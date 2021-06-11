Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post

Росія готується продати Ірану сучасний супутник-шпигун, який значно посилить потенціал збройних сил Тегерана у сфері моніторингу.

Ця угода може бути завершена найближчими місяцями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За словами співрозмовників видання, супутник Kanopus-V, оснащений камерою з високою роздільною здатністю. За допомогою нього можна буде відстежувати потенційні військові цілі на Близькому Сході.

Цей апарат можуть вже незабаром запустити в космос із території Росії.

Офіційно Kanopus-V - цивільний супутник, однак, за даними газети, в переговорах з РФ про його продаж брали участь високопоставлені представники іранської армії та Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які з цією метою неодноразово їздили в Росію.

За допомогою Kanopus-V Іран отримає можливість фотографувати з космосу об'єкти в Ізраїлі або пересування американських військ в Іраку і в регіоні Перської затоки.

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