раз.
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24.05.2021 00:24 Ответить
Такое впечатление, ч т о даже если кацапы епнут бомбой по тому Страсбургу, сначала потребуется тщательное расследование.
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24.05.2021 00:25 Ответить
сперва озабоченность, а уж опосля...
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24.05.2021 00:50 Ответить
Все стадии озабоченности.
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24.05.2021 00:55 Ответить
включая золотой дождь из Расеи с любовью
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24.05.2021 01:09 Ответить
50 оттенков
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24.05.2021 01:20 Ответить
Слідуючий раз Білорусія або Росія зіб'ють літак , бо їм так захочеться . Якщо цей випадок зараз зійде їм з рук.
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24.05.2021 00:30 Ответить
А шо первый раз? И шо???????????????
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24.05.2021 00:35 Ответить
Главное про озабоченность надо не забыть.
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24.05.2021 00:31 Ответить
Импотенция полнейшая. Прав лаврушка - дебиля ***.....
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24.05.2021 00:33 Ответить
Точнее и не скажешь - "Глубже этого дна может быть только озабоченность международного сообщества!" Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5568
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24.05.2021 00:44 Ответить
А как спецслужбы узнали что Протасевич полетит именно этим рейсом? Почему четыре россиянина купили билеты заранее на этот же рейс и вышли в Минске как ни в чем не бывало? Кто слил его график передвижения спецслужбам? Кто крот в бел оппозиции за рубежом? Почему Протасевича не грохнули еще в Греции? и много других вопросов...
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24.05.2021 00:49 Ответить
Ты читатель или писатель чукча?
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24.05.2021 00:56 Ответить
он аднака в Маскве уцилась, а сто мозна в Маскве учица, только цигареты стрелять да балалайка играть, твоя моя поняль?
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24.05.2021 01:13 Ответить
Да кацапские мишкины-чепиги работают уже открыто в ЕС. Скоро будут отстреливать тамошних политиков.
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24.05.2021 00:57 Ответить
Сябрам тупым полеты таки отключат. Будут на телегах только колымажить
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24.05.2021 01:20 Ответить
Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1186
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24.05.2021 01:32 Ответить
Ти ба які "жорсткі троляки" Нато і ЕС слабохарактерні ...для них... Троляки так ви не зрозуміли головно...вони не відморозки як ви і Кацапщина тому керівники держав і міжнародних структур адекватні і зосереджені в рамках міжнародного права.
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24.05.2021 08:12 Ответить
О ты дура... Уровень адекватности около нуля.
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24.05.2021 13:25 Ответить
Ну так адекватність в мене 120 % а по вашим міркам 0% ))))) Я розумію....
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24.05.2021 13:34 Ответить
нет Эвропа, это не инцидент - это ПЛЕВОК в вашу - зажравшуюся морду....
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24.05.2021 17:02 Ответить
 
 