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Новини Агресія Росії проти України
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Командування ЗС РФ нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі, - ГУР МО

Командування ЗС РФ нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі, - ГУР МО

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

"Протягом тижня окупанти проводили заходи, спрямовані на забезпечення готовності до посилення з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів за рахунок мобілізації приписного складу та автомобільної техніки з "державних" підприємств квазідержавних утворень", - сказано в повідомленні.

Водночас противником традиційно поширювалась неправдива та викривлена інформація про дії Збройних Сил України, зокрема чутки про загрозу розгортання бойових дій з боку Об’єднаних сил найближчим часом.

Також читайте: У військах окупантів в ОРДЛО триває "тиждень боєготовності": відпрацьовують висунення в райони оперативного призначення, - розвідка

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армія рф (17291) розвідка (3857) Донбас (22354)


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Без паники,преЗедент в бронежилете на месте,всё под контролем.
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11.06.2021 16:33 Відповісти
без знаков различия.
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11.06.2021 18:55 Відповісти
А его и так все узнают по бронетопику
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11.06.2021 19:32 Відповісти
на подобное нужна молчаливая,но действенная реакция...бандюков петушарика и кивы, охранников всяких мутных, забрить и на строительство инфраструктуры оборонительной отправить...все при деле будут..
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11.06.2021 16:36 Відповісти
Росія готується нападати, і вона це зробить, бо віддавати Крим вона не буде, а іншого шляху у неї нема, щоб вирішити проблеми води, і інші свої плани.
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11.06.2021 20:08 Відповісти
я воював ФАКТ проти ГРУ та не такий страшний черт
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11.06.2021 20:41 Відповісти
армада велика но ....УланУдЕ ЧиТА це єлита
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11.06.2021 20:43 Відповісти
Кримьске . Золоте 4 Попапасна снецназ РФ мимо проходив
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11.06.2021 20:45 Відповісти
ну як проходив? в макінтошах
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11.06.2021 20:46 Відповісти
 
 