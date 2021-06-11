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В ЕС одобрили "паспорта вакцинации" для путешествий

В ЕС одобрили

Страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета, что позволит полностью вакцинированным туристам избегать тестов или карантина и расширить перечень регионов ЕС, из которых безопасно путешествовать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Reuters.

Послы 27 стран-членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о том, что люди, которые полностью вакцинировались минимум за 14 дней до путешествия, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.

Ограничения для других путешествующих должны базироваться на том, насколько страна, из которой они приезжают, взяла под контроль распространение COVID-19.

Сейчас чуть больше четверти взрослых с ЕС полностью привиты.

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Автор: 

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11.06.2021 14:42 Ответить
Будут развозить новые штаммы ковида!
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11.06.2021 15:05 Ответить
 
 