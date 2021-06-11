Байден проведет встречу с Меркель в Белом доме 15 июля

Президент США Джо Байден 15 июля проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Белом доме. Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем.

Об этом сообщила сегодня, 11 июня пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности поприветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что визит канцлера Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между Соединенными Штатами и Германией.

"Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, включая прекращение пандемии COVID-19, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Ранее в Белом доме сообщили, что американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода Nord Stream 2 и его последствий для Европы и Украины.