США передадуть 500 млн доз вакцини Pfizer 92 країнам, - Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв придбати і передати 500 млн доз вакцини Pfizer 92 країнам світу для протидії поширенню пандемії COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати передадуть півмільярда нових вакцин Pfizer 92 країнам з низьким і середнім рівнем доходу", - сказано у Твіттері американського президента.

Байден заявив під час свого брифінгу у Великій Британії, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.

"Америка буде арсеналом вакцин у нашій глобальній боротьбі проти COVID-19, як і Америка була арсеналом демократії у Другій світовій війні", - сказав Байден.

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