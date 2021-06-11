У ЄС схвалили "паспорти вакцинації" для подорожей
Країни Європейського Союзу домовилися про пом'якшення обмежень на поїздки протягом літа, що дозволить повністю вакцинованим туристам уникати тестів або карантину і розширити перелік регіонів ЄС, з яких безпечно подорожувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.
Посли 27 країн-членів ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії про те, що люди, які повністю вакцинувалися щонайменше за 14 днів до подорожі, повинні мати можливість вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.
Обмеження для інших подорожуючих мають базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження COVID-19.
Зараз трохи більш як чверть дорослих з ЄС повністю щеплені.
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vismavista
показати весь коментар11.06.2021 14:42 Відповісти Мені подобається 3
Паравоз
показати весь коментар11.06.2021 15:05 Відповісти Мені подобається 0
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