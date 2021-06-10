У Сумах будують дитячий садок за унікальним проєктом, - ОДА

У рамках програми "Велике будівництво" триває зведення унікального дитячого садочка у Сумах. Особливістю проєкту є максимальне використання природнього освітлення. Роботи завершені вже на 75%, підрядник пришвидшує темпи будівництва.

Про це повідомила Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Садок матиме басейн та підйомник, теплу підлогу.

За словами очільника області Василя Хоми, вже на 90% виконані інженерні мережі, підведені електроенергія, вода, опалення. Зроблена також пожежна сигналізація.

"Ми перевірили виконання робіт із укладання теплої підлоги. Знаю, що деякі сумчани писали у коментарях у Фейсбуці про те, що підлогу укладають з порушеннями. Оглянув особисто. Всі роботи ведуться згідно з проєктом, технологічні процеси витримуються. Ми постійно комунікуємо як з міською владою, так і з підрядниками. Вирішуємо вчасно всі проблеми, щоб дитячий садочок запрацював якнайшвидше", - сказав він.

На будівництві задіяні близько 60 працівників, які працюють у півтори зміни. Загальна вартість проєкту - 58,8 млн грн. Кошти, заплановані на спорудження садочка та благоустрій території навколо, виділені з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, у 2021 році з державного бюджету виділено 21 млн грн.

Нагадаємо, у 2021 році має бути збудовано і відремонтовано 95 шків, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.

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