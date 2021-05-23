Принудительная посадка самолета в Минске - опасный инцидент, требующий международного расследования, - Столтенберг
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Принудительная посадка самолета в Минске - серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования.
Такую уверенность высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования", - пишет он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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"был снят пассажир, с воздушного судна, пролетающего транзитом, посаженного обманом и , позже пассажир был расстрелян"
это далеко не одно и то же.
про Качинського і МН-17 тут не згадують...
ИКАО серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции. Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами. (Google Translate)
Цікаво чому ніхто ***** ,не глибоко обурений, збитим "випадково" двома ракетами бортом в ірані ,бородатими *******?
Виявляється посадити примусово літак це піратство ,а збити при вильоті з міжнародного аеропорту це нормас?
Ню ,ню це підтримка державного тероризму !