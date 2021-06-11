"Укрзализныця" добавила рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Расписание

Спрос пассажиров на экспресс из Киева в Международный аэропорт "Борисполь" и обратно растет. В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%.

Учитывая востребованность поезда, с 11 июня "Укрзализныця" выводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе компании.

Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов.

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Прилагаются следующие рейсы:

по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт:

№ 804 - отправка в 01.00, прибытие в 01.40;

№ 808 - отправка в 03.00, прибытие в 03.40;

№ 810 - отправка в 04.52, прибытие в 05.32;

№ 812 - отправка в 05.43, прибытие в 06.23;

№ 838 - отправка в 15.45, прибытие в 16.25;

№ 852 - отправка в 20.42, прибытие в 21.22;

по маршруту Борисполь-аэропорт - Киев-Пассажирский:

№ 801 - отправка в 00.58, прибытие в 01.41;

№ 805 - отправка в 02.48, прибытие в 03.33;

№ 809 - отправка в 05.37, прибытие в 06.20;

№ 811 - отправка в 06.43, прибытие в 07.30;

№ 837 - отправка в 16.38, прибытие в 17.19;

№ 851 - отправка в 21.28, прибытие в 22.10;

№ 857 - отправка в 23.56, прибытие в 00.38.

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Также сообщается, что благодаря сотрудничеству "Укрзализныци" с производителями рельсовых автобусов Pesa Bydgoszcz S.A. до конца июня ожидается выход с ремонта еще одного состава, который также будет запущен по маршруту экспресса.