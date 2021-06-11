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Новини
2 025 20

Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post

Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post

Росія готується продати Ірану сучасний супутник-шпигун, який значно посилить потенціал збройних сил Тегерана у сфері моніторингу.

Ця угода може бути завершена найближчими місяцями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За словами співрозмовників видання, супутник Kanopus-V, оснащений камерою з високою роздільною здатністю. За допомогою нього можна буде відстежувати потенційні військові цілі на Близькому Сході.

Цей апарат можуть вже незабаром запустити в космос із території Росії.

Офіційно Kanopus-V - цивільний супутник, однак, за даними газети, в переговорах з РФ про його продаж брали участь високопоставлені представники іранської армії та Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які з цією метою неодноразово їздили в Росію.

За допомогою Kanopus-V Іран отримає можливість фотографувати з космосу об'єкти в Ізраїлі або пересування американських військ в Іраку і в регіоні Перської затоки.

Також читайте: Запуск українського супутника "Січ 2-30" заплановано на грудень, - Уруський

Автор: 

Іран (2019) росія (65010) супутник (294) Близький Схід (47)


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Топ коментарі
+5
Россия поставит Ирану современный спутник-шпион

Роися - современный - это оксюморон.
Иран мог бы без посредников купить китайский спутник из тех же комплектующих, но более компактный и сделанный не ломом и кувалдой.
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11.06.2021 10:06
+4
ну это если долетит...
Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4015
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11.06.2021 10:15
+3
Время НАТО выразить беспокойство и озабоченность,и отключить за это свифт Беларуси
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11.06.2021 10:08
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Россия поставит Ирану современный спутник-шпион

Роися - современный - это оксюморон.
Иран мог бы без посредников купить китайский спутник из тех же комплектующих, но более компактный и сделанный не ломом и кувалдой.
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11.06.2021 10:06 Відповісти
скрепа мешает.
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11.06.2021 10:16 Відповісти
При путинской России все что поставляет Россия выглядит смешно)))
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11.06.2021 10:17 Відповісти
Ну не все.
Простые вещи типа лопат и топоров у Роиси должны еще получаться без микросхем, собранных китайскими пионерами.

П.С. Можно подумать, что до ***** Роися хоть что-то сложнее лома делала хорошо.
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11.06.2021 10:20 Відповісти
А нормальные люди имеют платную подписку на лучший сервис американских спутников
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11.06.2021 10:21 Відповісти
Время НАТО выразить беспокойство и озабоченность,и отключить за это свифт Беларуси
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11.06.2021 10:08 Відповісти
ну это если долетит...
Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4015
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11.06.2021 10:15 Відповісти
Шо,у аленей появилась микросхема К155ЛА3,которой нехватало на свой спутник из-за санкций?
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11.06.2021 10:16 Відповісти
где то одиноко Ангосат-1 в безмолстве ждет российскую поделку Kanopus-V
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11.06.2021 10:24 Відповісти
Головне, щоб вони той супутник самі збирали і виводили на орбіту ракетою, яку теж самі виготовили
Під пісні Рогозіна, після освячення Гундяєм і з дикими воплями "На кого Бог пошлет!"
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11.06.2021 10:29 Відповісти
А как же санкции против Ирана ? Или мородору уже нечем рисковать ?! Готовы ли они что против них введут полное эмбарго на энергоносители ?
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11.06.2021 10:55 Відповісти
Не смешите мои драные тайские тапочки,откуда у криворуких рукожопов возьмется современный спутник?
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11.06.2021 10:57 Відповісти
а немчуры с французами целуются с ньюгитлером в засос.
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11.06.2021 10:58 Відповісти
"У нас нет противоспутниковых ракет, но если надо, мы их применим" - хтото там Израиле
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11.06.2021 11:24 Відповісти
"По словам собеседников издания, спутник Kanopus-V, оснащен камерой с высоким разрешением. С помощью него можно будет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке".
Будет бороздить просторы Средиземноморья?
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11.06.2021 11:58 Відповісти
Нащо Ірану супутник в океані?
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11.06.2021 12:22 Відповісти
орбіта супутника не пряма лінія, він робить хвилю він захоплює ну 1/3 планети , залежить від висоти супутника , далі пояснити в пару реченнях важко, вони взяли самі ходові ним "єконом варіант"
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11.06.2021 14:39 Відповісти
вибачте, я пишу, супутник не куплиний пацани дали гроші а че политить? психолог може вбити спецназ ГРУ?
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11.06.2021 14:45 Відповісти
це є добре , супутник православний гавкне претезіі будуть
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11.06.2021 14:31 Відповісти
Если у раков покупают, то нет причин для беспокойства. То что его на орбиту правильную выведут это дето 50/50 по шансам, а если он еще там хоть как-то работать будет, то вообще чудо будет. Вот если бы у китайцев купили, от там да. Те научились уже давно.
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11.06.2021 16:23 Відповісти
 
 