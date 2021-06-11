На Волині добудують корпус військового ліцею та почнуть будівництво стадіону в Ковелі, - ОДА

На Волині добудують корпус військового ліцею, а також почнуть будівництво стадіону "Локомотив" у місті Ковель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Волинської облдержадміністрації.

За словами голови ОДА Ігоря Чуліпи, на цей момент в області реалізуються 9 проєктів. Серед них школи, дитсадки і стадіони, а також один інноваційний - зі створення креативного хаба SMART Volyn Hub в Луцькому національному технічному університеті.

Загальний обсяг фінансування цих проєктів у 2021 році оцінюється в розмірі 217,4 млн грн.

Сім об'єктів планують завершити вже в цьому році. Зокрема, до кінця року повинні відкритися навчальні заклади в селах Піща та Вербка Ковельського району, а також в селі Башлики Луцького району.

Крім того, в рамках президентської програми "Велике будівництво" також повинні бути завершені капітальні ремонти кількох спортивних об'єктів: басейну Луцького національного технічного університету, мультифункціонального спортивного комплексу на базі спортивно-оздоровчого табору "Гарт" на озері Світязь Шацького району, спортивного комплексу в м. Торчин Луцького району та Сірого і Білого дому Косачів в селі Колодяжне.

Зазначається, що три об'єкти програми будуть реалізувати і в 2022 році. Йдеться про будівництво школи в селі Стобихівка Камінь-Каширського району, дитячого садка в селі Струмівка Луцького району і створення креативного хаба SMART Volyn Hub в ЛНТУ.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році у всіх регіонах України буде побудовано і реконструйовано 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних лікарняних відділень.

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