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Новости Агрессия России против Украины
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Командование ВС РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе, - ГУР МО

Командование ВС РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе, - ГУР МО

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минбороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"В течение недели оккупанты проводили мероприятия, направленные на обеспечение готовности к усилению соединений и частей первого и второго армейских корпусов за счет мобилизации приписного состава и автомобильной техники из "государственных" предприятий квазигосударственных образований", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В войсках оккупантов в ОРДЛО проходит "неделя боеготовности": отрабатывают выдвижение в районы оперативного назначения, - разведка

В то же время, по дданным разведки, противником традиционно распространялась ложная и искаженная информация о действиях Вооруженных Сил Украины, в частности слухи об угрозе развертывания боевых действий со стороны Объединенных сил в ближайшее время.

армия РФ (19143) разведка (4171) Донбасс (26955)


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Без паники,преЗедент в бронежилете на месте,всё под контролем.
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11.06.2021 16:33 Ответить
без знаков различия.
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11.06.2021 18:55 Ответить
А его и так все узнают по бронетопику
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11.06.2021 19:32 Ответить
на подобное нужна молчаливая,но действенная реакция...бандюков петушарика и кивы, охранников всяких мутных, забрить и на строительство инфраструктуры оборонительной отправить...все при деле будут..
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11.06.2021 16:36 Ответить
Росія готується нападати, і вона це зробить, бо віддавати Крим вона не буде, а іншого шляху у неї нема, щоб вирішити проблеми води, і інші свої плани.
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11.06.2021 20:08 Ответить
я воював ФАКТ проти ГРУ та не такий страшний черт
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11.06.2021 20:41 Ответить
армада велика но ....УланУдЕ ЧиТА це єлита
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11.06.2021 20:43 Ответить
Кримьске . Золоте 4 Попапасна снецназ РФ мимо проходив
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11.06.2021 20:45 Ответить
ну як проходив? в макінтошах
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11.06.2021 20:46 Ответить
 
 