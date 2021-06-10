УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10085 відвідувачів онлайн
Новини
1 901 9

США передадуть 500 млн доз вакцини Pfizer 92 країнам, - Байден

США передадуть 500 млн доз вакцини Pfizer 92 країнам, - Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв придбати і передати 500 млн доз вакцини Pfizer 92 країнам світу для протидії поширенню пандемії COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати передадуть півмільярда нових вакцин Pfizer 92 країнам з низьким і середнім рівнем доходу", - сказано у Твіттері американського президента.

Байден заявив під час свого брифінгу у Великій Британії, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.

"Америка буде арсеналом вакцин у нашій глобальній боротьбі проти COVID-19, як і Америка була арсеналом демократії у Другій світовій війні", - сказав Байден.

Читайте також: Охоплення вакцинацією аж ніяк не достатнє для захисту Європи від нового спалаху COVID-19, - ВООЗ

Автор: 

Байден Джо (2883) вакцина (4419) США (22643) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какая мощная страна !
показати весь коментар
10.06.2021 21:56 Відповісти
ліваки це можуть виправити.
показати весь коментар
10.06.2021 21:59 Відповісти
шо там лівакам виправляти?
вони всі там за 200 років - долярові мільйонери...
не то шо ти голоборотько
показати весь коментар
10.06.2021 22:18 Відповісти
час покаже.
показати весь коментар
10.06.2021 22:23 Відповісти
Щас Зеля ляжет и признается, шо Украина -- страна с низким и со средним уровнем доходов! *)
показати весь коментар
10.06.2021 21:58 Відповісти
Хо-ро-шо ...
показати весь коментар
10.06.2021 22:03 Відповісти
Для кого? Для американцев? Вот это радости, люди работают чтобы за их налоги вакцины другим странам дарить.
показати весь коментар
10.06.2021 22:10 Відповісти
Дуже щедро.
показати весь коментар
10.06.2021 22:26 Відповісти
 
 