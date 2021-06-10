Частини "Північного потоку-2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом
Будівництво першої нитки газопроводу "Північний потік 2" технічно завершено.
Про це заявила пресслужба Nord Stream 2 AG, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Морська частина першої нитки "Північного потоку 2" технічно завершена. 4 червня було закінчено трубоукладання, сьогодні здійснено "захльост" - укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з'єднано між собою", - пише компанія.
"Від завтра починаються пусконалагоджувальні роботи із заповнення газопроводу газом", - анонсує Nord Stream 2 AG.
Трубоукладальні роботи щодо морської частини другої нитки тривають.
Морський газопровід "Північний потік 2" проходить від компресорної станції в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудовує "Північний потік 2" власними силами, оскільки через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу.
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Но вся "слава" слива достанется Байдену, да
Так. Після прокладання 95%. З нуля до 95% - все при Трампі. І не зупинили, а наклали санкції. На які ***** поклало болт - теж при Трампові. Та й санкції наклали не завдяки Трампові, а всупереч йому. Як в тому анекдоті:
- Ізя, я чув, шо ти виграв 10 тисяч у Спортлото.
- Ну не в Спортлото, а у преферанс. І не 10 тисяч, а двадцять. І не виграв, а програв.
Але трампофіли досі вищать про те, як рудий ******** "нагнув" *****.
..
Для кого молодец? 16 поедет за печенькой.