У ЄС схвалили "паспорти вакцинації" для подорожей

Країни Європейського Союзу домовилися про пом'якшення обмежень на поїздки протягом літа, що дозволить повністю вакцинованим туристам уникати тестів або карантину і розширити перелік регіонів ЄС, з яких безпечно подорожувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.

Посли 27 країн-членів ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії про те, що люди, які повністю вакцинувалися щонайменше за 14 днів до подорожі, повинні мати можливість вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Обмеження для інших подорожуючих мають базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження COVID-19.

Зараз трохи більш як чверть дорослих з ЄС повністю щеплені.

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