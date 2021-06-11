Євросоюз готує санкції проти прокурорів і суддів режиму Лукашенка, - Bloomberg

Європейський Союз готує санкції проти 71 особи і семи організацій Білорусі в межах нового раунду "каральних" заходів, спрямованих проти режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє Bloomberg.

Новий пакет санкцій готують у відповідь на придушення протестів після виборів у Білорусі, примусову посадку літака Ryanair, арешт опозиціонера Романа Протасевича та інші репресивні дії самопроголошеної влади в Мінську.

Під санкції потраплять судді і прокурори, які брали участь у винесенні вироків учасникам протесту, а також парламентарі, представники уряду і правоохоронних органів. Крім того, санкції торкнуться бізнесменів, які пов'язані з режимом диктатора Лукашенка. Очікується, що особам з нового списку санкцій заборонять в'їзд до ЄС, а їхні активи в Європі будуть заморожені.

Блок уже наклав санкції на сім білоруських організацій і 88 фізичних осіб, включно з Лукашенком.

Також читайте: Європарламент ухвалив резолюцію із закликом відключити Білорусь від SWIFT і запровадити санкції проти нафтопромислового комплексу