Цими вихідними працюватимуть 50 центрів масової COVID-вакцинації, - МОЗ. СПИСОК

Цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та Києві. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в застосунку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській області працюватимуть 13 центрів: 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі.

У Львівській області зробити щеплення можна у 8 центрах. Три працюватимуть у Львові, по одному - у Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.

Також читайте: Вакцини Pfizer і Moderna можуть викликати міокардит у молодих чоловіків, - Центр США з контролю і профілактики захворювань

В Одеській області функціонуватимуть 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.

У Полтавській області працюватимуть 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

У Херсонській області щеплення можна буде зробити в трьох центрах у Херсоні.

У Київській області діятиме 3 центри: два – у Білій Церкві, один у Броварах.

Також щеплення проти коронавірусу робитимуть:

у Чернівецькій області - 2 центри у Чернівцях;

у Хмельницькій області - 2 центри: по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;

у Тернопільській - 1 центр у Тернополі;

у Рівненській області - 1 центр у Рівному;

у Вінницькій області - 1 центр у Вінниці;

у Кіровоградській області - 1 центр у Кропивницькому;

у Житомирській області - 1 центр у Житомирі;

у Черкаській області - 1 центр у Черкасах;

у Харківській області - 1 центр у Харкові;

у Києві - 1 центр.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac / Sinovac Biotech.







