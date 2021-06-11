УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11160 відвідувачів онлайн
Новини
3 256 9

"Укрзалізниця" додала рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Розклад

Попит пасажирів на експрес з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і назад зростає. У травні заповнюваність цього поїзда в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.

З огляду на затребуваність поїзда, з 11 червня "Укрзалізниця" виводить в курсування по цьому маршруту відремонтований рейковий автобус Pesa, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі компанії.

Тепер експрес курсуватиме частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямкахна день буде 22 пари рейсів.

Додаються такі рейси:

за маршрутом Київ-Пасажирський — Бориспіль-Аеропорт:

  1. № 804 — відправка о 01.00, прибуття о 01.40;
  2. № 808 — відправка о 03.00, прибуття о 03.40;
  3. № 810 — відправка о 04.52, прибуття о 05.32;
  4. № 812 — відправка о 05.43, прибуття о 06.23;
  5. № 838 — відправка о 15.45, прибуття о 16.25;
  6. № 852 — відправка о 20.42, прибуття о 21.22;

за маршрутом Бориспіль-Аеропорт — Київ-Пасажирський:

  1. № 801 — відправка о 00.58, прибуття о 01.41;
  2. № 805 — відправка о 02.48, прибуття о 03.33;
  3. № 809 — відправка о 05.37, прибуття о 06.20;
  4. № 811 — відправка о 06.43, прибуття о 07.30;
  5. № 837 — відправка о 16.38, прибуття о 17.19;
  6. № 851 — відправка о 21.28, прибуття о 22.10;
  7. № 857 — відправка о 23.56, прибуття о 00.38.

Також читайте: "Укрзалізниця" запустила 11 додаткових поїздів до моря

Також повідомляється, що завдяки співпраці Укрзалізниці з виробниками рейкових автобусів Pesa Bydgoszcz S.A. до кінця червня очікується вихід з ремонту ще одного состава, який також буде запущено за маршрутом експреса.

Автор: 

аеропорт (1850) Бориспіль (1144) Укрзалізниця (6835)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гады, сделайте остановку в Борисполе интерсити на Харьков!! нафиг нам остановка в дарнице!!
показати весь коментар
11.06.2021 12:45 Відповісти
Нащо вам Бориспіль - хіба у вас свого аеропорту нема?
показати весь коментар
11.06.2021 12:56 Відповісти
Если пишу об этом, значит нужен и Борисполь
показати весь коментар
11.06.2021 13:46 Відповісти
Таксистів знахабнілих трохи притиснуть, можливо, бо ціни луплять не реальні.
показати весь коментар
11.06.2021 13:12 Відповісти
Треба взагалі зробити відгалуження від перегону Київ_Волинський - Тарасівна в бік аеропорту "Жуляни", побудувати там платформу за зразком "Борисполі" і відповідно подовжити аерлекспрес. Щоб сполучав обидва київські аеропорти та центральний залізничний вокзал.
В Варшаві це вже реаліован, обидва аеропорти (ви.Шопена та ім.Мазовецького) сполучаються з центральним вокзалом аероекспресом
показати весь коментар
11.06.2021 13:18 Відповісти
идея хорошая, то там только подземный вариант платформы получится. слишком плотная застройка.
показати весь коментар
11.06.2021 13:51 Відповісти
З боку центрального входу старого терміналу взагалі ніякої забудови, промзона. Біля кінцевої зупинки тролейбусу 22 як раз можна будувати
показати весь коментар
11.06.2021 14:10 Відповісти
"Укрзалізниця" додала рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Розклад - Цензор.НЕТ 6059
показати весь коментар
11.06.2021 14:13 Відповісти
Рейсов только 6 пар !
Где остальные 16?
показати весь коментар
11.06.2021 15:09 Відповісти
 
 