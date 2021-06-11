Байден проведе зустріч із Меркель у Білому домі 15 липня
Президент США Джо Байден 15 липня проведе зустріч із канцлером ФРН Ангелою Меркель у Білому домі. Лідери обговорять свою прихильність тісній співпраці з низки спільних проблем.
Про це повідомила сьогодні, 11 червня, пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості привітати канцлера Німеччини Ангелу Меркель у Білому домі 15 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що візит канцлера Меркель підтвердить глибокі двосторонні зв'язки між Сполученими Штатами і Німеччиною.
"Лідери обговорять свою прихильність тісній співпраці з низки спільних проблем, включно з припиненням пандемії COVID-19, усуненням загрози зміни клімату та сприянням економічному процвітанню та міжнародній безпеці на основі наших спільних демократичних цінностей", - сказано в повідомленні пресслужби.
Раніше в Білому домі повідомили, що американська делегація на чолі з президентом США Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу Nord Stream 2 і його наслідків для Європи та України.
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Цитата
"Ви знаєте наше ставлення до України, її значення і наші зусилля в Україні, але питання вступу в НАТО, як ми вже говорили, не стоїть на порядку", - сказала вона.
Можно было выразится и проще - встречаются, чтобы просто потрепаться перед отставкой бабы канцлерины.
Разговор по сути ни о чём, просто заверят друг друга в самых искренних и нежных левацких чувствах.