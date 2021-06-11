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Новости
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Байден проведет встречу с Меркель в Белом доме 15 июля

Байден проведет встречу с Меркель в Белом доме 15 июля

Президент США Джо Байден 15 июля проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Белом доме. Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем.

Об этом сообщила сегодня, 11 июня пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности поприветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель планирует ехать в Вашингтон для урегулирования разногласий по "Северному потоку", - Handelsblatt

Отмечается, что визит канцлера Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между Соединенными Штатами и Германией.

"Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, включая прекращение пандемии COVID-19, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Также читайте: Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом

Ранее в Белом доме сообщили, что американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода Nord Stream 2 и его последствий для Европы и Украины.

 

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В Оральном кабинете..
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11.06.2021 14:47 Ответить
Ойц, пардон, в "Овальном кабинете"..))
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11.06.2021 14:49 Ответить
ясно... фрау озвучит Бидону все хотелки Куйла чтобы он смог выбрать на что он сможет пойти.. МРАЗИ
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11.06.2021 15:02 Ответить
КИЇВ. 11 червня. УНН. Питання вступу України в НАТО зараз не стоїть на порядку денному. Про це повідомила в п'ятницю на брифінгу в Берліні представниця кабміну ФРН Ульріке Деммер, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна про те, що розмови про приєднання України до альянсу - не "балаканина", пише УНН.
Цитата
"Ви знаєте наше ставлення до України, її значення і наші зусилля в Україні, але питання вступу в НАТО, як ми вже говорили, не стоїть на порядку", - сказала вона.
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11.06.2021 15:46 Ответить
Байден проведет встречу с Меркель в Белом доме 15 июля! А зачем спешить!? "Газпрому" необходимо время для заполнения СП № 2 газом и для...
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11.06.2021 16:11 Ответить
"Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, включая прекращение пандемии COVID-19, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей".
Можно было выразится и проще - встречаются, чтобы просто потрепаться перед отставкой бабы канцлерины.
Разговор по сути ни о чём, просто заверят друг друга в самых искренних и нежных левацких чувствах.
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11.06.2021 16:56 Ответить
Меркель принесет Бидону положеные 10% от сделки с расеей по СП2.
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11.06.2021 21:16 Ответить
 
 