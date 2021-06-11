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Новини Коронавірус і карантин
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Цими вихідними працюватимуть 50 центрів масової COVID-вакцинації, - МОЗ. СПИСОК

Цими вихідними працюватимуть 50 центрів масової COVID-вакцинації, - МОЗ. СПИСОК

Цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та Києві. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в застосунку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській області працюватимуть 13 центрів: 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі.

У Львівській області зробити щеплення можна у 8 центрах. Три працюватимуть у Львові, по одному - у Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.

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В Одеській області функціонуватимуть 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.

У Полтавській області працюватимуть 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

У Херсонській області щеплення можна буде зробити в трьох центрах у Херсоні.

У Київській області діятиме 3 центри: два – у Білій Церкві, один у Броварах.

Також щеплення проти коронавірусу робитимуть:

  • у Чернівецькій області - 2 центри у Чернівцях;
  • у Хмельницькій області - 2 центри: по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;
  • у Тернопільській - 1 центр у Тернополі;
  • у Рівненській області - 1 центр у Рівному;
  • у Вінницькій області - 1 центр у Вінниці;
  • у Кіровоградській області - 1 центр у Кропивницькому;
  • у Житомирській області - 1 центр у Житомирі;
  • у Черкаській області - 1 центр у Черкасах;
  • у Харківській області - 1 центр у Харкові;
  • у Києві - 1 центр.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac / Sinovac Biotech.

Цими вихідними працюватимуть 50 центрів масової COVID-вакцинації, - МОЗ 01
Цими вихідними працюватимуть 50 центрів масової COVID-вакцинації, - МОЗ 02
Цими вихідними працюватимуть 50 центрів масової COVID-вакцинації, - МОЗ 03
Цими вихідними працюватимуть 50 центрів масової COVID-вакцинації, - МОЗ 04

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Тебе в жизни не хватает адреналина? Гадость колоть ненужную в себя?
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11.06.2021 15:34
+1
Зробила щеплення Астра Зенека Корея. Ввечері піднялась температура. Не збила її одразу, тому була за 39. Не повторюйте такої помилки. Наступного дня - тільки слабість. У всіх колег на роботі піднімалась температура.
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11.06.2021 18:45
+1
Папірці обіцяють після другого, десь в серпні.
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12.06.2021 12:42
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давайте вже запускайте паровоз на повну мощність. 1 млн за місяць - це реально.
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11.06.2021 14:46 Відповісти
Кто уже сделал?
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11.06.2021 14:49 Відповісти
Зробила щеплення Астра Зенека Корея. Ввечері піднялась температура. Не збила її одразу, тому була за 39. Не повторюйте такої помилки. Наступного дня - тільки слабість. У всіх колег на роботі піднімалась температура.
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11.06.2021 18:45 Відповісти
А в чому помилка? У тому, що не збили температуру? І як зараза самопочуття?
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12.06.2021 05:48 Відповісти
Помилка в тому, що не збила одразу, на рівні до 38, бо добряче поколотило при 39,5. Але зараз все ОК.
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12.06.2021 08:13 Відповісти
А якісь папірці отримали? Чи їх видають після другого щеплення? До речі, а Вам коли його треба робити?
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12.06.2021 09:28 Відповісти
Папірці обіцяють після другого, десь в серпні.
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12.06.2021 12:42 Відповісти
Дякую за відповіді
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12.06.2021 13:13 Відповісти
Решил протестить систему записи на вакцинацию. Зашел в хелси ми, чтобы записаться на прививку, и тут такой облом: все свободные места расчитаны на категорию 65+. Плять, а что делать в категории до 40-ка? Ждать шестидесятипятилетия?!!
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11.06.2021 15:05 Відповісти
Тебе в жизни не хватает адреналина? Гадость колоть ненужную в себя?
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11.06.2021 15:34 Відповісти
 
 