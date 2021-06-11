Полноценная реинтеграция оккупированных территорий наступит только после ментальной реинтеграции жителей Крыма и Донбасса, - замглавы МинВОТ Замлинский
Кабинет министров работает над информационной реинтеграцией жителей оккупированных территорий.
Об этом сообщил первый замглавы Минреинтеграции Ростислав Замлинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Когда мы говорим о реинтеграции, прежде всего реинтеграция - это о людях. Это о ментальности. После того как мы реинтегрируем людей - наших граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму, в городе Севастополь, на отдельных территориях в Донецкой и Луганской областях, после этого наступит полноценная реинтеграция", - заявил Замлинский.
По его словам, конкретные шаги, которые правительство планирует реализовывать в рамках информреинтеграции жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма, изложены в программных документах. Последние, как отметил замминистра, сейчас разрабатываются и скоро должны быть представлены для утверждения Кабмином. В частности, речь идет о Стратегии развития Юга Украины и Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.
Замлинский также сообщил о том, что сейчас на стадии согласования находится законопроект об основах переходного периода. По словам замминистра, документ должен дать ответы на ключевые вопросы работы механизма освобождения, реинтеграции и постепенного восстановления временно оккупированных Россией территорий Украины.
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стоят все металлургические комбинаты,
что закрыто больше половины шахт,
что шахта Засядько на кот. семь лет назад кроты имели зарплату 1 тыс. долл.,затапливается и медленно дохнет.
???
я думаю что треть уже ментально готовы,
потому что холодильник побеждает Скабееву.
лавой курицей то их интегрировать не надо, срединканаполовину/итудымисюдым/акакаяраз-
ница моментально переобуются а враги Украины с паспортами Украины нам просто не нужны
но вы пишите пишите мелким почерком еропа любит почитать повазякать посмаковать..... вот
им и пишите.
Непонятно еще, кто шире распальцовует.
Як казав Преображенський Шарікову - Зарубите себе на носу! Вы должны молчать и слушать, молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. (с)
Вони не бачать як живуть міста куди не пустили "асвабадітєлєй" та "рюсскій мір" ... вони тупо нічого навколо не бачать крім рашисст-пропогандаТВ.
Разоггнать всех в шею за ненадобностью.
Реинтеграторы