В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА
В рамках программы "Большая стройка" продолжается возведение уникального детского сада в Сумах. Особенностью проекта является максимальное использование естественного освещения. Работы завершены уже на 75%, подрядчик ускоряет темпы строительства.
Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Сад будет иметь бассейн и подъемник, теплый пол.
По словам главы области Василия Хомы, уже на 90% выполнены инженерные сети, подведены электроэнергия, вода, отопление. Сделана также пожарная сигнализация.
"Мы проверили выполнение работ по укладке теплого пола. Знаю, что некоторые сумчане писали в комментариях в Фейсбуке о том, что пол укладывают с нарушениями. Осмотрел лично. Все работы ведутся согласно проекту, технологические процессы выдерживаются. Мы постоянно общаемся как с городскими властями, так и с подрядчиками. Решаем вовремя все проблемы, чтобы детский сад заработал как можно быстрее", - сказал он.
На строительстве задействовано около 60 сотрудников, работающих в полторы смены. Общая стоимость проекта – 58,8 млн грн. Средства, запланированные на строительство сада и благоустройство территории вокруг, выделенные из государственного и местного бюджетов. В частности, в 2021 году из государственного бюджета выделено 21 млн грн.
Напомним, в 2021 году должно быть построено и отремонтировано 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах.
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хоть бы не обвалилось это на головы деток
Сторонних пускать, тут я больше представлял что например есть еще 2-3 садика рядом (без бассейна) и те дети при возможности могли тоже посещать этот бассейн и тут как раз было бы кстати в отдельном здании для той же санитарии и обслуживания и безопасности.
нехай ваші діти в ходять неутеплений туалет на вулиці під назвою "дірка в землі".
скрепа заела в пустом мозге?
я уж тогда лучше отправлюсь в Польшу или в Германию.