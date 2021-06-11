Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив

Комітет з питань нацбезпеки підтримав президентський законопроєкт про національний спротив.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"У ньому нарешті унормовується діяльність територіальної оборони та руху опору. Територіальна оборона - це заходи з оборони, що здійснюються у мирний час та з метою протидії мирним загрозам. Рух опору - здійснюється з метою відновлення територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії", - пояснила нардепка.

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Закон визначає:

структуру, організацію та правові засади діяльності тероборони та руху опору як складових нацспротиву

військово-адміністративний устрій, необхідний для повноцінного їхнього функціонування

сферу відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування у забезпеченні нацспротиву.

"Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме Президент як Верховний Головнокомандувач. Силами руху опору керуватиме Головнокомандувач ЗСУ через Командувача сил спеціальних операцій. Територіальною обороною будуть керувати керівники відповідних районів та зон територіальної оборони", - додала Бобровська.

"Закон вже так давно на часі, що соромно зізнатися. Маю надію, що він швидко пройде бюрократичними коридорами Ради хоча би перше читання і у доопрацьованій якіснішій редакції буде ухвалений парламентом найближчим часом", - резюмувавала нардепка.