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Новини
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Байден щодня слухав звіти розвідки, готуючись до зустрічі з Путіним, - Time

Байден щодня слухав звіти розвідки, готуючись до зустрічі з Путіним, - Time

Хоча Байден планує жорстко говорити в Женеві, його мета - послабити напруженість і забезпечити передбачуваність по обидва боки, "приборкавши авантюризм Путіна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Time".

За словами трьох високопосадовців адміністрації, велика частина підготовки Байдена відбувалася під час його щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю там був директор ЦРУ Вільям Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера під час розпаду Радянського Союзу. Бернс і інші виступають за повернення до стримування дій Москви в умовах холодної війни.

"Куди б (Путін. - Ред.) не пішов, він повинен зустрічати спротив", - говорить високопосадовець адміністрації.

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Один із чиновників адміністрації Байдена заявив, що "Вся мета полягає в тому, щоб (Путін. - Ред.) пішов зі словами: "Американці щось замишляють проти нас".

Автор: 

Байден Джо (2884) путін володимир (23780) розвідка (3857) США (22665)


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Топ коментарі
+4
Фуйло дійсно веде з вами війну. Зі штатами. І з Європою.
Це має вигляд агресії в наш бік, але насправді проти вас.
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11.06.2021 17:04
+4
Как оказалось, Байден даже лучше.

Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 3667
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11.06.2021 17:13
+1
Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 1986
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11.06.2021 17:02
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Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 1986
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11.06.2021 17:02 Відповісти
а шо,трампуша уже не в моде?
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11.06.2021 17:10 Відповісти
Как оказалось, Байден даже лучше.

Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 3667
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11.06.2021 17:13 Відповісти
да трампуша тоже быд луДшим...до поры,до времени
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11.06.2021 17:38 Відповісти
Байден щодня слухав звіти розвідки, готуючись до зустрічі з Путіним, - Time - Цензор.НЕТ 6776
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11.06.2021 17:35 Відповісти
Для Таймс. При Кеннеди был директором ЦРУ Джон Маккоун. Не могу сказать для чего, но в СМИ СССР тогда распространили информацию, что ежедневно при докладе президенту директор ЦРУ заявлял, что 90% разведывательной информации он получает из открытой печати.
Спустя столько лет практика докладов президенту США получается вроде новым открытием Цензора. Что то Цензор всё больше и больше отстает с публикацией от реалий, при этом вроде просвещает новыми откровениями в аналитике событий народ.
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11.06.2021 17:25 Відповісти
Фуйло дійсно веде з вами війну. Зі штатами. І з Європою.
Це має вигляд агресії в наш бік, але насправді проти вас.
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11.06.2021 17:04 Відповісти
-- А что вы скажете про марсиан?

Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time - Цензор.НЕТ 7920
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11.06.2021 17:15 Відповісти
провидимому после трампа это достижение
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11.06.2021 17:06 Відповісти
Переживает чтобы не пропустить торжественный пуск СП-2.
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11.06.2021 17:12 Відповісти
***** здохло)),там полно зомбированных двойников,подберут самого похожего...
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11.06.2021 17:14 Відповісти
_Да уже ясно что противодействовать, давать отпор расие обайден не хочет - и не намерен. Урод!
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11.06.2021 17:14 Відповісти
Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным.

А конспектировал?
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11.06.2021 17:51 Відповісти
разговорчики с Х#йлом ... ну ну. наверное, про распилы напополам. правда напополам окажется немного не таким каким тот себе представляет.
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11.06.2021 19:32 Відповісти
уся проблема вони не хочуть війни і хочуть давити тихо , але жертва кричить ти ***** слідуючий подай патик який я тобі да.........
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11.06.2021 19:34 Відповісти
Байден розумна людина староі закалки, скоро таких взагалі не буде.
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11.06.2021 20:19 Відповісти
президент кожний день доклад???? та не......я дибіл знаю шо кожен день доклад кожен по всьому
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11.06.2021 20:37 Відповісти
 
 