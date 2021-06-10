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Новости
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В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА

В рамках программы "Большая стройка" продолжается возведение уникального детского сада в Сумах. Особенностью проекта является максимальное использование естественного освещения. Работы завершены уже на 75%, подрядчик ускоряет темпы строительства.

Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА 01

Сад будет иметь бассейн и подъемник, теплый пол.

По словам главы области Василия Хомы, уже на 90% выполнены инженерные сети, подведены электроэнергия, вода, отопление. Сделана также пожарная сигнализация.

"Мы проверили выполнение работ по укладке теплого пола. Знаю, что некоторые сумчане писали в комментариях в Фейсбуке о том, что пол укладывают с нарушениями. Осмотрел лично. Все работы ведутся согласно проекту, технологические процессы выдерживаются. Мы постоянно общаемся как с городскими властями, так и с подрядчиками. Решаем вовремя все проблемы, чтобы детский сад заработал как можно быстрее", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подходит к завершению ремонт одного из участков трассы Н-07 на Сумщине, - ОГА

В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА 02

На строительстве задействовано около 60 сотрудников, работающих в полторы смены. Общая стоимость проекта – 58,8 млн грн. Средства, запланированные на строительство сада и благоустройство территории вокруг, выделенные из государственного и местного бюджетов. В частности, в 2021 году из государственного бюджета выделено 21 млн грн.

Напомним, в 2021 году должно быть построено и отремонтировано 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах.

Также читайте: До конца года на Киевщине откроют 6 современных детсадов, - ОГА

Автор: 

детсад (428) Сумы (1076) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+6
хто незадоволений новими/оновленими школами/дитячими садками/поліклініками - вам в підарашку.
нехай ваші діти в ходять неутеплений туалет на вулиці під назвою "дірка в землі".
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10.06.2021 19:36
+3
Бассейны в Харькове внутри детсадов начали возводить вначале 80х.Лягушатники,чтобы дети не утонули.Чисто для оздоровления.Стандартный садик на 320 детей -загрузка -стопроцентная.Внутри - чтобы дети не простужались.Сторонних в садик пускать-сифилис занесут.Меня больше беспокоят сендвич -панели на строящемся садике.Не для детей это.Пожалейте их.Полы должны быть нескользкие.Не надо изобретать колесо.Все разработано задолго до нас.Воспользуйтесь драгоценным зарубежным опытом.
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10.06.2021 20:02
+1
представляю сколько косяков натворили работающие в полторы смены
хоть бы не обвалилось это на головы деток
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10.06.2021 19:26
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Гучні назви,як в москалів.
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10.06.2021 19:21 Ответить
Зе з Еррмаком придумали.
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10.06.2021 19:21 Ответить
представляю сколько косяков натворили работающие в полторы смены
хоть бы не обвалилось это на головы деток
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10.06.2021 19:26 Ответить
А нахрена бассейн прям в детском саду? Бассейн должен быть отдельно, для доступа большей аудитории, для удобства обслуживания и безопасности.
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10.06.2021 19:30 Ответить
Бассейны в Харькове внутри детсадов начали возводить вначале 80х.Лягушатники,чтобы дети не утонули.Чисто для оздоровления.Стандартный садик на 320 детей -загрузка -стопроцентная.Внутри - чтобы дети не простужались.Сторонних в садик пускать-сифилис занесут.Меня больше беспокоят сендвич -панели на строящемся садике.Не для детей это.Пожалейте их.Полы должны быть нескользкие.Не надо изобретать колесо.Все разработано задолго до нас.Воспользуйтесь драгоценным зарубежным опытом.
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10.06.2021 20:02 Ответить
Ясно, спасибо. Я просто подумал о более серьезном бассейне! А так то лягушатник и у нас какойто летний был.
Сторонних пускать, тут я больше представлял что например есть еще 2-3 садика рядом (без бассейна) и те дети при возможности могли тоже посещать этот бассейн и тут как раз было бы кстати в отдельном здании для той же санитарии и обслуживания и безопасности.
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10.06.2021 20:53 Ответить
как зачем ?у нас на харьковском массиве бассейны в школах в полный рост сдают по выходным за нал бухим компаниям. есть даже сауны) нормальный гешефт администрации за госсчет....
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10.06.2021 20:41 Ответить
Это организационная проблема.
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10.06.2021 20:55 Ответить
хто незадоволений новими/оновленими школами/дитячими садками/поліклініками - вам в підарашку.
нехай ваші діти в ходять неутеплений туалет на вулиці під назвою "дірка в землі".
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10.06.2021 19:36 Ответить
а с какого, мля, перепоя ты отправляешь меня за хорошим детским садом в *********?!!
скрепа заела в пустом мозге?
я уж тогда лучше отправлюсь в Польшу или в Германию.
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10.06.2021 20:57 Ответить
Полезное дело... когда НЕ приходиться вставать "в очередь" в детский сад за три года ДО поступления или возить ребенка каждый день за пять+ километров!
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10.06.2021 20:55 Ответить
Лучше бы вместо этой ПОКАЗУХИ сделали за те же деньги ДЕСЯТЬ ОБЫЧНЫХ детсадов!
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10.06.2021 20:58 Ответить
зебилы еще больше плакат не могли придумать? Так чтобы из косомса было видно что будується большой распил
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10.06.2021 22:19 Ответить
небось проект "https://youtu.be/2hL9bzs7yZw венера " жанны фриске как минимум
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11.06.2021 05:47 Ответить
 
 