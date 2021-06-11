Армения отказывается от названия "коньяк" и получит от Евросоюза 3 млн евро компенсации

Правительство Армении в четверг, 10 июня, одобрило финансовое соглашение с Европейским Союзом, которая предусматривает постепенный отказ страны от использования слова "коньяк" для своей алкогольной продукции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает PanArmenian.

Во Франции и ЕС в целом название "коньяк" является защищенным географическим наименованием и может применяться только в отношении отдельного вида бренди, который производится в департаменте Шампань на юго-востоке страны, где находится одноименный город.

Но еще раньше в некоторых странах, прежде всего на территории бывшего СССР, коньяком называли любой вид бренди независимо от места производства. Так возник, в частности, и армянский коньяк.

В ноябре 2017 ЕС и Армения подписали Соглашение о комплексное и расширенное партнерство, которая, среди прочего, регулировала и использования названия "коньяк". Соглашение вступило в силу 1 марта 2021, а 10 июня армянское правительство утвердило финансовый механизм ее воплощения.

В частности, для плавной отказа от "коньяка" ЕС выделит Армении три миллиона евро в рамках Европейского инструмента соседства. Эти деньги пойдут, в частности, на разработку нового названия для армянского алкоголя и его рекламу как внутри, так и вне страны.

Переходный период составит 14 лет для внутреннего рынка и 25 - для экспорта.

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