США передадут 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам, - Байден

Президент США Джо Байден пообещал приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира для противодействия распространения пандемии COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты передадут полмиллиарда новых вакцин Pfizer 92 странам с низким и средним уровнем дохода", - говорится в Твиттере американского президента..

Байден заявил во время своего брифинга в Великобритании, что США станут арсеналом вакцин от коронавируса.

"Америка будет арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал Байден.

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