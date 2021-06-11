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Новини Коронавірус і карантин
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Китайські вчені виявили нові геноми коронавірусів у кажанів, - CNN

Китайські вчені виявили нові геноми коронавірусів у кажанів, - CNN

Китайські вчені виявили декілька нових коронавірусів у кажанів. Один з них, можливо, є генетично дуже близьким до SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що результати досліджень в провінції Юньнань на південному заході Китаю показують, що коронавіруси від кажанів можуть поширюватися серед людей. Вчений Вейфен Ши з Університету Шаньдуна та його колеги зібрали зразки у невеликих лісових кажанів у період з травня 2019 року по листопад 2020 року.

"Загалом ми зібрали 24 нові геноми коронавірусу з різних видів кажанів, у тому числі чотири коронавіруси, подібні до SARS-CoV-2", - йдеться у звіті.

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Також повідомляється, що один з нових коронавірусів генетично дуже схожий на вірус SARS-CoV-2. Це говорить про те, що тісно пов'язані з нинішньою пандемією віруси продовжують циркулювати в популяціях кажанів.

Автор: 

дослідження (605) карантин (18172) Китай (4555) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Китайские ученые выявили новые геномы коронавирусов у летучих мышей, - CNN - Цензор.НЕТ 9641
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11.06.2021 11:21
+7
А зачем они по вашему их искали?! Ждем новый вирус - это был анонс
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11.06.2021 11:24
+5
Не зря правители КНР разрешили троих детей рожать, что-то им известно.
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11.06.2021 11:31
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тільки хай їх не їдять
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11.06.2021 11:20 Відповісти
А зачем они по вашему их искали?! Ждем новый вирус - это был анонс
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11.06.2021 11:24 Відповісти
Китайские ученые выявили новые геномы коронавирусов у летучих мышей, - CNN - Цензор.НЕТ 9641
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11.06.2021 11:21 Відповісти
в рестораны уже завезли?
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11.06.2021 11:28 Відповісти
что бы мир не расслаблялся?)
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11.06.2021 11:29 Відповісти
Как раз мышей они очень *********, жареных на гриле. Ждем новый Ковид-2022.
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11.06.2021 11:29 Відповісти
ну так жрите их быстрее, скоро же осень, новый сезон
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11.06.2021 11:30 Відповісти
Не зря правители КНР разрешили троих детей рожать, что-то им известно.
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11.06.2021 11:31 Відповісти
Отмазываются.
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11.06.2021 11:57 Відповісти
Значит, надо ждать новой беды из Поднебесной. А сколько еще всякой пошести хранится в лаборатории Ухани! Могут же, желтолицые, могут. На всякое дурное они - первые.
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11.06.2021 12:10 Відповісти
Нет, на дурное первые - россияне, а затем уже Китай
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11.06.2021 15:13 Відповісти
 
 