"Укрзалізниця" додала рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Розклад
Попит пасажирів на експрес з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і назад зростає. У травні заповнюваність цього поїзда в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.
З огляду на затребуваність поїзда, з 11 червня "Укрзалізниця" виводить в курсування по цьому маршруту відремонтований рейковий автобус Pesa, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі компанії.
Тепер експрес курсуватиме частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямкахна день буде 22 пари рейсів.
Додаються такі рейси:
за маршрутом Київ-Пасажирський — Бориспіль-Аеропорт:
- № 804 — відправка о 01.00, прибуття о 01.40;
- № 808 — відправка о 03.00, прибуття о 03.40;
- № 810 — відправка о 04.52, прибуття о 05.32;
- № 812 — відправка о 05.43, прибуття о 06.23;
- № 838 — відправка о 15.45, прибуття о 16.25;
- № 852 — відправка о 20.42, прибуття о 21.22;
за маршрутом Бориспіль-Аеропорт — Київ-Пасажирський:
- № 801 — відправка о 00.58, прибуття о 01.41;
- № 805 — відправка о 02.48, прибуття о 03.33;
- № 809 — відправка о 05.37, прибуття о 06.20;
- № 811 — відправка о 06.43, прибуття о 07.30;
- № 837 — відправка о 16.38, прибуття о 17.19;
- № 851 — відправка о 21.28, прибуття о 22.10;
- № 857 — відправка о 23.56, прибуття о 00.38.
Також повідомляється, що завдяки співпраці Укрзалізниці з виробниками рейкових автобусів Pesa Bydgoszcz S.A. до кінця червня очікується вихід з ремонту ще одного состава, який також буде запущено за маршрутом експреса.
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В Варшаві це вже реаліован, обидва аеропорти (ви.Шопена та ім.Мазовецького) сполучаються з центральним вокзалом аероекспресом
Где остальные 16?