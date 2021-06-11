Полноценная реинтеграция оккупированных территорий наступит только после ментальной реинтеграции жителей Крыма и Донбасса, - замглавы МинВОТ Замлинский

Кабинет министров работает над информационной реинтеграцией жителей оккупированных территорий.

Об этом сообщил первый замглавы Минреинтеграции Ростислав Замлинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Когда мы говорим о реинтеграции, прежде всего реинтеграция - это о людях. Это о ментальности. После того как мы реинтегрируем людей - наших граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму, в городе Севастополь, на отдельных территориях в Донецкой и Луганской областях, после этого наступит полноценная реинтеграция", - заявил Замлинский.

По его словам, конкретные шаги, которые правительство планирует реализовывать в рамках информреинтеграции жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма, изложены в программных документах. Последние, как отметил замминистра, сейчас разрабатываются и скоро должны быть представлены для утверждения Кабмином. В частности, речь идет о Стратегии развития Юга Украины и Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Замлинский также сообщил о том, что сейчас на стадии согласования находится законопроект об основах переходного периода. По словам замминистра, документ должен дать ответы на ключевые вопросы работы механизма освобождения, реинтеграции и постепенного восстановления временно оккупированных Россией территорий Украины.

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