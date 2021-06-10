США передадуть 500 млн доз вакцини Pfizer 92 країнам, - Байден
Президент США Джо Байден пообіцяв придбати і передати 500 млн доз вакцини Pfizer 92 країнам світу для протидії поширенню пандемії COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати передадуть півмільярда нових вакцин Pfizer 92 країнам з низьким і середнім рівнем доходу", - сказано у Твіттері американського президента.
Байден заявив під час свого брифінгу у Великій Британії, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.
"Америка буде арсеналом вакцин у нашій глобальній боротьбі проти COVID-19, як і Америка була арсеналом демократії у Другій світовій війні", - сказав Байден.
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вони всі там за 200 років - долярові мільйонери...
не то шо ти голоборотько