Части "Северного потока 2" соединили и завтра начнут заполнять газом
Строительство первой нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершено.
Об этом заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG, сообщает Цензор.НЕТ.
"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - пишет компания.
"С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - анонсирует Nord Stream 2 AG.
Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.
Морской газопровод "Северный поток 2" проходит от компрессорной станции в Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.
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Но вся "слава" слива достанется Байдену, да
Так. Після прокладання 95%. З нуля до 95% - все при Трампі. І не зупинили, а наклали санкції. На які ***** поклало болт - теж при Трампові. Та й санкції наклали не завдяки Трампові, а всупереч йому. Як в тому анекдоті:
- Ізя, я чув, шо ти виграв 10 тисяч у Спортлото.
- Ну не в Спортлото, а у преферанс. І не 10 тисяч, а двадцять. І не виграв, а програв.
Але трампофіли досі вищать про те, як рудий ******** "нагнув" *****.
..
Для кого молодец? 16 поедет за печенькой.