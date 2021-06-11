Цифровой сертификат вакцинации запустили в Германии

Полностью вакцинированные от коронавируса жители Германии вскоре смогут засвидетельствовать факт получения прививок с помощью цифрового сертификата вакцинации CovPass.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Начиная с четверга, 10 июня, в стране началось пошаговое внедрение этого документа.

По его словам, цель Минздрава страны - до конца июня сделать цифровой сертификат вакцинации доступным для всех, кто имеет право на получение. А начиная с июля CovPass можно будет использовать для поездок внутри ЕС.

"Целью является, чтобы этот сертификат вакцинации могли считывать также и в Хельсинки, Амстердаме и на Майорке. Этим самым мы как Евросоюз также устанавливаем стандарты для международных путешествий", - отметил Шпан.

Уже сейчас пользователи в Германии могут загружать в магазинах приложений новое мобильное приложение CovPass. Также в ближайшем будущем будет обновлено приложение Corona-Warnapp, в которое можно будет добавить цифровой сертификат вакцинации.

При этом цифровой сертификат не будет заменой традиционному бумажному сертификату вакцинации, который действует в ФРГ, а станет лишь его дополнением - ведь для того, чтобы засвидетельствовать получение полного курса вакцинации, не придется носить с собой бумажный документ. Подать заявку на получение цифрового сертификата жители Германии смогут в центрах вакцинации или у семейных врачей, где им делали вторую прививку. Кроме того, центры вакцинации будут присылать цифровые ключи тем, кто вакцинировался. С помощью ключей можно будет загрузить в мобильное приложение цифрового сертификата вакцинации. Также его можно будет получить в аптеках, предоставив подтверждение получения прививок и документ, удостоверяющий личность.

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