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США передадут 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам, - Байден

США передадут 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам, - Байден

Президент США Джо Байден пообещал приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира для противодействия распространения пандемии COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты передадут полмиллиарда новых вакцин Pfizer 92 странам с низким и средним уровнем дохода", - говорится в Твиттере американского президента..

Байден заявил во время своего брифинга в Великобритании, что США станут арсеналом вакцин от коронавируса.

"Америка будет арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал Байден.

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Автор: 

Байден Джо (2785) вакцина (3815) США (26511) коронавирус (17042)


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какая мощная страна !
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10.06.2021 21:56 Ответить
ліваки це можуть виправити.
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10.06.2021 21:59 Ответить
шо там лівакам виправляти?
вони всі там за 200 років - долярові мільйонери...
не то шо ти голоборотько
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10.06.2021 22:18 Ответить
час покаже.
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10.06.2021 22:23 Ответить
Щас Зеля ляжет и признается, шо Украина -- страна с низким и со средним уровнем доходов! *)
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10.06.2021 21:58 Ответить
Хо-ро-шо ...
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10.06.2021 22:03 Ответить
Для кого? Для американцев? Вот это радости, люди работают чтобы за их налоги вакцины другим странам дарить.
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10.06.2021 22:10 Ответить
Дуже щедро.
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10.06.2021 22:26 Ответить
 
 