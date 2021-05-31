Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский

ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" заключило контракт с европейским оператором пусковых услуг ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномочен на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - отметил Уруский.

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По его словам, на сегодня уже осуществлен авансовый платеж за запуск спутника "Сич-2-30".

"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 (резерв - январь 2022). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины и задача Президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена", - подчеркнул председатель Минстратегпрома.

Уруский добавил, что сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств проводит все необходимые работы по подготовке к запуску КА "СИЧ-2-30" и подготовке наземного сегмента.

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"Запуск и дальнейшее использование спутника позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны", - пояснил вице-премьер-министр Украины.

Уруский также отметил, что вывод на орбиту спутника "Сич-2-30" является первым шагом на пути реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группы по меньшей мере из семи спутников.