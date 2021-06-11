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Корсунь-Шевченковская больница на Черкасщине получила современное приемное отделение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкасской области в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в многопрофильной Корсунь-Шевченковской больнице открыли современное приемное диагностическое отделение неотложной помощи.

Для области это уже пятое обновленное отделение, всего их в этом году будет восемь, сообщает Черкасская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Корсунь-Шевченковская больница на Черкасщине получила современное приемное отделение 01

Приемное отделение больницы получило кабинеты ультразвуковой диагностики, томографии, эндоскопии, современную лабораторию, реанимационный блок для оказания интенсивной терапии для тяжелых пациентов, а также палаты для временного пребывания больных, нуждающихся в непродолжительном медицинском наблюдении. Благодаря обновлению значительно сократилось время оказания медицинских услуг.

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Корсунь-Шевченковская больница на Черкасщине получила современное приемное отделение 02

"Это пример того, какими действительно должны быть медицинские услуги в наших лечебных учреждениях для пациентов и отношение к специалистам, которые здесь работают", - убежден глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

На оборудование и ремонт отделения потратили 5,7 млн грн. За эти средства полностью обновили внутренние сети, провели ремонт кабинетов, приобрели новое оборудование. Вскоре запустят в работу кабинет томографии.

Корсунь-Шевченковская больница на Черкасщине получила современное приемное отделение 03

Кроме того, в отделении заработала лаборатория, где можно будет в любой момент провести необходимые анализы.

КНП "Корсунь-Шевченковская многопрофильная больница" ежегодно обслуживает около 6000 стационарных пациентов из Корсуня-Шевченковского и близлежащих сел.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

Автор: 

больница (1440) Зеленский Владимир (20362) Большая стройка (728) Черниговская область (1134)


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Надіюсь зеленське за власні кошти придбав це обладнання?
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11.06.2021 11:25 Ответить
долг перед военными на ЗП миллиард грн. военные подождут, куда им спешить. Войны то все равно нет.
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11.06.2021 11:29 Ответить
Мене дивує що воно не селфилось на цьому фоні.
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11.06.2021 11:36 Ответить
За бюджетные, конечно. То, что и так должно создаваться, теперь в победы лично зеледенту записывается.
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11.06.2021 11:31 Ответить
 
 