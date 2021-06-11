На Волыни достроят корпус военного лицея и начнут строительство стадиона в Ковеле, - ОГА

На Волыни достроят корпус военного лицея, а также начнут строительство стадиона "Локомотив" в городе Ковель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Волынской облгосадминистрации.

По словам главы ОГА Игоря Чулипы, на данный момент в области реализуются 9 проектов. Среди них школы, детсады и стадионы, а также один инновационный – по созданию креативного хаба SMART Volyn Hub в Луцком национальном техническом университете.

Общий объем финансирования этих проектов в 2021 году оценивается в размере 217,4 млн грн.

Семь объектов планируют завершить уже в этом году. В частности, до конца года должны открыться учебные заведения в селах Пища и Вербка Ковельского района, а также в селе Башлыки Луцкого района.

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" также должны быть завершены капитальные ремонты нескольких спортивных объектов: бассейна Луцкого национального технического университета, мультифункционального спортивного комплекса на базе спортивно-оздоровительного лагеря "Гарт" на озере Свитязь Шацкого района, спортивного комплекса в г. Торчин Луцкого района и Серого и Белого дома Косачей в селе Колодяжное.

Отмечается, что три объекта программы будут реализовать и в 2022 году. Речь идет о строительстве школы в селе Стобыховка Камень-Каширского района, детского сада в селе Струмовка Луцкого района и создании креативного хаба SMART Volyn Hub в ЛНТУ.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году во всех регионах Украины будет построено и реконструировано 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных больничных отделений.

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