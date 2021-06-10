У Сумах будують дитячий садок за унікальним проєктом, - ОДА
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У рамках програми "Велике будівництво" триває зведення унікального дитячого садочка у Сумах. Особливістю проєкту є максимальне використання природнього освітлення. Роботи завершені вже на 75%, підрядник пришвидшує темпи будівництва.
Про це повідомила Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Садок матиме басейн та підйомник, теплу підлогу.
За словами очільника області Василя Хоми, вже на 90% виконані інженерні мережі, підведені електроенергія, вода, опалення. Зроблена також пожежна сигналізація.
"Ми перевірили виконання робіт із укладання теплої підлоги. Знаю, що деякі сумчани писали у коментарях у Фейсбуці про те, що підлогу укладають з порушеннями. Оглянув особисто. Всі роботи ведуться згідно з проєктом, технологічні процеси витримуються. Ми постійно комунікуємо як з міською владою, так і з підрядниками. Вирішуємо вчасно всі проблеми, щоб дитячий садочок запрацював якнайшвидше", - сказав він.
На будівництві задіяні близько 60 працівників, які працюють у півтори зміни. Загальна вартість проєкту - 58,8 млн грн. Кошти, заплановані на спорудження садочка та благоустрій території навколо, виділені з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, у 2021 році з державного бюджету виділено 21 млн грн.
Нагадаємо, у 2021 році має бути збудовано і відремонтовано 95 шків, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.
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хоть бы не обвалилось это на головы деток
Сторонних пускать, тут я больше представлял что например есть еще 2-3 садика рядом (без бассейна) и те дети при возможности могли тоже посещать этот бассейн и тут как раз было бы кстати в отдельном здании для той же санитарии и обслуживания и безопасности.
нехай ваші діти в ходять неутеплений туалет на вулиці під назвою "дірка в землі".
скрепа заела в пустом мозге?
я уж тогда лучше отправлюсь в Польшу или в Германию.