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Байден проведе зустріч із Меркель у Білому домі 15 липня

Байден проведе зустріч із Меркель у Білому домі 15 липня

Президент США Джо Байден 15 липня проведе зустріч із канцлером ФРН Ангелою Меркель у Білому домі. Лідери обговорять свою прихильність тісній співпраці з низки спільних проблем.

Про це повідомила сьогодні, 11 червня, пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості привітати канцлера Німеччини Ангелу Меркель у Білому домі 15 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що візит канцлера Меркель підтвердить глибокі двосторонні зв'язки між Сполученими Штатами і Німеччиною.

"Лідери обговорять свою прихильність тісній співпраці з низки спільних проблем, включно з припиненням пандемії COVID-19, усуненням загрози зміни клімату та сприянням економічному процвітанню та міжнародній безпеці на основі наших спільних демократичних цінностей", - сказано в повідомленні пресслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім

Раніше в Білому домі повідомили, що американська делегація на чолі з президентом США Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу Nord Stream 2 і його наслідків для Європи та України.

Автор: 

Байден Джо (2884) Меркель Ангела (1139) перемовини (2865) США (22665)


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В Оральном кабинете..
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11.06.2021 14:47 Відповісти
Ойц, пардон, в "Овальном кабинете"..))
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11.06.2021 14:49 Відповісти
ясно... фрау озвучит Бидону все хотелки Куйла чтобы он смог выбрать на что он сможет пойти.. МРАЗИ
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11.06.2021 15:02 Відповісти
КИЇВ. 11 червня. УНН. Питання вступу України в НАТО зараз не стоїть на порядку денному. Про це повідомила в п'ятницю на брифінгу в Берліні представниця кабміну ФРН Ульріке Деммер, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна про те, що розмови про приєднання України до альянсу - не "балаканина", пише УНН.
Цитата
"Ви знаєте наше ставлення до України, її значення і наші зусилля в Україні, але питання вступу в НАТО, як ми вже говорили, не стоїть на порядку", - сказала вона.
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11.06.2021 15:46 Відповісти
Байден проведет встречу с Меркель в Белом доме 15 июля! А зачем спешить!? "Газпрому" необходимо время для заполнения СП № 2 газом и для...
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11.06.2021 16:11 Відповісти
"Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, включая прекращение пандемии COVID-19, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей".
Можно было выразится и проще - встречаются, чтобы просто потрепаться перед отставкой бабы канцлерины.
Разговор по сути ни о чём, просто заверят друг друга в самых искренних и нежных левацких чувствах.
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11.06.2021 16:56 Відповісти
Меркель принесет Бидону положеные 10% от сделки с расеей по СП2.
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11.06.2021 21:16 Відповісти
 
 