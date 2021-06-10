В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА

В рамках программы "Большая стройка" продолжается возведение уникального детского сада в Сумах. Особенностью проекта является максимальное использование естественного освещения. Работы завершены уже на 75%, подрядчик ускоряет темпы строительства.

Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Сад будет иметь бассейн и подъемник, теплый пол.

По словам главы области Василия Хомы, уже на 90% выполнены инженерные сети, подведены электроэнергия, вода, отопление. Сделана также пожарная сигнализация.

"Мы проверили выполнение работ по укладке теплого пола. Знаю, что некоторые сумчане писали в комментариях в Фейсбуке о том, что пол укладывают с нарушениями. Осмотрел лично. Все работы ведутся согласно проекту, технологические процессы выдерживаются. Мы постоянно общаемся как с городскими властями, так и с подрядчиками. Решаем вовремя все проблемы, чтобы детский сад заработал как можно быстрее", - сказал он.

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На строительстве задействовано около 60 сотрудников, работающих в полторы смены. Общая стоимость проекта – 58,8 млн грн. Средства, запланированные на строительство сада и благоустройство территории вокруг, выделенные из государственного и местного бюджетов. В частности, в 2021 году из государственного бюджета выделено 21 млн грн.

Напомним, в 2021 году должно быть построено и отремонтировано 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах.

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