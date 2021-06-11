Китайські вчені виявили нові геноми коронавірусів у кажанів, - CNN

Китайські вчені виявили декілька нових коронавірусів у кажанів. Один з них, можливо, є генетично дуже близьким до SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що результати досліджень в провінції Юньнань на південному заході Китаю показують, що коронавіруси від кажанів можуть поширюватися серед людей. Вчений Вейфен Ши з Університету Шаньдуна та його колеги зібрали зразки у невеликих лісових кажанів у період з травня 2019 року по листопад 2020 року.

"Загалом ми зібрали 24 нові геноми коронавірусу з різних видів кажанів, у тому числі чотири коронавіруси, подібні до SARS-CoV-2", - йдеться у звіті.

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Також повідомляється, що один з нових коронавірусів генетично дуже схожий на вірус SARS-CoV-2. Це говорить про те, що тісно пов'язані з нинішньою пандемією віруси продовжують циркулювати в популяціях кажанів.