Байден проведе зустріч із Меркель у Білому домі 15 липня

Президент США Джо Байден 15 липня проведе зустріч із канцлером ФРН Ангелою Меркель у Білому домі. Лідери обговорять свою прихильність тісній співпраці з низки спільних проблем.

Про це повідомила сьогодні, 11 червня, пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості привітати канцлера Німеччини Ангелу Меркель у Білому домі 15 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що візит канцлера Меркель підтвердить глибокі двосторонні зв'язки між Сполученими Штатами і Німеччиною.

"Лідери обговорять свою прихильність тісній співпраці з низки спільних проблем, включно з припиненням пандемії COVID-19, усуненням загрози зміни клімату та сприянням економічному процвітанню та міжнародній безпеці на основі наших спільних демократичних цінностей", - сказано в повідомленні пресслужби.

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Раніше в Білому домі повідомили, що американська делегація на чолі з президентом США Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу Nord Stream 2 і його наслідків для Європи та України.