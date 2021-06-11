Кабмін призначив службове розслідування стосовно голови "Енергоатому" Котіна

Кабінет Міністрів створив спеціальну комісію з проведення службового розслідування стосовно т.в.о. президента "Енергоатому" Петра Котіна.

Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Згідно з документом, комісія проведе розслідування протягом двох місяців.

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Розслідування проводиться відповідно до закону про запобігання корупції і з метою виконання розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 3 березня 2021 року, йдеться в розпорядженні.

НАЗК у своєму розпорядженні вказувало на неправомірність звільнення з посади директора з питань запобігання і протидії корупції - радника президента НАЕК "Енергоатом" Олега Поліщука.

У коментарі агентству Інтерфакс-Україна в "Енергоатомі" зауважили, що це розпорядження Кабміну по суті є технічним і процедурним документом, затвердженим для виконання формальних вимог НАЗК щодо реалізації його приписів.

"Розпорядження ні на що не впливає, оскільки низкою судових рішень, зокрема Шевченківського райсуду Києва від 28 травня і 16 квітня, всі ініційовані НАЗК провадження були закриті у зв'язку з відсутністю складу правопорушення", - роз'яснили агентству в "Енергоатомі".