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Новости Борьба с коронавирусом
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Цифровой сертификат вакцинации запустили в Германии

Цифровой сертификат вакцинации запустили в Германии

Полностью вакцинированные от коронавируса жители Германии вскоре смогут засвидетельствовать факт получения прививок с помощью цифрового сертификата вакцинации CovPass.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Начиная с четверга, 10 июня, в стране началось пошаговое внедрение этого документа.

По его словам, цель Минздрава страны - до конца июня сделать цифровой сертификат вакцинации доступным для всех, кто имеет право на получение. А начиная с июля CovPass можно будет использовать для поездок внутри ЕС.

"Целью является, чтобы этот сертификат вакцинации могли считывать также и в Хельсинки, Амстердаме и на Майорке. Этим самым мы как Евросоюз также устанавливаем стандарты для международных путешествий", - отметил Шпан.

Уже сейчас пользователи в Германии могут загружать в магазинах приложений новое мобильное приложение CovPass. Также в ближайшем будущем будет обновлено приложение Corona-Warnapp, в которое можно будет добавить цифровой сертификат вакцинации.

При этом цифровой сертификат не будет заменой традиционному бумажному сертификату вакцинации, который действует в ФРГ, а станет лишь его дополнением - ведь для того, чтобы засвидетельствовать получение полного курса вакцинации, не придется носить с собой бумажный документ. Подать заявку на получение цифрового сертификата жители Германии смогут в центрах вакцинации или у семейных врачей, где им делали вторую прививку. Кроме того, центры вакцинации будут присылать цифровые ключи тем, кто вакцинировался. С помощью ключей можно будет загрузить в мобильное приложение цифрового сертификата вакцинации. Также его можно будет получить в аптеках, предоставив подтверждение получения прививок и документ, удостоверяющий личность.

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Автор: 

вакцина (3815) Германия (6939) COVID-19 (18608)


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А у нас ***.
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11.06.2021 09:38 Ответить
быдло должно быть пронумеровано и расфасовано...
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11.06.2021 09:40 Ответить
Не выдержал смотрю, все таки выплеснул дерьмо ))
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11.06.2021 09:46 Ответить
ну когда недержание, то как же по другому.
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11.06.2021 09:52 Ответить
молюся, щоб їм qr-код ставили на лоб: буду тримати "соц. дистанцію" від отруєних
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11.06.2021 09:48 Ответить
Продавець милиць рекомендував нам ампутувати ногу. І, звісно, ми одразу погодилися. Не може ж експерт помилятися!
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11.06.2021 09:49 Ответить
Вот вас и посмотрели какое вы дерьмо...
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11.06.2021 09:50 Ответить
а где можно скачать в нормальном качестве скриншот данного QR кода?) добавлю себе в телефон))
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11.06.2021 09:56 Ответить
 
 