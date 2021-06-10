РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9792 посетителя онлайн
Новости
68 358 122

Части "Северного потока 2" соединили и завтра начнут заполнять газом

Части

Строительство первой нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершено.

Об этом заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG, сообщает Цензор.НЕТ.

"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - пишет компания.

"С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - анонсирует Nord Stream 2 AG.

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.

Читайте: Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС

Морской газопровод "Северный поток 2" проходит от компрессорной станции в Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Автор: 

газопровод (831) Газпром (3183) Северный поток (1449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Части "Северного потока 2" соединили и завтра начнут заполнять газом - Цензор.НЕТ 5618
показать весь комментарий
10.06.2021 19:22
+30
Нарід України позбавив себе надії своїм вибором у 2019 році
показать весь комментарий
10.06.2021 19:45
+21
Ось вам, українці, і штати, і Європа, які, буцімто, дуже допомагають Україні...надіятись потрібно тільки на себе, тобто на народ України.
показать весь комментарий
10.06.2021 19:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И, заметьте, сделал это не "запроданный путину Трамп"... А "грозный и неподкупный" Байден...
показать весь комментарий
10.06.2021 23:46 Ответить
ну к слову сказать, бОльшая часть сделана именно при трампе.
Но вся "слава" слива достанется Байдену, да
показать весь комментарий
10.06.2021 23:50 Ответить
При Трампе строительство остановили . Был проект по приему американского и норвежского газа в Польше и последующей дистрибуцией в Европе . Германию Трам держал за яйца да так что Меркель вопила выберите Байдена . Ну вот вам результат .
показать весь комментарий
11.06.2021 00:04 Ответить
"При Трампе строительство остановили ."
Так. Після прокладання 95%. З нуля до 95% - все при Трампі. І не зупинили, а наклали санкції. На які ***** поклало болт - теж при Трампові. Та й санкції наклали не завдяки Трампові, а всупереч йому. Як в тому анекдоті:
- Ізя, я чув, шо ти виграв 10 тисяч у Спортлото.
- Ну не в Спортлото, а у преферанс. І не 10 тисяч, а двадцять. І не виграв, а програв.
показать весь комментарий
11.06.2021 18:27 Ответить
Процесс был остановлен в водах Дании под предлогом защиты окружающей среды и мог бы стоять если бы не Бидон . Компании клавшие трубы были вынуждены остановить работы ибо им грозили санкции США. Поэтому меркель визжала выберите Бидона что само по себе хамство .
показать весь комментарий
11.06.2021 21:23 Ответить
Коротка відповідь: "https://news.rbc.ua/ukr/politics/rossiya-vozobnovila-stroitelstvo-severnogo-1607696483.html Російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять в територіальних водах Німеччини. " (11.12.2020)
Але трампофіли досі вищать про те, як рудий ******** "нагнув" *****.
показать весь комментарий
12.06.2021 08:58 Ответить
Бесполезно обьяснять геронтофилам простые истины . Любовь к байдену отнимает рассудок и способность мыслить логически . Наслаждайтесь , Байден скоро начнет давить Зеленского с целью дать воду в крым и ты скажешь это все началось при Трампе .

..
показать весь комментарий
15.06.2021 20:07 Ответить
А я предупреждал , будет Байден достроят СП2.
показать весь комментарий
10.06.2021 23:53 Ответить
Пердаки рвутся
показать весь комментарий
11.06.2021 01:18 Ответить
Насчет рукожопых каZапов... Труба уйдет со временем с молотка, за долги каазлабада, вскрой тока амеры свои запасы да и выбрось подешевле в Европу свой амергаз... А подключись через пару лет Израиль с Турцией, снабжать Европу из своих новых месторождений, то все потоки, лишь бы они не вышли со строя, будут прокачивать минимальным объемом, еще и по бросовой цене, Газпрому в Убыток... Кста, Газпром ща уже бульбы пустил, а шо будет далее... Каарочи , запасайтесь попкорном - мультики впереди... СИЛА СИБИРИ - ВПЕРДЕ...
показать весь комментарий
11.06.2021 03:34 Ответить
А хто ж не дає запропонувати конкурентну ціну за доставку газу та забезпечити 100% гарантію !?
показать весь комментарий
11.06.2021 06:57 Ответить
Байден - молодец!
Для кого молодец? 16 поедет за печенькой.
показать весь комментарий
11.06.2021 09:01 Ответить
Как? Не может быть. Сбитый летчик противостоял 5 лет, не могли они закончить.
показать весь комментарий
11.06.2021 09:13 Ответить
Запущу ка я морячка по такому случаю, пляшите зебилы вместе с ним
Частини "Північного потоку-2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом - Цензор.НЕТ 753

Частини "Північного потоку-2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом - Цензор.НЕТ 5551
показать весь комментарий
11.06.2021 11:52 Ответить
Фрау Меркель-Рібентроп заробила собі після пенсії посаду в Газпромі
показать весь комментарий
11.06.2021 12:41 Ответить
БайденНАШ. А Трамп был путинский. Радовались то как. ну-ну..
показать весь комментарий
11.06.2021 15:00 Ответить
Запуск Северного потока это следствие беззубой внешней политики власти Зеленского и бреда, который он несет.
показать весь комментарий
11.06.2021 15:53 Ответить
А от мені чомусь так думається,що кацапи #уй шо вгадали... Biden forever!
показать весь комментарий
11.06.2021 18:30 Ответить
Треба ЗЕ туди відрядити на відкриття. Дивись і запалає в скорому.
показать весь комментарий
11.06.2021 19:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 