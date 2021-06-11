Сенат Чехии требует от РФ прекратить агрессию против Украины

10 июня Сенат парламента Чехии выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию против нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Чехии.

Чешские парламентарии большинством голосов приняли постановление "Об актуальной ситуации на территории суверенного государства Украина, оккупированной войсками Российской Федерации". Против постановления не проголосовал ни один сенатор.

В принятом документе Сенат призвал к безотлагательноe освобождени. всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются и находятся в заключении на территории оккупированного Крыма и в России.

Кроме того, Сенат выступил с требованием к России немедленно прекратить боевые действия и нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях восточной Украины.

"Констатировал, что российские должностные лица, чья деятельность или бездеятельность сделали возможным или обусловили военные преступления против Украины, предстанут перед международным уголовным судом; поддержал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах; поддержал политику ЕС в отношении непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также применение ограничительных мер ЕС в ответ на эти действия России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие постановления инициировал глава Комитета по вопросам внешней политики, обороны и безопасности Павел Фишер, заявил в своем выступлении перед чешскими депутатами: "Это постановление - это проявление солидарности, напоминание о значении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис поблагодарил Фишера, а также главу Сената Милоша Выстрчила и всех чешских сенаторов за поддержку и принятие этого документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму