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Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект Зеленского о национальном сопротивлении

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект Зеленского о национальном сопротивлении

Комитет по вопросам нацбезопасности поддержал президентский законопроект о национальном сопротивлении.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"В нем наконец-то нормируется деятельность территориальной обороны и сопротивления. Территориальная оборона - это мероприятия по обороне, осуществляемые в мирное время и с целью противодействия мирным угрозам. Движение сопротивления - осуществляется с целью восстановления территориальной целостности во время отпора вооруженной агрессии", - пояснила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде отклонить законопроект о территориальной обороне

Закон определяет:

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект Зеленского о национальном сопротивлении 01 структуру, организацию и правовые основы деятельности теробороны и сопротивления как составляющих нацсопротивления

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект Зеленского о национальном сопротивлении 01 военно-административное устройство, необходимое для полноценного их функционирования

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект Зеленского о национальном сопротивлении 01 сферу ответственности органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении нацсопротивления.

Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять Президент как Верховный Главнокомандующий. Силами сопротивления будет руководить Главнокомандующий ВСУ через Командующего силами специальных операций. Территориальной обороной будут управлять руководители соответствующих районов и зон территориальной обороны", - добавила Бобровская.

"Закон уже так давно был необходим, что стыдно признаться. Надеюсь, что он быстро пройдет бюрократическими коридорами Рады хотя бы первое чтение и в доработанной качественной редакции будет принят парламентом в ближайшее время", - резюмировала нардеп.

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект Зеленского о национальном сопротивлении 04

Автор: 

ВР (29234) Зеленский Владимир (20271) оборона (5202) Бобровская Соломия (49) тероборона (338)


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Топ комментарии
+4
Что такое мирная угроза? Звучит как-то странно.
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11.06.2021 11:40
+4
А какой смысл от партизанов, если гавнокоммандующий запретил стрелять?
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11.06.2021 11:46
+3
Зеля народив закон про партизанів.
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11.06.2021 11:43
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Что такое мирная угроза? Звучит как-то странно.
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11.06.2021 11:40 Ответить
шо оно мелет? пусть принимает не кокс, а шо нибудь полегче..
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11.06.2021 11:42 Ответить
Може то вади їх української - загроза (для) миру
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11.06.2021 12:58 Ответить
Зеля народив закон про партизанів.
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11.06.2021 11:43 Ответить
Тепер буде рухати партизанів у шльомі по високій траві.
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11.06.2021 11:45 Ответить
А какой смысл от партизанов, если гавнокоммандующий запретил стрелять?
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11.06.2021 11:46 Ответить
А процес "по траві"?))
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11.06.2021 11:56 Ответить
А современное вооружение для армии они не хотят передать? Снова возобновить все ракетные программы реально, а не на словах. И долги солдатикам вернуть?
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11.06.2021 11:52 Ответить
Просто в черговий раз Принижень опускає сферу своєї відповідальності на місця.
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11.06.2021 11:57 Ответить
цей буде командувать рухом опору? Чи при перших пострілах чкурне кудись у бік історичної батьківщини?
Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив - Цензор.НЕТ 5740
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11.06.2021 12:00 Ответить
Мирные угрозы в мирное время... Этот закон про отряды "титушек" что-ли?
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11.06.2021 12:01 Ответить
Сложности перевода))) угроза миру.
В данный момент тероборона у кого сосед Беларусь, а движсопрот - ордло и Крым
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11.06.2021 20:30 Ответить
Дуже важливий закон.
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11.06.2021 12:06 Ответить
Закон важный, потому что вата воет не по детски на их ресурсах и обсуждают уже как добыть списки состава территориальной обороны. Значит уже задание получили.
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11.06.2021 12:50 Ответить
 
 