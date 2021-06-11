Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

Кабинет Министров создал специальную комиссию по проведению служебного расследование в отношении врио президента "Энергоатома" Петра Котина.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Согласно документу, комиссия проведет расследование на протяжении двух месяцев.

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Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года, говорится в распоряжении.

НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции – советника президента НАЭК "Энергоатом" Олега Полищука.

В комментарии агентству Интерфакс-Украина в "Энергоатоме" отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний.

"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты в связи с отсутствием состава правонарушения", – разъяснили агентству в "Энергоатоме".