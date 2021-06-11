Армения отказывается от названия "коньяк" и получит от Евросоюза 3 млн евро компенсации
Правительство Армении в четверг, 10 июня, одобрило финансовое соглашение с Европейским Союзом, которая предусматривает постепенный отказ страны от использования слова "коньяк" для своей алкогольной продукции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает PanArmenian.
Во Франции и ЕС в целом название "коньяк" является защищенным географическим наименованием и может применяться только в отношении отдельного вида бренди, который производится в департаменте Шампань на юго-востоке страны, где находится одноименный город.
Но еще раньше в некоторых странах, прежде всего на территории бывшего СССР, коньяком называли любой вид бренди независимо от места производства. Так возник, в частности, и армянский коньяк.
В ноябре 2017 ЕС и Армения подписали Соглашение о комплексное и расширенное партнерство, которая, среди прочего, регулировала и использования названия "коньяк". Соглашение вступило в силу 1 марта 2021, а 10 июня армянское правительство утвердило финансовый механизм ее воплощения.
В частности, для плавной отказа от "коньяка" ЕС выделит Армении три миллиона евро в рамках Европейского инструмента соседства. Эти деньги пойдут, в частности, на разработку нового названия для армянского алкоголя и его рекламу как внутри, так и вне страны.
Переходный период составит 14 лет для внутреннего рынка и 25 - для экспорта.
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Арманья́к (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Armagnac) - крепкий спиртной напиток (подвид https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8 бренди ), производимый посредством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F дистилляции белого виноградного вина в провинции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C Гасконь .
Может кто-то посоветовать?
Щаститиме.
Со словом шампанское ведь уже давно разобрались ... Но когда только в Париже 500 тысяч армян и Азнаувр ещё жив , то как-то удавалось хитро пролазить через капельки .
А Азнавур как запоёт да ещё Каспарян на волшебном дудуке , и не хочется этому народу дурное желать ...
https://www.youtube.com/watch?v=QsdfpiBGnDA (21) Mелодия для души - дудук, саксофон и флейта. A wonderful Melody - duduk, saxophone and flute - YouTube
Например, Шустов имеет право называться коньяком. Они получили это право в 1900 выиграв Гран-При во Франции.
Т.е. на текущий момент во всем мире выпускать коньяк может только Франция и Шустовский завод в Украине.
PS На месте Франции, я бы выкупил этот завод.
конец близок
армянское пойло как и грузинское если оно действительно качественное на первых местах
в мире......
спирт то есть сути не меняет
Название "Армянский коньяк" возникло раньше, чем зарегистрирован бренд в ЕС.
Нужно было назвать какое нибудь село или пригорок "Коньяк", и не париться.
Названия "коньяк" и "шампанское" Украина https://korrespondent.net/business/financial/4178695-ukrayna-prodolzhyt-proyzvodyt-koniak-y-shampanskoe имеет право использовать до конца 2025 года.
А многие тут отличат французский от армянского на вкус?