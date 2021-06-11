Евросоюз готовит санкции против прокуроров и судей режима Лукашенко, - Bloomberg

Европейский Союз готовит санкции против 71 человека и семи организаций Беларуси в рамках нового раунда "карательных" мер, направленных против режима диктатора Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает Bloomberg.

Новый пакет санкций готовят в ответ на подавление протестов после выборов в Беларуси, принудительную посадку самолета Ryanair, арест оппозиционера Романа Протасевича и другие репрессивные действия самопровозглашенных властей в Минске.

Под санкции попадут судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, а также парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов. Кроме того, санкции коснутся бизнесменов, которые связаны с режимом диктатора Лукашенко. Ожидается, что лицам из нового санкционного списка запретят въезд в ЕС, а их активы, находящиеся в Европе, будут заморожены.

Блок уже наложил санкции на семь белорусских организаций и 88 физлиц, включая Лукашенко.

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