Части "Северного потока 2" соединили и завтра начнут заполнять газом

Строительство первой нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершено.

Об этом заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG, сообщает Цензор.НЕТ.

"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - пишет компания.

"С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - анонсирует Nord Stream 2 AG.

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.

Читайте: Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС

Морской газопровод "Северный поток 2" проходит от компрессорной станции в Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.