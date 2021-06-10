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Новини Політика України
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У Сумах будують дитячий садок за унікальним проєктом, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У рамках програми "Велике будівництво" триває зведення унікального дитячого садочка у Сумах. Особливістю проєкту є максимальне використання природнього освітлення. Роботи завершені вже на 75%, підрядник пришвидшує темпи будівництва.

Про це повідомила Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Сумах будують дитячий садок за унікальним проєктом, - ОДА 01

Садок матиме басейн та підйомник, теплу підлогу.

За словами очільника області Василя Хоми, вже на 90% виконані інженерні мережі, підведені електроенергія, вода, опалення. Зроблена також пожежна сигналізація.

"Ми перевірили виконання робіт із укладання теплої підлоги. Знаю, що деякі сумчани писали у коментарях у Фейсбуці про те, що підлогу укладають з порушеннями. Оглянув особисто. Всі роботи ведуться згідно з проєктом, технологічні процеси витримуються. Ми постійно комунікуємо як з міською владою, так і з підрядниками. Вирішуємо вчасно всі проблеми, щоб дитячий садочок запрацював якнайшвидше", - сказав він.

У Сумах будують дитячий садок за унікальним проєктом, - ОДА 02

На будівництві задіяні близько 60 працівників, які працюють у півтори зміни. Загальна вартість проєкту - 58,8 млн грн. Кошти, заплановані на спорудження садочка та благоустрій території навколо, виділені з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, у 2021 році з державного бюджету виділено 21 млн грн.

Нагадаємо, у 2021 році має бути збудовано і відремонтовано 95 шків, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року на Київщині відкриють 6 сучасних дитсадків, - ОДА
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Топ коментарі
+6
хто незадоволений новими/оновленими школами/дитячими садками/поліклініками - вам в підарашку.
нехай ваші діти в ходять неутеплений туалет на вулиці під назвою "дірка в землі". В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА - Цензор.НЕТ 6752
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10.06.2021 19:36
+3
Бассейны в Харькове внутри детсадов начали возводить вначале 80х.Лягушатники,чтобы дети не утонули.Чисто для оздоровления.Стандартный садик на 320 детей -загрузка -стопроцентная.Внутри - чтобы дети не простужались.Сторонних в садик пускать-сифилис занесут.Меня больше беспокоят сендвич -панели на строящемся садике.Не для детей это.Пожалейте их.Полы должны быть нескользкие.Не надо изобретать колесо.Все разработано задолго до нас.Воспользуйтесь драгоценным зарубежным опытом.
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10.06.2021 20:02
+1
представляю сколько косяков натворили работающие в полторы смены В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА - Цензор.НЕТ 9630
хоть бы не обвалилось это на головы деток В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА - Цензор.НЕТ 2370
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10.06.2021 19:26
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Гучні назви,як в москалів.
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10.06.2021 19:21 Відповісти
Зе з Еррмаком придумали.
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10.06.2021 19:21 Відповісти
представляю сколько косяков натворили работающие в полторы смены В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА - Цензор.НЕТ 9630
хоть бы не обвалилось это на головы деток В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА - Цензор.НЕТ 2370
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10.06.2021 19:26 Відповісти
А нахрена бассейн прям в детском саду? Бассейн должен быть отдельно, для доступа большей аудитории, для удобства обслуживания и безопасности.
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10.06.2021 19:30 Відповісти
Бассейны в Харькове внутри детсадов начали возводить вначале 80х.Лягушатники,чтобы дети не утонули.Чисто для оздоровления.Стандартный садик на 320 детей -загрузка -стопроцентная.Внутри - чтобы дети не простужались.Сторонних в садик пускать-сифилис занесут.Меня больше беспокоят сендвич -панели на строящемся садике.Не для детей это.Пожалейте их.Полы должны быть нескользкие.Не надо изобретать колесо.Все разработано задолго до нас.Воспользуйтесь драгоценным зарубежным опытом.
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10.06.2021 20:02 Відповісти
Ясно, спасибо. Я просто подумал о более серьезном бассейне! А так то лягушатник и у нас какойто летний был.
Сторонних пускать, тут я больше представлял что например есть еще 2-3 садика рядом (без бассейна) и те дети при возможности могли тоже посещать этот бассейн и тут как раз было бы кстати в отдельном здании для той же санитарии и обслуживания и безопасности.
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10.06.2021 20:53 Відповісти
как зачем ?у нас на харьковском массиве бассейны в школах в полный рост сдают по выходным за нал бухим компаниям. есть даже сауны) нормальный гешефт администрации за госсчет....
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10.06.2021 20:41 Відповісти
Это организационная проблема.
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10.06.2021 20:55 Відповісти
хто незадоволений новими/оновленими школами/дитячими садками/поліклініками - вам в підарашку.
нехай ваші діти в ходять неутеплений туалет на вулиці під назвою "дірка в землі". В Сумах возводят детский сад по уникальному проекту, - ОГА - Цензор.НЕТ 6752
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10.06.2021 19:36 Відповісти
а с какого, мля, перепоя ты отправляешь меня за хорошим детским садом в *********?!!
скрепа заела в пустом мозге?
я уж тогда лучше отправлюсь в Польшу или в Германию.
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10.06.2021 20:57 Відповісти
Полезное дело... когда НЕ приходиться вставать "в очередь" в детский сад за три года ДО поступления или возить ребенка каждый день за пять+ километров!
У Сумах будують дитячий садок за унікальним проєктом, - ОДА - Цензор.НЕТ 9747
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10.06.2021 20:55 Відповісти
Лучше бы вместо этой ПОКАЗУХИ сделали за те же деньги ДЕСЯТЬ ОБЫЧНЫХ детсадов!
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10.06.2021 20:58 Відповісти
зебилы еще больше плакат не могли придумать? Так чтобы из косомса было видно что будується большой распил
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10.06.2021 22:19 Відповісти
небось проект "венера" жанны фриске как минимум
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11.06.2021 05:47 Відповісти
 
 