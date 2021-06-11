"Укрзалізниця" додала рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Розклад

Попит пасажирів на експрес з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і назад зростає. У травні заповнюваність цього поїзда в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.

З огляду на затребуваність поїзда, з 11 червня "Укрзалізниця" виводить в курсування по цьому маршруту відремонтований рейковий автобус Pesa, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі компанії.

Тепер експрес курсуватиме частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямкахна день буде 22 пари рейсів.

Додаються такі рейси:

за маршрутом Київ-Пасажирський — Бориспіль-Аеропорт:

№ 804 — відправка о 01.00, прибуття о 01.40; № 808 — відправка о 03.00, прибуття о 03.40; № 810 — відправка о 04.52, прибуття о 05.32; № 812 — відправка о 05.43, прибуття о 06.23; № 838 — відправка о 15.45, прибуття о 16.25; № 852 — відправка о 20.42, прибуття о 21.22;

за маршрутом Бориспіль-Аеропорт — Київ-Пасажирський:

№ 801 — відправка о 00.58, прибуття о 01.41; № 805 — відправка о 02.48, прибуття о 03.33; № 809 — відправка о 05.37, прибуття о 06.20; № 811 — відправка о 06.43, прибуття о 07.30; № 837 — відправка о 16.38, прибуття о 17.19; № 851 — відправка о 21.28, прибуття о 22.10; № 857 — відправка о 23.56, прибуття о 00.38.

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Також повідомляється, що завдяки співпраці Укрзалізниці з виробниками рейкових автобусів Pesa Bydgoszcz S.A. до кінця червня очікується вихід з ремонту ще одного состава, який також буде запущено за маршрутом експреса.