Украина третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки 9 июня во всем мире зафиксировали 434 852 инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 175 622 445 случаев инфицирования, из них 434 852 только за прошедшие сутки. В частности, в Индии - 91 266 случаев, в Бразилии - 89 802, в Колумбии - 29 302, в Аргентине - 27 628 случаев, в США - 14 880.

Украина с 1 785 случаями находится на 36 месте в мире - между Афганистаном (1824) и Гватемалой (1785). Среди европейских стран Украина седьмая.

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От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 717 430 человек, из них 11,400 за минувшие сутки. В частности, в Индии - 3 402 летальных случая, в Бразилии - 2 344, в Аргентине - 669, в Колумбии - 573, в США - 424.

По ежедневному количеству смертей Украина 17-ая в мире и третья в Европе. Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина по ежедневному количеству смертей 17-я в мире и третья в Европе.

Побороли болезнь и вылечились 159,1 млн человек.







