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Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Запуск украинского спутника

ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" заключило контракт с европейским оператором пусковых услуг ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномочен на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - отметил Уруский.

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По его словам, на сегодня уже осуществлен авансовый платеж за запуск спутника "Сич-2-30".

"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 (резерв - январь 2022). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины и задача Президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена", - подчеркнул председатель Минстратегпрома.

Уруский добавил, что сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств проводит все необходимые работы по подготовке к запуску КА "СИЧ-2-30" и подготовке наземного сегмента.

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"Запуск и дальнейшее использование спутника позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны", - пояснил вице-премьер-министр Украины.

Уруский также отметил, что вывод на орбиту спутника "Сич-2-30" является первым шагом на пути реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группы по меньшей мере из семи спутников.
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Топ комментарии
+6
Запустіть на орбіту і шута горохового в кацаваротці і буде кацманавт.
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31.05.2021 18:10
+4
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 9331
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31.05.2021 18:15
+4
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 759
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31.05.2021 18:27
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Русня, гуд бай. Зе готовится доминировать в ближнем космосе.
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31.05.2021 18:07 Ответить
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 9331
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31.05.2021 18:15 Ответить
Джузеппе из Копертино, также известный как Иосиф из Купертино и Иосиф Купертинский - итальянский монах-францисканец, который почитается как мистик и святой. Он, как говорится в легендах, был удивительно глуп, но при этом склонен к левитации и многочисленным экстатическим видениям, после которых он некоторое время пребывал в полной прострации. Он считается покровителем пассажиров самолётов, лётчиков, космонавтов, умственно отсталых людей, испытателей и бедных студентов. Он был канонизирован в 1767 году.
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 7117
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31.05.2021 18:19 Ответить
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 759
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31.05.2021 18:27 Ответить
Запустіть на орбіту і шута горохового в кацаваротці і буде кацманавт.
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31.05.2021 18:10 Ответить
год?
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31.05.2021 18:11 Ответить
А це ми по завданню товариша Зєлєнскага все робимо виявляється? Триндець..... Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 4357
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31.05.2021 18:12 Ответить
Только бы не было как в Дизель шоу.
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31.05.2021 18:20 Ответить
А можно, за доплату, туда впихнуть одного космонавта из Кривого Рога? Согласен скинуться.
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31.05.2021 18:54 Ответить
Не поможет, 73% в следующий раз выберут себе свинку Пеппу. Задолбаемся отправлять.
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31.05.2021 21:55 Ответить
вывод на орбиту спутника "Сич-2-30" является первым шагом на пути реализации планов !!!
Источник: https://censor.net/ru/n3268567Запуск українського супутника "Січ 2-30" заплановано на грудень, - Уруський - Цензор.НЕТ 3366
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01.06.2021 14:13 Ответить
 
 