Запуск українського супутника "Січ 2-30" заплановано на грудень, - Уруський

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" уклало контракт з європейським оператором пускових послуг ISILAUNCH щодо виведення на орбіту космічного апарата "Січ-2-30".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9. Саме ISILAUNCH має відповідну угоду з цієї американською компанією, якою уповноважений на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини", – написав Уруський.

За його словами, станом на сьогодні вже здійснено авансовий платіж за запуск супутника "Січ-2-30".

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"Запуск космічного апарата планується здійснити в грудні 2021 року (резерв – січень 2022 року). Утім, маю надію, що це станеться саме в рік 30-річчя Незалежності України і завдання Президента України Володимира Зеленського буде виконане", – наголосив голова Мінстратегпрому.

Уруський додав, що нині КБ "Південне" разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів проводить усі необхідні роботи з підготовки до запуску КА "СІЧ-2-30" та підготовки наземного сегмента.

"Запуск і подальше використання супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони", – пояснив віцепрем’єр-міністр України.

Уруський також зазначив, що виведення на орбіту супутника "Січ-2-30" є першим кроком на шляху реалізації планів, визначених, зокрема, проектом Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, яка передбачає створення вітчизняного космічного угруповання щонайменше із семи супутників.