УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10459 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 029 19

Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу 9 червня у всьому світі зафіксували 434 852 інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 175 622 445 випадків інфікування, з них 434 852 лише за минулу добу. Зокрема, в Індії - 91 266 випадків, у Бразилії - 89 802, у Колумбії - 29 302, в Аргентині - 27 628 випадків, у США - 14 880.

Україна зі 1785 випадками розташовується на 36 місці у світі - між Афганістаном (1824) і Гватемалою (1785). Серед європейських країн Україна сьома.

Також читайте: Охоплення вакцинацією аж ніяк не достатнє для захисту Європи від нового спалаху COVID-19, - ВООЗ

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 717 430 осіб, з них 11 400 за минулу добу. Зокрема, в Індії - 3402 летальні випадки, у Бразилії - 2344, в Аргентині - 669, у Колумбії - 573, у США - 424.

За щоденною кількістю смертей Україна 17-та у світі і третя в Європі. Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна за щоденною кількістю смертей 17-та у світі і третя в Європі.

Побороли хворобу і вилікувалися 159,1 млн осіб.

Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01
Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02
Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Зеленському мало влади..дайте йому більше !
показати весь коментар
11.06.2021 08:05
+5
Да ладно, все области в зелёной зоне, ковидные отделения закрываются - все в порядке!!
показати весь коментар
11.06.2021 08:08
+4
І концентратори в Індію відправляє широким жестом баріна Зєлєнского.
показати весь коментар
11.06.2021 08:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть через це зелень закриває ковідні лікарні.
показати весь коментар
11.06.2021 08:00 Відповісти
І концентратори в Індію відправляє широким жестом баріна Зєлєнского.
показати весь коментар
11.06.2021 08:19 Відповісти
Зеленському мало влади..дайте йому більше !
показати весь коментар
11.06.2021 08:05 Відповісти
хоспади, как вы надоели со своим зеленским, смотреть противно, тьфу
показати весь коментар
11.06.2021 08:51 Відповісти
Вы с Василием Васильевым, Иваном Ивановым и Сидором Сидоровичем в Ольгино не соседи?
показати весь коментар
11.06.2021 10:02 Відповісти
Да ладно, все области в зелёной зоне, ковидные отделения закрываются - все в порядке!!
показати весь коментар
11.06.2021 08:08 Відповісти
По тим чергам, які шикуються на вакцинацію після подібної фуфлостатистики, можна зробити невтішний висновок, - в Україні дуже багато розумово-відсталого населення. Всіх цих дебілів таки потрібно вакцинувати...
показати весь коментар
11.06.2021 08:13 Відповісти
Кажуть що померло вже 150 000 українців,це в 10 разів більше ніж на війні с мавзолєйной РАБсіей...
показати весь коментар
11.06.2021 08:18 Відповісти
москалику, то брихня. Трупов около 50 тыс.
показати весь коментар
11.06.2021 08:55 Відповісти
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показати весь коментар
11.06.2021 08:29 Відповісти
А ковідний фонд і далі Вальдемар розпилює зі своєю "відважною" бандою уклоністів під одобрямс депутатів і 73% дебілів.
показати весь коментар
11.06.2021 08:37 Відповісти
Давайте еще мусорам выделим 800млн из ковидного фонда - еще не все замы аваакяна, по третьему кругу получили по пару миллионов денежной помощи.
показати весь коментар
11.06.2021 08:40 Відповісти
Це так зепоци "дякують" мудрому "наріду" за їх вибір в 2019 р.
Шкода людей і коней, але "коні не винні"
показати весь коментар
11.06.2021 08:41 Відповісти
Такое впечатление ,что ***** и Зеленский договорились с Китайцами по освобождению территории 😠🤔
показати весь коментар
11.06.2021 08:46 Відповісти
Платьожки за май получили? Газ подорожал на 14%.
показати весь коментар
11.06.2021 08:52 Відповісти
А Старший сказав в 2019 році що буде дешевше? Невже чуда не відбулося?https://www.youtube.com/watch?v=RcyO11X0U2k
показати весь коментар
11.06.2021 09:14 Відповісти
Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5154
показати весь коментар
11.06.2021 09:07 Відповісти
а якщо врахувати, що плр-тести безбожно брешуть?
показати весь коментар
11.06.2021 09:50 Відповісти
А Ляшко говорит, что у нас все зашибись, зеленый уровень и Ковид в очередной раз победили.

Опять врут ЗЕмрази.
показати весь коментар
11.06.2021 10:01 Відповісти
 
 