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Запуск українського супутника "Січ 2-30" заплановано на грудень, - Уруський

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Запуск українського супутника

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" уклало контракт з європейським оператором пускових послуг ISILAUNCH щодо виведення на орбіту космічного апарата "Січ-2-30".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9. Саме ISILAUNCH має відповідну угоду з цієї американською компанією, якою уповноважений на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини", – написав  Уруський.

За його словами, станом на сьогодні вже здійснено авансовий платіж за запуск супутника "Січ-2-30".

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"Запуск космічного апарата планується здійснити в грудні 2021 року (резерв – січень 2022 року). Утім, маю надію, що це станеться саме в рік 30-річчя Незалежності України і завдання Президента України Володимира Зеленського буде виконане", – наголосив голова Мінстратегпрому.

Уруський додав, що нині КБ "Південне" разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів проводить усі необхідні роботи з підготовки до запуску КА "СІЧ-2-30" та підготовки наземного сегмента.

"Запуск і подальше використання супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони", – пояснив віцепрем’єр-міністр України.

Уруський також зазначив, що виведення на орбіту супутника "Січ-2-30" є першим кроком на шляху реалізації планів, визначених, зокрема, проектом Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, яка передбачає створення вітчизняного космічного угруповання щонайменше із семи супутників.
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Топ коментарі
+6
Запустіть на орбіту і шута горохового в кацаваротці і буде кацманавт.
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31.05.2021 18:10
+4
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 9331
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31.05.2021 18:15
+4
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 759
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31.05.2021 18:27
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Русня, гуд бай. Зе готовится доминировать в ближнем космосе.
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31.05.2021 18:07 Відповісти
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 9331
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31.05.2021 18:15 Відповісти
Джузеппе из Копертино, также известный как Иосиф из Купертино и Иосиф Купертинский - итальянский монах-францисканец, который почитается как мистик и святой. Он, как говорится в легендах, был удивительно глуп, но при этом склонен к левитации и многочисленным экстатическим видениям, после которых он некоторое время пребывал в полной прострации. Он считается покровителем пассажиров самолётов, лётчиков, космонавтов, умственно отсталых людей, испытателей и бедных студентов. Он был канонизирован в 1767 году.
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 7117
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31.05.2021 18:19 Відповісти
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 759
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31.05.2021 18:27 Відповісти
Запустіть на орбіту і шута горохового в кацаваротці і буде кацманавт.
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31.05.2021 18:10 Відповісти
год?
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31.05.2021 18:11 Відповісти
А це ми по завданню товариша Зєлєнскага все робимо виявляється? Триндець..... Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский - Цензор.НЕТ 4357
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31.05.2021 18:12 Відповісти
Только бы не было как в Дизель шоу.
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31.05.2021 18:20 Відповісти
А можно, за доплату, туда впихнуть одного космонавта из Кривого Рога? Согласен скинуться.
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31.05.2021 18:54 Відповісти
Не поможет, 73% в следующий раз выберут себе свинку Пеппу. Задолбаемся отправлять.
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31.05.2021 21:55 Відповісти
вывод на орбиту спутника "Сич-2-30" является первым шагом на пути реализации планов !!!
Источник: https://censor.net/ru/n3268567Запуск українського супутника "Січ 2-30" заплановано на грудень, - Уруський - Цензор.НЕТ 3366
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01.06.2021 14:13 Відповісти
 
 