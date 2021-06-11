Командование ВС РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе, - ГУР МО

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минбороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"В течение недели оккупанты проводили мероприятия, направленные на обеспечение готовности к усилению соединений и частей первого и второго армейских корпусов за счет мобилизации приписного состава и автомобильной техники из "государственных" предприятий квазигосударственных образований", - сказано в сообщении.

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В то же время, по дданным разведки, противником традиционно распространялась ложная и искаженная информация о действиях Вооруженных Сил Украины, в частности слухи об угрозе развертывания боевых действий со стороны Объединенных сил в ближайшее время.