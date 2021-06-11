Цифровий сертифікат вакцинації запустили в Німеччині

Повністю вакциновані проти коронавірусу жителі Німеччини незабаром зможуть засвідчити факт отримання щеплень за допомогою цифрового сертифіката вакцинації CovPass.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Починаючи з четверга, 10 червня, в країні почалося покрокове впровадження цього документа.

За його словами, мета МОЗ країни - до кінця червня зробити цифровий сертифікат вакцинації доступним для всіх, хто має право на його отримання. А починаючи з липня CovPass можна буде використовувати для поїздок всередині ЄС.

"Метою є, щоб цей сертифікат вакцинації могли зчитувати також і в Гельсінкі, Амстердамі та на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей", - зауважив Шпан.

Вже зараз користувачі у Німеччині можуть завантажувати в магазинах застосунків новий мобільний додаток CovPass. Також у найближчому майбутньому буде оновлено застосунок Corona-Warnapp, в який також можна буде додати цифровий сертифікат вакцинації.

При цьому цифровий сертифікат не буде заміною традиційному паперовому сертифікату вакцинації, який діє у ФРН, а стане лише його доповненням - адже для того, щоб засвідчити отримання повного курсу вакцинації, не доведеться носити з собою паперовий документ. Подати запит на отримання цифрового сертифіката жителі Німеччини зможуть у центрах вакцинації чи у сімейних лікарів, де їм робили друге щеплення. Крім того, центри вакцинації надсилатимуть цифрові ключі тим, хто вакцинувався. За допомогою ключів можна буде завантажити у мобільний додаток цифровий сертифікат вакцинації. Також його можна буде отримати в аптеках, надавши підтвердження отримання щеплень та документ, який засвідчує особу.

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