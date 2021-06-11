Командування ЗС РФ нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі, - ГУР МО

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

"Протягом тижня окупанти проводили заходи, спрямовані на забезпечення готовності до посилення з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів за рахунок мобілізації приписного складу та автомобільної техніки з "державних" підприємств квазідержавних утворень", - сказано в повідомленні.

Водночас противником традиційно поширювалась неправдива та викривлена інформація про дії Збройних Сил України, зокрема чутки про загрозу розгортання бойових дій з боку Об’єднаних сил найближчим часом.

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