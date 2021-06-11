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Новини Затримання Протасевича
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Євросоюз готує санкції проти прокурорів і суддів режиму Лукашенка, - Bloomberg

Євросоюз готує санкції проти прокурорів і суддів режиму Лукашенка, - Bloomberg

Європейський Союз готує санкції проти 71 особи і семи організацій Білорусі в межах нового раунду "каральних" заходів, спрямованих проти режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє Bloomberg.

Новий пакет санкцій готують у відповідь на придушення протестів після виборів у Білорусі, примусову посадку літака Ryanair, арешт опозиціонера Романа Протасевича та інші репресивні дії самопроголошеної влади в Мінську.

Під санкції потраплять судді і прокурори, які брали участь у винесенні вироків учасникам протесту, а також парламентарі, представники уряду і правоохоронних органів. Крім того, санкції торкнуться бізнесменів, які пов'язані з режимом диктатора Лукашенка. Очікується, що особам з нового списку санкцій заборонять в'їзд до ЄС, а їхні активи в Європі будуть заморожені.

Блок уже наклав санкції на сім білоруських організацій і 88 фізичних осіб, включно з Лукашенком.

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Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) санкції (11794) Євросоюз (13360) Протасевич Роман (297)


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11.06.2021 10:52 Відповісти
Все должны знать палачей белорусского народа.
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11.06.2021 11:00 Відповісти
 
 