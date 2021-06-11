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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Полноценная реинтеграция оккупированных территорий наступит только после ментальной реинтеграции жителей Крыма и Донбасса, - замглавы МинВОТ Замлинский

Полноценная реинтеграция оккупированных территорий наступит только после ментальной реинтеграции жителей Крыма и Донбасса, - замглавы МинВОТ Замлинский

Кабинет министров работает над информационной реинтеграцией жителей оккупированных территорий.

 Об этом сообщил первый замглавы Минреинтеграции Ростислав Замлинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Когда мы говорим о реинтеграции, прежде всего реинтеграция - это о людях. Это о ментальности. После того как мы реинтегрируем людей - наших граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму, в городе Севастополь, на отдельных территориях в Донецкой и Луганской областях, после этого наступит полноценная реинтеграция", - заявил Замлинский.

По его словам, конкретные шаги, которые правительство планирует реализовывать в рамках информреинтеграции жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма, изложены в программных документах. Последние, как отметил замминистра, сейчас разрабатываются и скоро должны быть представлены для утверждения Кабмином. В частности, речь идет о Стратегии развития Юга Украины и Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Замлинский также сообщил о том, что сейчас на стадии согласования находится законопроект об основах переходного периода. По словам замминистра, документ должен дать ответы на ключевые вопросы работы механизма освобождения, реинтеграции и постепенного восстановления временно оккупированных Россией территорий Украины.

