Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина
Кабинет Министров создал специальную комиссию по проведению служебного расследование в отношении врио президента "Энергоатома" Петра Котина.
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Согласно документу, комиссия проведет расследование на протяжении двух месяцев.
Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года, говорится в распоряжении.
НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции – советника президента НАЭК "Энергоатом" Олега Полищука.
В комментарии агентству Интерфакс-Украина в "Энергоатоме" отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний.
"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты в связи с отсутствием состава правонарушения", – разъяснили агентству в "Энергоатоме".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль