Байден проведет встречу с Меркель в Белом доме 15 июля
Президент США Джо Байден 15 июля проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Белом доме. Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем.
Об этом сообщила сегодня, 11 июня пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Байден с нетерпением ждет возможности поприветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что визит канцлера Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между Соединенными Штатами и Германией.
"Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, включая прекращение пандемии COVID-19, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей", - сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее в Белом доме сообщили, что американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода Nord Stream 2 и его последствий для Европы и Украины.
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"Ви знаєте наше ставлення до України, її значення і наші зусилля в Україні, але питання вступу в НАТО, як ми вже говорили, не стоїть на порядку", - сказала вона.
Можно было выразится и проще - встречаются, чтобы просто потрепаться перед отставкой бабы канцлерины.
Разговор по сути ни о чём, просто заверят друг друга в самых искренних и нежных левацких чувствах.