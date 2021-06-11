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Новости Коронавирус и карантин
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Украина третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки 9 июня во всем мире зафиксировали 434 852 инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 175 622 445 случаев инфицирования, из них 434 852 только за прошедшие сутки. В частности, в Индии - 91 266 случаев, в Бразилии - 89 802, в Колумбии - 29 302, в Аргентине - 27 628 случаев, в США - 14 880.

Украина с 1 785 случаями находится на 36 месте в мире - между Афганистаном (1824) и Гватемалой (1785). Среди европейских стран Украина седьмая.

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От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 717 430 человек, из них 11,400 за минувшие сутки. В частности, в Индии - 3 402 летальных случая, в Бразилии - 2 344, в Аргентине - 669, в Колумбии - 573, в США - 424.

По ежедневному количеству смертей Украина 17-ая в мире и третья в Европе. Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина по ежедневному количеству смертей 17-я в мире и третья в Европе.

Побороли болезнь и вылечились 159,1 млн человек.

Украина третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 01
Украина третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 02
Украина третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Зеленському мало влади..дайте йому більше !
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11.06.2021 08:05
+5
Да ладно, все области в зелёной зоне, ковидные отделения закрываются - все в порядке!!
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11.06.2021 08:08
+4
І концентратори в Індію відправляє широким жестом баріна Зєлєнского.
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11.06.2021 08:19
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть через це зелень закриває ковідні лікарні.
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11.06.2021 08:00 Ответить
І концентратори в Індію відправляє широким жестом баріна Зєлєнского.
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11.06.2021 08:19 Ответить
Зеленському мало влади..дайте йому більше !
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11.06.2021 08:05 Ответить
хоспади, как вы надоели со своим зеленским, смотреть противно, тьфу
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11.06.2021 08:51 Ответить
Вы с Василием Васильевым, Иваном Ивановым и Сидором Сидоровичем в Ольгино не соседи?
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11.06.2021 10:02 Ответить
Да ладно, все области в зелёной зоне, ковидные отделения закрываются - все в порядке!!
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11.06.2021 08:08 Ответить
По тим чергам, які шикуються на вакцинацію після подібної фуфлостатистики, можна зробити невтішний висновок, - в Україні дуже багато розумово-відсталого населення. Всіх цих дебілів таки потрібно вакцинувати...
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11.06.2021 08:13 Ответить
Кажуть що померло вже 150 000 українців,це в 10 разів більше ніж на війні с мавзолєйной РАБсіей...
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11.06.2021 08:18 Ответить
москалику, то брихня. Трупов около 50 тыс.
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11.06.2021 08:55 Ответить
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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11.06.2021 08:29 Ответить
А ковідний фонд і далі Вальдемар розпилює зі своєю "відважною" бандою уклоністів під одобрямс депутатів і 73% дебілів.
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11.06.2021 08:37 Ответить
Давайте еще мусорам выделим 800млн из ковидного фонда - еще не все замы аваакяна, по третьему кругу получили по пару миллионов денежной помощи.
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11.06.2021 08:40 Ответить
Це так зепоци "дякують" мудрому "наріду" за їх вибір в 2019 р.
Шкода людей і коней, але "коні не винні"
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11.06.2021 08:41 Ответить
Такое впечатление ,что ***** и Зеленский договорились с Китайцами по освобождению территории 😠🤔
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11.06.2021 08:46 Ответить
Платьожки за май получили? Газ подорожал на 14%.
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11.06.2021 08:52 Ответить
А Старший сказав в 2019 році що буде дешевше? Невже чуда не відбулося?https://www.youtube.com/watch?v=RcyO11X0U2k
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11.06.2021 09:14 Ответить
Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5154
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11.06.2021 09:07 Ответить
а якщо врахувати, що плр-тести безбожно брешуть?
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11.06.2021 09:50 Ответить
А Ляшко говорит, что у нас все зашибись, зеленый уровень и Ковид в очередной раз победили.

Опять врут ЗЕмрази.
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11.06.2021 10:01 Ответить
 
 