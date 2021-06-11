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Новости Коронавирус и карантин
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Китайские ученые выявили новые геномы коронавирусов у летучих мышей, - CNN

Китайские ученые выявили новые геномы коронавирусов у летучих мышей, - CNN

Китайские ученые обнаружили несколько новых коронавирусов у летучих мышей. Один из них, возможно, является генетически очень близким к SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что результаты исследований в провинции Юньнань на юго-западе Китая показывают, что коронавирусы от летучих мышей могут распространяться среди людей. Ученый Вейфэн Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы у небольших лесных летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года.

"В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2", - говорится в отчете.

Также сообщается, что один из новых коронавирусов генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2. Это говорит о том, что тесно связанные с нынешней пандемией вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей.

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Автор: 

исследование (567) карантин (16729) Китай (2946) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Китайские ученые выявили новые геномы коронавирусов у летучих мышей, - CNN - Цензор.НЕТ 9641
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11.06.2021 11:21
+7
А зачем они по вашему их искали?! Ждем новый вирус - это был анонс
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11.06.2021 11:24
+5
Не зря правители КНР разрешили троих детей рожать, что-то им известно.
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11.06.2021 11:31
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тільки хай їх не їдять
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11.06.2021 11:20 Ответить
А зачем они по вашему их искали?! Ждем новый вирус - это был анонс
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11.06.2021 11:24 Ответить
Китайские ученые выявили новые геномы коронавирусов у летучих мышей, - CNN - Цензор.НЕТ 9641
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11.06.2021 11:21 Ответить
в рестораны уже завезли?
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11.06.2021 11:28 Ответить
что бы мир не расслаблялся?)
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11.06.2021 11:29 Ответить
Как раз мышей они очень *********, жареных на гриле. Ждем новый Ковид-2022.
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11.06.2021 11:29 Ответить
ну так жрите их быстрее, скоро же осень, новый сезон
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11.06.2021 11:30 Ответить
Не зря правители КНР разрешили троих детей рожать, что-то им известно.
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11.06.2021 11:31 Ответить
Отмазываются.
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11.06.2021 11:57 Ответить
Значит, надо ждать новой беды из Поднебесной. А сколько еще всякой пошести хранится в лаборатории Ухани! Могут же, желтолицые, могут. На всякое дурное они - первые.
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11.06.2021 12:10 Ответить
Нет, на дурное первые - россияне, а затем уже Китай
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11.06.2021 15:13 Ответить
 
 