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Частини "Північного потоку-2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом

Частини

Будівництво першої нитки газопроводу "Північний потік 2" технічно завершено.

Про це заявила пресслужба Nord Stream 2 AG, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Морська частина першої нитки "Північного потоку 2" технічно завершена. 4 червня було закінчено трубоукладання, сьогодні здійснено "захльост" - укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з'єднано між собою", - пише компанія.

"Від завтра починаються пусконалагоджувальні роботи із заповнення газопроводу газом", - анонсує Nord Stream 2 AG.

Трубоукладальні роботи щодо морської частини другої нитки тривають.

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Морський газопровід "Північний потік 2" проходить від компресорної станції в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудовує "Північний потік 2" власними силами, оскільки через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу.

Автор: 

газопровід (1546) Газпром (3386) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+44
Части "Северного потока 2" соединили и завтра начнут заполнять газом - Цензор.НЕТ 5618
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10.06.2021 19:22
+30
Нарід України позбавив себе надії своїм вибором у 2019 році
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10.06.2021 19:45
+21
Ось вам, українці, і штати, і Європа, які, буцімто, дуже допомагають Україні...надіятись потрібно тільки на себе, тобто на народ України.
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10.06.2021 19:27
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И, заметьте, сделал это не "запроданный путину Трамп"... А "грозный и неподкупный" Байден...
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10.06.2021 23:46 Відповісти
ну к слову сказать, бОльшая часть сделана именно при трампе.
Но вся "слава" слива достанется Байдену, да
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10.06.2021 23:50 Відповісти
При Трампе строительство остановили . Был проект по приему американского и норвежского газа в Польше и последующей дистрибуцией в Европе . Германию Трам держал за яйца да так что Меркель вопила выберите Байдена . Ну вот вам результат .
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11.06.2021 00:04 Відповісти
"При Трампе строительство остановили ."
Так. Після прокладання 95%. З нуля до 95% - все при Трампі. І не зупинили, а наклали санкції. На які ***** поклало болт - теж при Трампові. Та й санкції наклали не завдяки Трампові, а всупереч йому. Як в тому анекдоті:
- Ізя, я чув, шо ти виграв 10 тисяч у Спортлото.
- Ну не в Спортлото, а у преферанс. І не 10 тисяч, а двадцять. І не виграв, а програв.
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11.06.2021 18:27 Відповісти
Процесс был остановлен в водах Дании под предлогом защиты окружающей среды и мог бы стоять если бы не Бидон . Компании клавшие трубы были вынуждены остановить работы ибо им грозили санкции США. Поэтому меркель визжала выберите Бидона что само по себе хамство .
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11.06.2021 21:23 Відповісти
Коротка відповідь: "https://news.rbc.ua/ukr/politics/rossiya-vozobnovila-stroitelstvo-severnogo-1607696483.html Російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять в територіальних водах Німеччини. " (11.12.2020)
Але трампофіли досі вищать про те, як рудий ******** "нагнув" *****.
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12.06.2021 08:58 Відповісти
Бесполезно обьяснять геронтофилам простые истины . Любовь к байдену отнимает рассудок и способность мыслить логически . Наслаждайтесь , Байден скоро начнет давить Зеленского с целью дать воду в крым и ты скажешь это все началось при Трампе .

..
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15.06.2021 20:07 Відповісти
А я предупреждал , будет Байден достроят СП2.
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10.06.2021 23:53 Відповісти
Пердаки рвутся
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11.06.2021 01:18 Відповісти
Насчет рукожопых каZапов... Труба уйдет со временем с молотка, за долги каазлабада, вскрой тока амеры свои запасы да и выбрось подешевле в Европу свой амергаз... А подключись через пару лет Израиль с Турцией, снабжать Европу из своих новых месторождений, то все потоки, лишь бы они не вышли со строя, будут прокачивать минимальным объемом, еще и по бросовой цене, Газпрому в Убыток... Кста, Газпром ща уже бульбы пустил, а шо будет далее... Каарочи , запасайтесь попкорном - мультики впереди... СИЛА СИБИРИ - ВПЕРДЕ...
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11.06.2021 03:34 Відповісти
А хто ж не дає запропонувати конкурентну ціну за доставку газу та забезпечити 100% гарантію !?
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11.06.2021 06:57 Відповісти
Байден - молодец!
Для кого молодец? 16 поедет за печенькой.
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11.06.2021 09:01 Відповісти
Как? Не может быть. Сбитый летчик противостоял 5 лет, не могли они закончить.
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11.06.2021 09:13 Відповісти
Запущу ка я морячка по такому случаю, пляшите зебилы вместе с ним
Частини "Північного потоку-2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом - Цензор.НЕТ 753

Частини "Північного потоку-2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом - Цензор.НЕТ 5551
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11.06.2021 11:52 Відповісти
Фрау Меркель-Рібентроп заробила собі після пенсії посаду в Газпромі
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11.06.2021 12:41 Відповісти
БайденНАШ. А Трамп был путинский. Радовались то как. ну-ну..
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11.06.2021 15:00 Відповісти
Запуск Северного потока это следствие беззубой внешней политики власти Зеленского и бреда, который он несет.
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11.06.2021 15:53 Відповісти
А от мені чомусь так думається,що кацапи #уй шо вгадали... Biden forever!
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11.06.2021 18:30 Відповісти
Треба ЗЕ туди відрядити на відкриття. Дивись і запалає в скорому.
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11.06.2021 19:29 Відповісти
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