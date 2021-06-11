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Новости
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Россия поставит Ирану современный спутник-шпион для отслеживания потенциальных военных целей, - The Washington Post

Россия поставит Ирану современный спутник-шпион для отслеживания потенциальных военных целей, - The Washington Post

Россия готовится продать Ирану современный спутник-шпион, который значительно усилит потенциал вооруженных сил Тегерана в сфере мониторинга.

Эта сделка может быть завершена в ближайшие месяцы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По словам собеседников издания, спутник Kanopus-V, оснащен камерой с высоким разрешением. С помощью него можно будет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

Этот аппарат могут уже вскоре запустить в космос с территории России.

Официально Kanopus-V — гражданский спутник, однако, по данным газеты, в переговорах с РФ о его продаже участвовали высокопоставленные представители иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые с этой целью неоднократно ездили в Россию.

С помощью Kanopus-V Иран получит возможность фотографировать из космоса объекты в Израиле или передвижения американских войск в Ираке и в регионе Персидского залива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский

Автор: 

Иран (1783) россия (95420) спутник (231) Ближний Восток (52)


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Топ комментарии
+5
Россия поставит Ирану современный спутник-шпион

Роися - современный - это оксюморон.
Иран мог бы без посредников купить китайский спутник из тех же комплектующих, но более компактный и сделанный не ломом и кувалдой.
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11.06.2021 10:06
+4
ну это если долетит...
Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4015
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11.06.2021 10:15
+3
Время НАТО выразить беспокойство и озабоченность,и отключить за это свифт Беларуси
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11.06.2021 10:08
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Россия поставит Ирану современный спутник-шпион

Роися - современный - это оксюморон.
Иран мог бы без посредников купить китайский спутник из тех же комплектующих, но более компактный и сделанный не ломом и кувалдой.
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11.06.2021 10:06 Ответить
скрепа мешает.
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11.06.2021 10:16 Ответить
При путинской России все что поставляет Россия выглядит смешно)))
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11.06.2021 10:17 Ответить
Ну не все.
Простые вещи типа лопат и топоров у Роиси должны еще получаться без микросхем, собранных китайскими пионерами.

П.С. Можно подумать, что до ***** Роися хоть что-то сложнее лома делала хорошо.
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11.06.2021 10:20 Ответить
А нормальные люди имеют платную подписку на лучший сервис американских спутников
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11.06.2021 10:21 Ответить
Время НАТО выразить беспокойство и озабоченность,и отключить за это свифт Беларуси
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11.06.2021 10:08 Ответить
ну это если долетит...
Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4015
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11.06.2021 10:15 Ответить
Шо,у аленей появилась микросхема К155ЛА3,которой нехватало на свой спутник из-за санкций?
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11.06.2021 10:16 Ответить
где то одиноко Ангосат-1 в безмолстве ждет российскую поделку Kanopus-V
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11.06.2021 10:24 Ответить
Головне, щоб вони той супутник самі збирали і виводили на орбіту ракетою, яку теж самі виготовили
Під пісні Рогозіна, після освячення Гундяєм і з дикими воплями "На кого Бог пошлет!"
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11.06.2021 10:29 Ответить
А как же санкции против Ирана ? Или мородору уже нечем рисковать ?! Готовы ли они что против них введут полное эмбарго на энергоносители ?
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11.06.2021 10:55 Ответить
Не смешите мои драные тайские тапочки,откуда у криворуких рукожопов возьмется современный спутник?
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11.06.2021 10:57 Ответить
а немчуры с французами целуются с ньюгитлером в засос.
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11.06.2021 10:58 Ответить
"У нас нет противоспутниковых ракет, но если надо, мы их применим" - хтото там Израиле
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11.06.2021 11:24 Ответить
"По словам собеседников издания, спутник Kanopus-V, оснащен камерой с высоким разрешением. С помощью него можно будет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке".
Будет бороздить просторы Средиземноморья?
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11.06.2021 11:58 Ответить
Нащо Ірану супутник в океані?
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11.06.2021 12:22 Ответить
орбіта супутника не пряма лінія, він робить хвилю він захоплює ну 1/3 планети , залежить від висоти супутника , далі пояснити в пару реченнях важко, вони взяли самі ходові ним "єконом варіант"
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11.06.2021 14:39 Ответить
вибачте, я пишу, супутник не куплиний пацани дали гроші а че политить? психолог може вбити спецназ ГРУ?
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11.06.2021 14:45 Ответить
це є добре , супутник православний гавкне претезіі будуть
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11.06.2021 14:31 Ответить
Если у раков покупают, то нет причин для беспокойства. То что его на орбиту правильную выведут это дето 50/50 по шансам, а если он еще там хоть как-то работать будет, то вообще чудо будет. Вот если бы у китайцев купили, от там да. Те научились уже давно.
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11.06.2021 16:23 Ответить
 
 