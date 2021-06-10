США передадут 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам, - Байден
Президент США Джо Байден пообещал приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира для противодействия распространения пандемии COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты передадут полмиллиарда новых вакцин Pfizer 92 странам с низким и средним уровнем дохода", - говорится в Твиттере американского президента..
Байден заявил во время своего брифинга в Великобритании, что США станут арсеналом вакцин от коронавируса.
"Америка будет арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал Байден.
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вони всі там за 200 років - долярові мільйонери...
не то шо ти голоборотько