РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11420 посетителей онлайн
Новости
2 951 17

Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time

Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time

Хотя Байден планирует жестко говорить в Женеве, его цель - ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость с обеих сторон, "обуздав авантюризм Путина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Time".

По словам трех высокопоставленных чиновников администрации, большая часть подготовки Байдена происходила во время его ежедневного брифинга разведки. Ведущей фигурой там был директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера во время распада Советского Союза. Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы в условиях холодной войны.

"Куда бы (Путин. - Ред.) ни пошел, он должен встречать сопротивление", - говорит высокопоставленный чиновник администрации.

Один из чиновников администрации Байдена заявил, что "Вся цель состоит в том, чтобы (Путин. - Ред.) ушел со словами: "Американцы что-то замышляют против нас". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден проведет встречу с Меркель в Белом доме 15 июля

Автор: 

Байден Джо (2786) путин владимир (31231) разведка (4171) США (26528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Фуйло дійсно веде з вами війну. Зі штатами. І з Європою.
Це має вигляд агресії в наш бік, але насправді проти вас.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:04
+4
Как оказалось, Байден даже лучше.

Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 3667
показать весь комментарий
11.06.2021 17:13
+1
Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 1986
показать весь комментарий
11.06.2021 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 1986
показать весь комментарий
11.06.2021 17:02 Ответить
а шо,трампуша уже не в моде?
показать весь комментарий
11.06.2021 17:10 Ответить
Как оказалось, Байден даже лучше.

Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 3667
показать весь комментарий
11.06.2021 17:13 Ответить
да трампуша тоже быд луДшим...до поры,до времени
показать весь комментарий
11.06.2021 17:38 Ответить
Байден щодня слухав звіти розвідки, готуючись до зустрічі з Путіним, - Time - Цензор.НЕТ 6776
показать весь комментарий
11.06.2021 17:35 Ответить
Для Таймс. При Кеннеди был директором ЦРУ Джон Маккоун. Не могу сказать для чего, но в СМИ СССР тогда распространили информацию, что ежедневно при докладе президенту директор ЦРУ заявлял, что 90% разведывательной информации он получает из открытой печати.
Спустя столько лет практика докладов президенту США получается вроде новым открытием Цензора. Что то Цензор всё больше и больше отстает с публикацией от реалий, при этом вроде просвещает новыми откровениями в аналитике событий народ.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:25 Ответить
Фуйло дійсно веде з вами війну. Зі штатами. І з Європою.
Це має вигляд агресії в наш бік, але насправді проти вас.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:04 Ответить
-- А что вы скажете про марсиан?

Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 7920
показать весь комментарий
11.06.2021 17:15 Ответить
провидимому после трампа это достижение
показать весь комментарий
11.06.2021 17:06 Ответить
Переживает чтобы не пропустить торжественный пуск СП-2.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:12 Ответить
***** здохло)),там полно зомбированных двойников,подберут самого похожего...
показать весь комментарий
11.06.2021 17:14 Ответить
_Да уже ясно что противодействовать, давать отпор расие обайден не хочет - и не намерен. Урод!
показать весь комментарий
11.06.2021 17:14 Ответить
Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным.

А конспектировал?
показать весь комментарий
11.06.2021 17:51 Ответить
разговорчики с Х#йлом ... ну ну. наверное, про распилы напополам. правда напополам окажется немного не таким каким тот себе представляет.
показать весь комментарий
11.06.2021 19:32 Ответить
уся проблема вони не хочуть війни і хочуть давити тихо , але жертва кричить ти ***** слідуючий подай патик який я тобі да.........
показать весь комментарий
11.06.2021 19:34 Ответить
Байден розумна людина староі закалки, скоро таких взагалі не буде.
показать весь комментарий
11.06.2021 20:19 Ответить
президент кожний день доклад???? та не......я дибіл знаю шо кожен день доклад кожен по всьому
показать весь комментарий
11.06.2021 20:37 Ответить
 
 