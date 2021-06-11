Сенат Чехії вимагає від РФ припинити агресію проти України
10 червня Сенат парламенту Чехії виступив на підтримку України і засудив російську агресію проти нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Чехії.
Чеські парламентарі більшістю голосів прийняли постанову "Щодо актуальної ситуації на території суверенної держави Україна, окупованої військами Російської Федерації". Проти постанови не проголосував жодний сенатор.
У прийнятому документі Сенат закликав до невідкладного звільнення всіх українських громадян, які незаконно утримуються і перебувають в ув'язненні на території окупованого Криму і в Росії.
Крім того, Сенат виступив з вимогою до Росії негайно припинити бойові дії і порушення прав людини в окупованому Криму та на окупованих територіях східної України.
"Констатував, що російські посадові особи, чия діяльність або бездіяльність уможливили або зумовили військові злочини проти України, постануть перед міжнародним кримінальним судом; підтримав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах; підтримав політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також застосування обмежувальних заходів ЄС у відповідь на ці дії Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прийняття постанови ініціював Голова Комітету з питань закордонної політики, оборони та безпеки Павел Фішер, який зазначив у своєму виступі перед чеськими депутатами: "Ця постанова – це прояв солідарності, нагадування про значення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".
Посол України в Чехії Євген Перебийніс подякував Фішеру, а також главі Сенату Мілошу Вистрчілу і всім чеським сенаторам за підтримку і прийняття цього документа.
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