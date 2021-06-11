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"Укрзализныця" добавила рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Расписание

Спрос пассажиров на экспресс из Киева в Международный аэропорт "Борисполь" и обратно растет. В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%.

Учитывая востребованность поезда, с 11 июня "Укрзализныця" выводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе компании. 

Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводится обыски в больницах "Укрзализныци" по факту завладения 60 млн грн, выделенных на лечение больных COVID-19, - НАБУ. ФОТО

Прилагаются следующие рейсы:

по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт:

№ 804 - отправка в 01.00, прибытие в 01.40;
№ 808 - отправка в 03.00, прибытие в 03.40;
№ 810 - отправка в 04.52, прибытие в 05.32;
№ 812 - отправка в 05.43, прибытие в 06.23;
№ 838 - отправка в 15.45, прибытие в 16.25;
№ 852 - отправка в 20.42, прибытие в 21.22;
по маршруту Борисполь-аэропорт - Киев-Пассажирский:

№ 801 - отправка в 00.58, прибытие в 01.41;
№ 805 - отправка в 02.48, прибытие в 03.33;
№ 809 - отправка в 05.37, прибытие в 06.20;
№ 811 - отправка в 06.43, прибытие в 07.30;
№ 837 - отправка в 16.38, прибытие в 17.19;
№ 851 - отправка в 21.28, прибытие в 22.10;
№ 857 - отправка в 23.56, прибытие в 00.38.

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Также сообщается, что благодаря сотрудничеству "Укрзализныци" с производителями рельсовых автобусов Pesa Bydgoszcz S.A. до конца июня ожидается выход с ремонта еще одного состава, который также будет запущен по маршруту экспресса.

аэропорт (1509) Борисполь (767) Укрзализныця (2745)


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гады, сделайте остановку в Борисполе интерсити на Харьков!! нафиг нам остановка в дарнице!!
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11.06.2021 12:45 Ответить
Нащо вам Бориспіль - хіба у вас свого аеропорту нема?
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11.06.2021 12:56 Ответить
Если пишу об этом, значит нужен и Борисполь
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11.06.2021 13:46 Ответить
Таксистів знахабнілих трохи притиснуть, можливо, бо ціни луплять не реальні.
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11.06.2021 13:12 Ответить
Треба взагалі зробити відгалуження від перегону Київ_Волинський - Тарасівна в бік аеропорту "Жуляни", побудувати там платформу за зразком "Борисполі" і відповідно подовжити аерлекспрес. Щоб сполучав обидва київські аеропорти та центральний залізничний вокзал.
В Варшаві це вже реаліован, обидва аеропорти (ви.Шопена та ім.Мазовецького) сполучаються з центральним вокзалом аероекспресом
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11.06.2021 13:18 Ответить
идея хорошая, то там только подземный вариант платформы получится. слишком плотная застройка.
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11.06.2021 13:51 Ответить
З боку центрального входу старого терміналу взагалі ніякої забудови, промзона. Біля кінцевої зупинки тролейбусу 22 як раз можна будувати
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11.06.2021 14:10 Ответить
"Укрзалізниця" додала рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Розклад - Цензор.НЕТ 6059
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11.06.2021 14:13 Ответить
Рейсов только 6 пар !
Где остальные 16?
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11.06.2021 15:09 Ответить
 
 