Россия поставит Ирану современный спутник-шпион для отслеживания потенциальных военных целей, - The Washington Post
Россия готовится продать Ирану современный спутник-шпион, который значительно усилит потенциал вооруженных сил Тегерана в сфере мониторинга.
Эта сделка может быть завершена в ближайшие месяцы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
По словам собеседников издания, спутник Kanopus-V, оснащен камерой с высоким разрешением. С помощью него можно будет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.
Этот аппарат могут уже вскоре запустить в космос с территории России.
Официально Kanopus-V — гражданский спутник, однако, по данным газеты, в переговорах с РФ о его продаже участвовали высокопоставленные представители иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые с этой целью неоднократно ездили в Россию.
С помощью Kanopus-V Иран получит возможность фотографировать из космоса объекты в Израиле или передвижения американских войск в Ираке и в регионе Персидского залива.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Роися - современный - это оксюморон.
Иран мог бы без посредников купить китайский спутник из тех же комплектующих, но более компактный и сделанный не ломом и кувалдой.
Простые вещи типа лопат и топоров у Роиси должны еще получаться без микросхем, собранных китайскими пионерами.
П.С. Можно подумать, что до ***** Роися хоть что-то сложнее лома делала хорошо.
Під пісні Рогозіна, після освячення Гундяєм і з дикими воплями "На кого Бог пошлет!"
Будет бороздить просторы Средиземноморья?