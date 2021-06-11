УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10569 відвідувачів онлайн
Новини
4 137 3

У ЄС схвалили "паспорти вакцинації" для подорожей

У ЄС схвалили

Країни Європейського Союзу домовилися про пом'якшення обмежень на поїздки протягом літа, що дозволить повністю вакцинованим туристам уникати тестів або карантину і розширити перелік регіонів ЄС, з яких безпечно подорожувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.

Посли 27 країн-членів ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії про те, що люди, які повністю вакцинувалися щонайменше за 14 днів до подорожі, повинні мати можливість вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Обмеження для інших подорожуючих мають базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження COVID-19.

Зараз трохи більш як чверть дорослих з ЄС повністю щеплені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує санкції проти прокурорів і суддів режиму Лукашенка, - Bloomberg

Автор: 

вакцина (4419) Євросоюз (13374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Содержание статьи не соответствует заголовку.
показати весь коментар
11.06.2021 14:42 Відповісти
Будут развозить новые штаммы ковида!
показати весь коментар
11.06.2021 15:05 Відповісти
 
 