Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post
Росія готується продати Ірану сучасний супутник-шпигун, який значно посилить потенціал збройних сил Тегерана у сфері моніторингу.
Ця угода може бути завершена найближчими місяцями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
За словами співрозмовників видання, супутник Kanopus-V, оснащений камерою з високою роздільною здатністю. За допомогою нього можна буде відстежувати потенційні військові цілі на Близькому Сході.
Цей апарат можуть вже незабаром запустити в космос із території Росії.
Офіційно Kanopus-V - цивільний супутник, однак, за даними газети, в переговорах з РФ про його продаж брали участь високопоставлені представники іранської армії та Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які з цією метою неодноразово їздили в Росію.
За допомогою Kanopus-V Іран отримає можливість фотографувати з космосу об'єкти в Ізраїлі або пересування американських військ в Іраку і в регіоні Перської затоки.
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Роися - современный - это оксюморон.
Иран мог бы без посредников купить китайский спутник из тех же комплектующих, но более компактный и сделанный не ломом и кувалдой.
Простые вещи типа лопат и топоров у Роиси должны еще получаться без микросхем, собранных китайскими пионерами.
П.С. Можно подумать, что до ***** Роися хоть что-то сложнее лома делала хорошо.
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