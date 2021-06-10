Частини "Північного потоку-2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом

Будівництво першої нитки газопроводу "Північний потік 2" технічно завершено.

Про це заявила пресслужба Nord Stream 2 AG, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Морська частина першої нитки "Північного потоку 2" технічно завершена. 4 червня було закінчено трубоукладання, сьогодні здійснено "захльост" - укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з'єднано між собою", - пише компанія.

"Від завтра починаються пусконалагоджувальні роботи із заповнення газопроводу газом", - анонсує Nord Stream 2 AG.

Трубоукладальні роботи щодо морської частини другої нитки тривають.

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Морський газопровід "Північний потік 2" проходить від компресорної станції в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудовує "Північний потік 2" власними силами, оскільки через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу.