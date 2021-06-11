Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу 9 червня у всьому світі зафіксували 434 852 інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 175 622 445 випадків інфікування, з них 434 852 лише за минулу добу. Зокрема, в Індії - 91 266 випадків, у Бразилії - 89 802, у Колумбії - 29 302, в Аргентині - 27 628 випадків, у США - 14 880.

Україна зі 1785 випадками розташовується на 36 місці у світі - між Афганістаном (1824) і Гватемалою (1785). Серед європейських країн Україна сьома.

Також читайте: Охоплення вакцинацією аж ніяк не достатнє для захисту Європи від нового спалаху COVID-19, - ВООЗ

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 717 430 осіб, з них 11 400 за минулу добу. Зокрема, в Індії - 3402 летальні випадки, у Бразилії - 2344, в Аргентині - 669, у Колумбії - 573, у США - 424.

За щоденною кількістю смертей Україна 17-та у світі і третя в Європі. Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна за щоденною кількістю смертей 17-та у світі і третя в Європі.

Побороли хворобу і вилікувалися 159,1 млн осіб.







