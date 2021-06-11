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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера, - исследование

COVID-19 может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера, - исследование

Ученые Клиники Кливленда (США) выявили механизм, с помощью которого COVID-19 может оказывать длительное воздействие на функцию мозга и приводить к деменции, подобной болезни Альцгеймера.

Оюъб этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ученые с помощью искусственного интеллекта изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19, измерив близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и теми генами и белками, которые связаны с несколькими неврологическими заболеваниями.

Исследователи также проанализировали генетические факторы, которые позволили SARS-COV-2 инфицировать ткани и клетки мозга.

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"В то время как исследователи нашли мало доказательств того, что вирус нацелен непосредственно на мозг, они обнаружили тесные сетевые связи между вирусом и генами/белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями, в первую очередь с болезнью Альцгеймера, указывая на пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера", - говорится в сообщении.

Специалисты изучили потенциальные ассоциации между COVID-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера, и обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

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"Эти данные указывают на то, что вирус может воздействовать на несколько генов или путей, участвующих в нейровоспалении и повреждении микрососудов мозга, что может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера", - отмечает ведущий автор исследования Фейсюн Чен (Feixiong Cheng).

Исследователи также обнаружили, что у людей с аллелем APOE E4/E4, самым большим генетическим фактором риска развития болезни Альцгеймера, снижалась экспрессия генов противовирусной защиты, что могло сделать этих пациентов более восприимчивыми к COVID-19.

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"В конечном счете мы надеемся проложить путь для исследований, которые приведут к тестируемым и измеримым биомаркерам, которые смогут идентифицировать пациентов с самым высоким риском неврологических осложнений с COVID-19", - сказал доктор Фейсюн Чен.

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У нас и без альцгеймера в стране 73 % зебилов, так что хуже не будет
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11.06.2021 11:49 Ответить
ну, их может стать 99% ))
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11.06.2021 12:55 Ответить
Говорил же Мечников - " Вакцина здоровому человеку не нужна, даже опасна, а больному - смертельно опасна." .. Делайте выводы, Он наверное знал что-то поболее Нас !...
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11.06.2021 12:05 Ответить
В какой работе Мечникова Вы эту ересь нашли? Или сами придумали?
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11.06.2021 12:43 Ответить
естественно сам придумал. .. я же фантазер-пистун в отличии от вас ...прививайтесь смело - вам уже ничто не навредит...
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11.06.2021 13:33 Ответить
...не может оказывать. ....а правильно: вирус специально синтезирован (правильно специально СКОНСТРУИРОВАН!!!!) именно для того, чтобы ...оказывать длительное воздействие на функцию мозга и приводить к деменции, подобной болезни Альцгеймера.

Токо не говорите, что это летучие мыши...летя транзитом через океан, постарались. Не чешите так ....
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11.06.2021 12:49 Ответить
На мозги "исследователей, специалистов и ученых" из какой-то Клиники Кливленда точно действует
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11.06.2021 15:49 Ответить
 
 