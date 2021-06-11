Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time

Хотя Байден планирует жестко говорить в Женеве, его цель - ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость с обеих сторон, "обуздав авантюризм Путина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Time".

По словам трех высокопоставленных чиновников администрации, большая часть подготовки Байдена происходила во время его ежедневного брифинга разведки. Ведущей фигурой там был директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера во время распада Советского Союза. Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы в условиях холодной войны.

"Куда бы (Путин. - Ред.) ни пошел, он должен встречать сопротивление", - говорит высокопоставленный чиновник администрации.

Один из чиновников администрации Байдена заявил, что "Вся цель состоит в том, чтобы (Путин. - Ред.) ушел со словами: "Американцы что-то замышляют против нас".

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