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оккупация (10131) Министерство по вопросам оккупированных территорий (434) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+11
А не насрать ли на менталитет жителей Крыма и Донбасса? Пригрозить паспортом негражданина-и любой крысчанин и лугандонец тут же завопит -"Слава Украине!". Там не менталитет-там беспринципность.
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11.06.2021 17:46
+5
Скажу неприятную вещь, но их уже процентов на 90 реинтегрировать не удастся...Украина для них была и будет - враг, а Все украинцы - Бандеровцы !!! ...я убедился на собственном опыте общения с Лугандонцами - там и тут... Время сильно упущено и что делать я не знаю..
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11.06.2021 17:50
+4
Значит никогда.
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11.06.2021 17:51
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А не насрать ли на менталитет жителей Крыма и Донбасса? Пригрозить паспортом негражданина-и любой крысчанин и лугандонец тут же завопит -"Слава Украине!". Там не менталитет-там беспринципность.
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11.06.2021 17:46 Ответить
По этой логике у ссср,реинкарнацию которого корчит из себя засрашка было в подчинении 14 республик. В результате "дипломатических соплей" подчинение кончилось. Силой "возвращено"-Приднестровье,Абхазия,Южная Осетия,Крым.Плюс бардак в Нагорном Карабахе и на Донбассе. А остальное? Х@р за щекой?
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11.06.2021 17:59 Ответить
Пошли полёты мысли вперемешку с потоками сознания.
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11.06.2021 18:06 Ответить
...начинать надо с простого
Полноценная реинтеграция оккупированных территорий наступит только после ментальной реинтеграции жителей Крыма и Донбасса, - замглавы МинВОТ Замлинский - Цензор.НЕТ 3767
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11.06.2021 17:50 Ответить
Скажу неприятную вещь, но их уже процентов на 90 реинтегрировать не удастся...Украина для них была и будет - враг, а Все украинцы - Бандеровцы !!! ...я убедился на собственном опыте общения с Лугандонцами - там и тут... Время сильно упущено и что делать я не знаю..
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11.06.2021 17:50 Ответить
А кого они винят в том что
стоят все металлургические комбинаты,
что закрыто больше половины шахт,
что шахта Засядько на кот. семь лет назад кроты имели зарплату 1 тыс. долл.,затапливается и медленно дохнет.
???
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11.06.2021 17:58 Ответить
Как кого они винят !!??? Конечно - НАС !!!! И там что-то обьснять им - бесполезно !!!
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11.06.2021 18:00 Ответить
Евгена Коновальца. И это для них не обсуждается. Животные.
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11.06.2021 18:01 Ответить
Плохо что Мы потеряли навсегда там молодежь(школьников) Донбасса - для них герои это Киви, Моторыло и т.д. - но не Киборги ...сумно ***
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11.06.2021 18:44 Ответить
А почему собственно нет? Можно. После лоботомии.
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11.06.2021 19:01 Ответить
Значит никогда.
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11.06.2021 17:51 Ответить
"никогда не говори никогда"(с)...а то будет как с поздним совком.распадется мордор на маленьких мордорят,а те перегрызутся друг с другом...ментально
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11.06.2021 18:45 Ответить
Они инегрируются лет через 30.
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11.06.2021 17:51 Ответить
На фоне того что Орда сотворила с некогда индустриальным регионом
я думаю что треть уже ментально готовы,
потому что холодильник побеждает Скабееву.
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11.06.2021 17:52 Ответить
Повернення територій не обов'язково вкоючає повернення мешканців. Тим більш там понаїхало.
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11.06.2021 17:52 Ответить
те кто не переставал быть гражданином Украины даже если пришлось получать книшку с двуг
лавой курицей то их интегрировать не надо, срединканаполовину/итудымисюдым/акакаяраз-
ница моментально переобуются а враги Украины с паспортами Украины нам просто не нужны
но вы пишите пишите мелким почерком еропа любит почитать повазякать посмаковать..... вот
им и пишите.
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11.06.2021 17:56 Ответить
телепортироваться будут такие как ты а засрашка 200 лет не протянет
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11.06.2021 18:06 Ответить
Дык они уже все здесь и наступила полная реинтеграция селюков и даунбассов.
Непонятно еще, кто шире распальцовует.
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11.06.2021 17:57 Ответить
Оба-на. Житель мегаполиса про селюков вещает. Этот,как его...метросексуал. Белая кость,голубая кровь. Как бы не лопнуть со смеху.
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11.06.2021 18:04 Ответить
Шо, знову "услишать дамбас"? )) А може навпаки - дамбасу вуха прочистити? ))
Як казав Преображенський Шарікову - Зарубите себе на носу! Вы должны молчать и слушать, молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. (с)
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11.06.2021 18:03 Ответить
Яка реінтеграція? Ви про що? Там мозок, ту невеличку частку що була, повністю з'їла раша-пророганда ТВ.
Вони не бачать як живуть міста куди не пустили "асвабадітєлєй" та "рюсскій мір" ... вони тупо нічого навколо не бачать крім рашисст-пропогандаТВ.
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11.06.2021 18:03 Ответить
Я больше скажу. В Станице-Луганской (у меня инфа только за нее есть, по этому на ней и пример буду делать) такая же ситуация. Чтобы было украинское телевиденье нужно покупать специальный адаптер, который фиг кто еще настроить сможет + платить ежемесячно. Российское телевиденье там на любой вкус: СТС, НТВ, Первый, Россия 1, Спас, Звезда и много прочего бесплатно. Тоже самое с радио - украинское только одно, это Громадське (и оно очень унылое), но зато с ОРЛО дофига станций ловится. А интернет, ну... его там толком нету. Так что можно не удивляться такому раскладу, информационную войну Украина сливает в сухую.
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11.06.2021 18:55 Ответить
На підконтрольному Донбасі, та й по всій Україні росіяни та асимільовані, дивляться проросійське тб та "одноклассников". Проблема глибша.
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11.06.2021 19:28 Ответить
Целое министерство создано и занимается полной хернёй. И зарплаты огромные получают.
Разоггнать всех в шею за ненадобностью.
Реинтеграторы
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11.06.2021 18:15 Ответить
В них 95-квартальний менталітет.
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11.06.2021 18:32 Ответить
а оккупация,конечно,не нуждается в ментальной интеграции?
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11.06.2021 18:41 Ответить
Зміна ментальності це 2-3 покоління,тобто ціле століття !!!)))
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11.06.2021 19:15 Ответить
Зрозуміло - ніколи.....
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11.06.2021 19:23 Ответить
 
 