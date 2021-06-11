РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 313 10

На этих выходных будут работать 50 центров массовой COVID-вакцинации, - Минздрав. СПИСОК

На этих выходных будут работать 50 центров массовой COVID-вакцинации, - Минздрав. СПИСОК

На этих выходных, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области будут работать 13 центров: 12 в Днепре и один в Кривом Роге.

Во Львовской области сделать прививку можно в 8 центрах. Три будут работать во Львове, по одному - в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера, - исследование

В Одесской области будут функционировать 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.

В Полтавской области будут работать 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

В Херсонской области прививки можно будет сделать в трех центрах в Херсоне.

В Киевской области будет действовать 3 центра: два - Белой Церкви, один в Броварах.

Также прививки от коронавируса буду делать:

  • в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;
  • в Хмельницкой области - 2 центра: по одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
  • в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;
  • в Ровенской области - 1 центр в Ровно;
  • в Винницкой области - 1 центр в Виннице;
  • в Кировоградской области - 1 центр в Кропивницком;
  • в Житомирской области - 1 центр в Житомире;
  • в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;
  • в Харьковской области - 1 центр в Харькове;
  • в Киеве - 1 центр.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

На этих выходных будут работать 50 центров массовой COVID-вакцинации, - Минздрав 01
На этих выходных будут работать 50 центров массовой COVID-вакцинации, - Минздрав 02
На этих выходных будут работать 50 центров массовой COVID-вакцинации, - Минздрав 03
На этих выходных будут работать 50 центров массовой COVID-вакцинации, - Минздрав 04

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Тебе в жизни не хватает адреналина? Гадость колоть ненужную в себя?
показать весь комментарий
11.06.2021 15:34
+1
Зробила щеплення Астра Зенека Корея. Ввечері піднялась температура. Не збила її одразу, тому була за 39. Не повторюйте такої помилки. Наступного дня - тільки слабість. У всіх колег на роботі піднімалась температура.
показать весь комментарий
11.06.2021 18:45
+1
Папірці обіцяють після другого, десь в серпні.
показать весь комментарий
12.06.2021 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давайте вже запускайте паровоз на повну мощність. 1 млн за місяць - це реально.
показать весь комментарий
11.06.2021 14:46 Ответить
Кто уже сделал?
показать весь комментарий
11.06.2021 14:49 Ответить
Зробила щеплення Астра Зенека Корея. Ввечері піднялась температура. Не збила її одразу, тому була за 39. Не повторюйте такої помилки. Наступного дня - тільки слабість. У всіх колег на роботі піднімалась температура.
показать весь комментарий
11.06.2021 18:45 Ответить
А в чому помилка? У тому, що не збили температуру? І як зараза самопочуття?
показать весь комментарий
12.06.2021 05:48 Ответить
Помилка в тому, що не збила одразу, на рівні до 38, бо добряче поколотило при 39,5. Але зараз все ОК.
показать весь комментарий
12.06.2021 08:13 Ответить
А якісь папірці отримали? Чи їх видають після другого щеплення? До речі, а Вам коли його треба робити?
показать весь комментарий
12.06.2021 09:28 Ответить
Папірці обіцяють після другого, десь в серпні.
показать весь комментарий
12.06.2021 12:42 Ответить
Дякую за відповіді
показать весь комментарий
12.06.2021 13:13 Ответить
Решил протестить систему записи на вакцинацию. Зашел в хелси ми, чтобы записаться на прививку, и тут такой облом: все свободные места расчитаны на категорию 65+. Плять, а что делать в категории до 40-ка? Ждать шестидесятипятилетия?!!
показать весь комментарий
11.06.2021 15:05 Ответить
Тебе в жизни не хватает адреналина? Гадость колоть ненужную в себя?
показать весь комментарий
11.06.2021 15:34 Ответить
 
 