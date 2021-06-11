Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект Зеленского о национальном сопротивлении
Комитет по вопросам нацбезопасности поддержал президентский законопроект о национальном сопротивлении.
Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.
"В нем наконец-то нормируется деятельность территориальной обороны и сопротивления. Территориальная оборона - это мероприятия по обороне, осуществляемые в мирное время и с целью противодействия мирным угрозам. Движение сопротивления - осуществляется с целью восстановления территориальной целостности во время отпора вооруженной агрессии", - пояснила нардеп.
Закон определяет:
структуру, организацию и правовые основы деятельности теробороны и сопротивления как составляющих нацсопротивления
военно-административное устройство, необходимое для полноценного их функционирования
сферу ответственности органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении нацсопротивления.
Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять Президент как Верховный Главнокомандующий. Силами сопротивления будет руководить Главнокомандующий ВСУ через Командующего силами специальных операций. Территориальной обороной будут управлять руководители соответствующих районов и зон территориальной обороны", - добавила Бобровская.
"Закон уже так давно был необходим, что стыдно признаться. Надеюсь, что он быстро пройдет бюрократическими коридорами Рады хотя бы первое чтение и в доработанной качественной редакции будет принят парламентом в ближайшее время", - резюмировала нардеп.
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