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Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив

Комітет з питань нацбезпеки підтримав президентський законопроєкт про національний спротив.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"У ньому нарешті унормовується діяльність територіальної оборони та руху опору. Територіальна оборона - це заходи з оборони, що здійснюються у мирний час та з метою протидії мирним загрозам. Рух опору - здійснюється з метою відновлення територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії", - пояснила нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет з нацбезпеки рекомендував Раді відхилити законопроєкт про територіальну оборону

Закон визначає:

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив 01 структуру, організацію та правові засади діяльності тероборони та руху опору як складових нацспротиву

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив 01 військово-адміністративний устрій, необхідний для повноцінного їхнього функціонування

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив 01 сферу відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування у забезпеченні нацспротиву.

"Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме Президент як Верховний Головнокомандувач. Силами руху опору керуватиме Головнокомандувач ЗСУ через Командувача сил спеціальних операцій. Територіальною обороною будуть керувати керівники відповідних районів та зон територіальної оборони", - додала Бобровська.

"Закон вже так давно на часі, що соромно зізнатися. Маю надію, що він швидко пройде бюрократичними коридорами Ради хоча би перше читання і у доопрацьованій якіснішій редакції буде ухвалений парламентом найближчим часом", - резюмувавала нардепка.

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив 04

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23732) оборона (4776) Бобровська Соломія (50) тероборона (384)


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Топ коментарі
+4
Что такое мирная угроза? Звучит как-то странно.
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11.06.2021 11:40
+4
А какой смысл от партизанов, если гавнокоммандующий запретил стрелять?
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11.06.2021 11:46
+3
Зеля народив закон про партизанів.
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11.06.2021 11:43
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Что такое мирная угроза? Звучит как-то странно.
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11.06.2021 11:40 Відповісти
шо оно мелет? пусть принимает не кокс, а шо нибудь полегче..
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11.06.2021 11:42 Відповісти
Може то вади їх української - загроза (для) миру
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11.06.2021 12:58 Відповісти
Зеля народив закон про партизанів.
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11.06.2021 11:43 Відповісти
Тепер буде рухати партизанів у шльомі по високій траві.
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11.06.2021 11:45 Відповісти
А какой смысл от партизанов, если гавнокоммандующий запретил стрелять?
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11.06.2021 11:46 Відповісти
А процес "по траві"?))
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11.06.2021 11:56 Відповісти
А современное вооружение для армии они не хотят передать? Снова возобновить все ракетные программы реально, а не на словах. И долги солдатикам вернуть?
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11.06.2021 11:52 Відповісти
Просто в черговий раз Принижень опускає сферу своєї відповідальності на місця.
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11.06.2021 11:57 Відповісти
цей буде командувать рухом опору? Чи при перших пострілах чкурне кудись у бік історичної батьківщини?
Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт Зеленського про національний спротив - Цензор.НЕТ 5740
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11.06.2021 12:00 Відповісти
Мирные угрозы в мирное время... Этот закон про отряды "титушек" что-ли?
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11.06.2021 12:01 Відповісти
Сложности перевода))) угроза миру.
В данный момент тероборона у кого сосед Беларусь, а движсопрот - ордло и Крым
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11.06.2021 20:30 Відповісти
Дуже важливий закон.
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11.06.2021 12:06 Відповісти
Закон важный, потому что вата воет не по детски на их ресурсах и обсуждают уже как добыть списки состава территориальной обороны. Значит уже задание получили.
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11.06.2021 12:50 Відповісти
 
 