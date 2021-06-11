Байден щодня слухав звіти розвідки, готуючись до зустрічі з Путіним, - Time

Хоча Байден планує жорстко говорити в Женеві, його мета - послабити напруженість і забезпечити передбачуваність по обидва боки, "приборкавши авантюризм Путіна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Time".

За словами трьох високопосадовців адміністрації, велика частина підготовки Байдена відбувалася під час його щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю там був директор ЦРУ Вільям Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера під час розпаду Радянського Союзу. Бернс і інші виступають за повернення до стримування дій Москви в умовах холодної війни.

"Куди б (Путін. - Ред.) не пішов, він повинен зустрічати спротив", - говорить високопосадовець адміністрації.

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Один із чиновників адміністрації Байдена заявив, що "Вся мета полягає в тому, щоб (Путін. - Ред.) пішов зі словами: "Американці щось замишляють проти нас".