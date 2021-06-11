Россия поставит Ирану современный спутник-шпион для отслеживания потенциальных военных целей, - The Washington Post

Россия готовится продать Ирану современный спутник-шпион, который значительно усилит потенциал вооруженных сил Тегерана в сфере мониторинга.

Эта сделка может быть завершена в ближайшие месяцы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По словам собеседников издания, спутник Kanopus-V, оснащен камерой с высоким разрешением. С помощью него можно будет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

Этот аппарат могут уже вскоре запустить в космос с территории России.

Официально Kanopus-V — гражданский спутник, однако, по данным газеты, в переговорах с РФ о его продаже участвовали высокопоставленные представители иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые с этой целью неоднократно ездили в Россию.

С помощью Kanopus-V Иран получит возможность фотографировать из космоса объекты в Израиле или передвижения американских войск в Ираке и в регионе Персидского залива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский